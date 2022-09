El nuevo chance amoroso que se han dado la cantante Jennifer López y el actor y director de cine Ben Affleck, tras 17 años de ruptura, ha dado para todo tipo de conjeturas e hipótesis sobre lo que les espera en su segunda temporada juntos.



No son los únicos: el príncipe Guillermo y Kate Middleton, los duques de Cambridge, en su época de novios también lo hicieron y la lista podría ser más larga.



De vivir este tipo de situaciones, en las que se busca una segunda oportunidad con la expareja, nadie está exento, pero así se mantenga “la atracción mutua y las causas de la ruptura sean corregibles”, esto no es suficiente, indica Patrice Lafforgue, asesor en reconquista amorosa y desarrollo personal.



Los motivos para volver a una relación

El motivo de la ruptura es determinante para saber si una segunda temporada en una relación funcionará o no. Foto: iStock

Para intentar una segunda temporada en una relación amorosa es importante que la desesperación o la obsesión no sean las razones para volver y mucho menos actuar por puro impulso o para satisfacer necesidades del momento “como cumplir favores o establecer una relación de amigos con derechos”.



Las deudas, la soledad, el aburrimiento, el trabajo o los hijos no deben ser tampoco el argumento, sino el amor, “darse cuenta de que realmente se ama a la otra persona”, recalca la psicóloga Gloria Sierra Uribe, psicóloga de pareja y autora del libro Amores que matan, amores que sanan (De psicópatas y esclavos emocionales al amor en plenitud).



Se requiere que “el contexto sea sentimentalmente ‘limpio’ en el sentido de que no haya ‘contaminación’ del pasado, o esta sea lo menos posible.



Ahora bien, cuando el evento disruptivo, es decir, el hecho por el cual la persona dice ‘no aguanto más y me voy’ ha sido muy catastrófico, es muy difícil que se busque una segunda oportunidad”, explica Gloria Sierra. “Se debe tener claro para quién es catastrófico el evento porque puede suceder que para uno de los dos no lo sea, por ejemplo, si la pareja con quien estoy me robó o si tiene un(a) amante…”.



En una segunda vuelta, cada uno debe tener claro cuál es el punto de no retorno en la relación, es decir, qué es imperdonable.



Algunas de las situaciones más expuestas en consulta, refiere la psicóloga, son:

1. Tener un hijo con otra persona

2. Cuando alguno de los dos se compromete económicamente con la familia de origen (madre, padre o hermanos) y no con su pareja.

3. Pedir no ser exclusivos sexualmente.



Lo importante es que quienes estén contemplando la idea de volver tengan muy claro cuáles aspectos son negociables y cuáles no.

Lo que debe tener en cuenta si quiere volver con su 'ex'

Para que una segunda temporada se augure positiva y edificante, la psicóloga Gloria Sierra Uribe recomienda lo siguiente:

Asistir a terapia es una opción sana para retomar una relación del pasado. Foto: iStock

1. Hablar de lo que les pasó en la primera temporada, así como aprender de los errores cometidos y tener la certeza de la no repetición para evitar idas y vueltas y que la relación se convierta en un círculo vicioso.



2. Hagan un cierre del primer ciclo. “Incluso les sugiero a las parejas que cambien de casa, de muebles, de ropa, si se pueden dar ese lujo económico, para entrar como nuevos a la segunda oportunidad, sin olvidar la maleta de aprendizajes como: ‘no queremos ninguna forma de violencia o maltrato ni que falte el diálogo o la comunicación’”.



3. Sanen las diferencias a través de terapia individual y/o de pareja con psicólogo, terapeuta, sacerdote o participar en un encuentro o curso de pareja, etc.



4. Consideren aspectos como ‘su familia, la mía y la nuestra’, por ejemplo, establecer acuerdos sobre visitas.



5. Estén dispuestos a vivir desde el verdadero perdón y reconciliación tanto consigo mismo como con la pareja. No se queden como disco rayado resaltando los errores del pasado; recuperen todo lo lindo de su vida en común, por ejemplo, cuando eran más románticos y aventureros. Revivan también los mejores momentos en familia, en el caso de que haya hijos.



6. Vuelvan sin culpa ni remordimientos. “Pareja es par, o sea igualdad, y por eso uno no debe llegar a negociar en una relación afectiva en condiciones de inferioridad para evitar que quien se sienta culpable se quede en el papel de salvador en la relación, al punto de mendigar amor, y el otro actúe como un verdugo”.



7. Respeten las vivencias íntimas del otro en el tiempo que no estuvieron juntos. Eviten los cuestionamientos y saqueos emocionales como preguntar: ‘¿Estuviste con otras personas?, ‘cuéntame cómo fue el sexo con él/ella…’, ‘¿fue mejor que conmigo?’ Esta intimidad debe ser respetada para no exponer las vulnerabilidades del otro cuando tengan alguna crisis.



7. Procuren que no haya una convivencia inmediata, dice la psicóloga. “Dense un tiempo para reestructurar la relación, disfruten un segundo noviazgo y hagan planes juntos”.

FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ - REVISTA CARRUSEL@revistacarrusel

