Piden ley para abolir el castigo físico contra menores en Colombia

Un llamado a los legisladores del país para que prohíban el castigo físico contra niñas, niños y adolescentes hicieron expertos de América Latina, Estados Unidos y Europa reunidos en el Congreso Colombiano contra el Maltrato Infantil, de manera virtual.



A través de la Presidente de la Asociación Afecto, la psiquiatra MD Isabel Cuadros Ferré, los especialistas (médicos, siquiatras, abogados, sicólogos, filósofos, forenses, economistas, pediatras, epidemiólogos, policías, jueces, comisarios, procuradores,) llamaron la atención sobre la manera como "el sistema persigue a quienes protegen y cuidan de las víctimas e ignoran la versión de los niños que es generalmente la única prueba que hay para judicializar a los abusadores, motivo por el cual la impunidad de estos delitos supera el 97 por ciento".



Sobre el tema Cuadros respondió esta entrevista:



En 27 años de congreso, ¿cómo ha evolucionado la problemática en el país?



Hay una conciencia más amplia de la sociedad ya que el maltrato infantil es algo muy grave y en estos años se han hecho cosas muy importantes, ahora el reto es que hay una tendencia creciente en la demanda de justicia en el abuso sexual pero el abuso físico se mantiene igual; mientras no se pase una ley para la abolición del castigo corporal va a ser muy difícil superarlo.



Todos los años se denuncian más de 10.000 casos de abuso físico sobre los niños, niñas y adolescentes en Colombia y hay 26.000 casos de dictámenes de abuso sexual. Eso hace que los padres piensen que pueden seguir golpeando a sus hijos.



Es hora de poner un límite muy serio de que el niño o la niña es un sujeto de derechos con las mismas características del adulto y uno no puede ir golpeando a todo el mundo y especialmente si ese es niño o indefenso. Hay mayor conciencia en el país pero vemos que muchos padres de familia siguen creyendo que pueden maltratar a los hijos, castigarlos físicamente, humillarlos y eso hay que corregirlo.



¿Cuáles son las consecuencias?



Los niños cuando son golpeados y maltratados se convierten en menores difíciles, oposicionistas, que solamente se sienten bien con violencia. Está claro que el abuso físico emocional y sexual hacen daño y los niños tienen más probabilidades de tener depresión, consumir sustancias psicoactivas, suicidarse, tener que tomar antidepresivos en la vida adulta y de desarrollar diabetes, obesidad y todo tipo alteraciones en la parte endocrinológica por el estrés severo que sufren en el tiempo. Disminuyen la capacidad de aprendizaje.



Necesitamos una crianza reflexiva, amorosa, más amable, un acompañamiento de los adultos a los niños, y llevar en nuestra mente y corazón que el niño es un sujeto de derechos.



¿Se piensa que los hijos son propiedad de los padres?



Seguimos en la Edad de Piedra cuando los hijos, los esclavos y las mujeres eran propiedad de los hombres, en que el más fuerte es el que tiene los derechos; cuando sabemos que no necesitamos esa fuerza física para sobrevivir sino más competencias mentales y profesionales.



¿En este Congreso se habló del ataque a los defensores de la infancia?



Se están movilizando fuerzas oscuras de personas que abusan de los niños, que tienen redes de abuso y atacan la causa de maltrato infantil y a veces los estrados judiciales no entienden por qué están haciendo esos ataques jurídicos personales a quienes están protegiendo a los niños. Pedimos a los legisladores que se genere una inmunidad para las personas que detectan, reportan y denuncian el maltrato infantil de la misma forma que la tiene un alto dignatario del Estado.



Así la población podrá reportar y denunciar mucho más lo que pasa con los niños y las niñas. De otra manera vamos a seguir viendo homicidios, asesinatos, y con el dolor infinito que sufre la infancia en Colombia.



A los abusadores y las personas que maltratan a los niños no les gusta que uno los denuncie. Nos convertimos en su amenaza, así que todo el que esté del lado de los niños debe tener una inmunidad.



¿Qué llamado hicieron ustedes al Gobierno?



Hay que eliminar el castigo físico y mostrar que existen múltiples profesionales que dictan conferencias sobre crianza positiva, humanizada, miles de formas en internet para que aprendan crianzas no violentas.



Pedimos una mayor conciencia de que este es un problema grave, que necesitamos una política pública integral donde se integre la protección, la justicia y la salud. Que en el nivel local donde se evalúa cada caso haya una serie de actores de salud física, mental y sistema judicial coordinados.



¿Cuáles son las consecuencias legales hoy?



Tendríamos que entrar por lesiones personales y violencia intrafamiliar porque en la ley de infancia si bien está prohibido el maltrato infantil, la verdad es que no se puso una sanción, un delito autónomo, entonces indudablemente cuando usted golpea a una niña, a un niño o a un adolescente, obviamente puede estar en el ámbito del Código Penal.



¿Puede un niño víctima volver al seno de un hogar agresor?



No se puede pensar mágicamente que esta vez no lo van a maltratar y obviamente los niños que están en el sistema de protección se lo pueden confirmar. Tenemos que avanzar en procesos de servicio para las personas que maltratan a los niños, en salud mental, en rehabilitación, consumo de sustancias psicoactivas, en consecución de mejores condiciones de vida, todo eso va a disminuir el maltrato que hay en los países.