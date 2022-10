Jorge Botello: El rapero de la frontera

Así ha sido abrir caminos de cambio en Cúcuta con el hip-hop | El Tiempo

En plena frontera con Venezuela está Jorge Botello, quizás el artista más renombrado en el área metropolitana de Cúcuta. La emoción cuando él habla de Atalaya, uno de los sectores más populosos de la capital del departamento de Norte de Santander, se siente en cada palabra que dice. Y no es para menos: allí creció y un día soñó vivir del hip-hop, impensable para muchos en una ciudad frontera, colindante con la región del Catatumbo en donde la violencia se resiste a salir, y paso obligado por donde millones de migrantes venezolanos han emprendido un doloroso camino a pie por todo el continente. Y lo logró. Fue justamente en la calle quinta con carrera quinta, en donde compartía con sus amigos de barrio sus primeras letras. Lo que vivió allí en su niñez lo llevó años después a la creación de 5ta con 5ta, reconocida fundación que promueve la paz y convivencia desde las expresiones artísticas urbanas. Lo que ha logrado la organización ha sido una revolución en la escena cultural de la ciudad. Ahiman, su nombre artístico, llenó plazas con letras que resignifican lo que es ser cucuteño y se convirtió en el modelo para decenas de jóvenes que hoy buscan en el arte alejarse de procesos conflictivos que aquejan a los barrios. “Facundo Cabral decía que una bomba hace más ruido que un abrazo, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. Entonces, también es ese ejercicio de contar todo lo otro muy positivo que ocurre, que no quiere decir que oculte lo que debe mejorarse, pero que sí está. Y que también es tan real como lo que no nos gusta. Y al final, haciendo es que se hace, dice una canción. En eso creemos firmemente”, concluye Botello.