Los 'millennials' le apuestan a los jabones artesanales

El proyecto que Laura Quintana desarrolló en la materia de emprendimiento cuando estudió Administración de Empresas le dio resultado: tiene su negocio de jabones artesanales.

En ese momento, ella y unas amigas pensaron en resolver una necesidad: los problemas de piel que tenían. “Una sufría de acné, otra de rosácea, otra de dermatitis. Queríamos un producto natural, hecho artesanalmente, y luego de la investigación de mercados, decidimos hacer los nuestros”, cuenta.



Se asesoraron de una dermatóloga, estudiaron el proceso de elaboración y presentaron su proyecto. “Les regalamos a los amigos y compañeros, les gustaron y nos empezaron a pedir más”. Ella ya lleva cinco años con su propia empresa: Jabones Baraka (www.jabonesbaraka.com).



Un jabón que le ayudara a su hija Sara a mejorar su dermatitis atópica fue lo que impulsó a sus papás, Mario y Adriana, a buscar alternativas naturales y terminar haciendo ellos mismos el jabón. “Al usar nuestras creaciones, vimos el cambio en seguida y, como eran tan buenos, quisimos regalarles a algunos familiares y amigos. Después ellos nos pidieron más y así nació Sabonet" (jabonessabonet.wordpress.com), cuentan en su página.



En cambio, Mónica Luque creció viendo a su abuela española hacer jabón detergente con los residuos del aceite. “Es una receta muy tradicional que hacían en las casas andaluzas; después de la guerra, todo se aprovecha, nada se tiraba”.



En un ida a España hace cuatro años se encontró en un mercado artesanal con un quiosco que vendía jabones artesanales. “Me encantó la idea y después de varios emprendimientos fallidos me lancé con este de hacer jabones para el cuerpo. Los primeros que hice fueron como recordatorios en mi boda y gustaron. Así nació Jabones del Olivo". (www.jabonesdelolivo.com).



Sí, los jabones artesanales se han vuelto una alternativa para los emprendedores millennials gracias a la tendencia –también de los millennials principalmente– de querer volver a lo natural, a lo hecho a mano, a lo que sea amigable con el planeta, a lo que respete a la naturaleza.

“Hay mucha gente que le gusta este tipo de producto que va con su estilo de vida: ser responsables con el medioambiente, consumir productos que no generen desperdicios industriales, que sean lo más naturales posibles, aunque también están los que tienen problemas de piel y necesitan un producto suave y que les ayude a mejorar”, cuenta Luque, quien estudió cosmética natural en Barcelona.

Más suavidad

Los jabones artesanales se producen como hace cientos de años: un aceite vegetal (de oliva, coco, almendras) o animal, soda cáustica y agua. La mezcla de soda cáustica y agua, conocida como lejía, ayuda a que las grasas (aceites y mantecas) se conviertan en jabón y glicerina, lo que se conoce como saponificación. Ese jabón hay que dejarlo curar unos 30 días para que se pueda usar (saponificación en frío, en caliente se acelera el proceso y se pierden cualidades). “A medida del tiempo va ganando propiedades como ser más humectante, más suave”, dice Luque.



Desde su proceso de fabricación, estos jabones están libres de sustancias químicas artificiales, lo que ofrece un mayor beneficio dermatológico (no producen irritaciones), mejor hidratación (conservan la glicerina natural), mayor nutrición gracias a sus aceites naturales, un correcto equilibrio del pH natural, suavidad y elasticidad, y un efecto antioxidante y tónico.



“La función de los jabones es barrer la capa lipídica de la piel y así limpiarla, pero esta es una capa protectora. Por esto, cuanto menos abrasivo sea el jabón, menos irritante resulta, especialmente para pieles secas, con dermatitis atópica o soriasis”, explica la dermatóloga Alicia Rojas.



Así las cosas, los especialistas recomiendan no excederse en el uso de los jabones. “Basta con bañarse corto y con agua tibia (la caliente reseca la piel), una vez al día el cuerpo, con énfasis en zonas como las axilas, los genitales, manos y pies. Y la cara en la mañana y la noche, porque está más expuesta a los agentes contaminantes. Luego del baño, siempre poner una crema hidratante”, recomienda la doctora Rojas.



“Los jabones industriales agregan sustancias más abrasivas y antibacteriales, que dan un efectos antiséptico, pero resecan la piel. Ese efecto antiséptico no lo tienen los jabones naturales, pero ganan en suavidad”, agrega el también dermatólogo Juan Raúl Castro.



Los dos especialistas coinciden en las cualidades de los jabones naturales, asimismo resaltan que los jabones industriales han evolucionado para compensar los efectos de los químicos.

Según el caso....

La doctora Rojas recomienda, si se sufre de acné, un jabón que tenga ácido salicílico, que disminuye la producción grasas y queratina en los poros. “Estos jabones son medicados, pero dentro de lo artesanal, uno que contenga tea tree puede ayudar”.



Si el caso es de soriasis, “los jabones suaves son los recomendados solamente en axilas, genitales, manos y pies”.



Cuando se tiene rosácea, “hay que evitar usar jabones, mejor usar los syndet, ‘jabón sin jabón’ ”.



Los empresarios de los jabones artesanales recomiendan algunos.

* Romero: para piel grasa, porque es astringente y ayuda a regular la secreción de grasa sin resecar.



* Caléndula: para pieles sensibles. Es cicatrizante, aporta suavidad y elasticidad.



* Aceite de oliva puro: para piel normal, es antioxidante, humecta y regenera el tejido.



* Chocolate: con manteca de cacao, que nutre y suaviza la piel.



