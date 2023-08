CityTv conoció el testimonio de un hombre quien fue víctima del hurto de su carro de tintos en el sector de Bosa, sur de Bogotá. En su testimonio, Edwin Quintero, asegura que se encontraba despachando un pedido cuando ocurrieron los hechos.



“Yo me encontraba despachando unos tintos arriba en un tercer piso y cuando bajé ya el carro no estaba y este señor me quitó el sustento de mi familia, ya no tengo como pagar arriendo, los servicios, y la comida de mis niños”



Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 23 de agosto de 2023 y quedaron registrados en una cámara de seguridad del sector, allí se observa a un hombre con prendas negras quien vigila que no haya nadie alrededor para cometer el hurto.



Luego de unos segundos toma el carro de venta ambulante y se lo lleva de manera rápida. La víctima segura que no puso el denuncio: "Por un carro de tintos nadie me va a poner cuidado".



Según la denuncia hecha en CityTV, las pérdidas de Edwin Quintero alcanzarían el millón de pesos, pues en este carro tendría: 16 termos con diferentes bebidas, paquetes de papas, cigarrillos y otros productos, “las pérdidas fueron bastantes”.



“El carro no les sirve para nada, lo venderán por ahí por vicio o quién sabe qué harán, no sé qué hacer en ese caso”, agregó Edwin Quintero.



En su denuncia, el hombre hizo una solicitud a este ladrón, "que me lo entregue y que yo quiero es trabajar". Tras la denuncia, la senadora Centro Democrático María Fernanda Cabal se solidarizó y dijo que le compraría un nuevo vehículo para que pueda trabajar.





“Ya hablamos con Fabián, el señor al que robaron. Vamos a darle un carrito nuevo para que pueda seguir trabajando. Todos debemos ayudar a la gente buena, que madruga cada día para sacar adelante a su familia”

