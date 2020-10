‘Los dramas de nuestras niñas no pueden seguir siendo invisibles’

Ángela Anzola de Toro es la presidenta de la fundación Plan, una organización social que trabaja con niños y niñas de los territorios más abandonados, pobres y violentos del país. Una organización que impulsa a las nuevas generaciones para que sueñen y luchen por un futuro mejor, muy distinto a las realidades de sus familias y sus comunidades.

Es una mujer que se ha sabido preparar para este cargo. Es politóloga, economista y filósofa de la Universidad de York, con maestrías en políticas públicas y estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Conocimientos que ha llevado a los territorios colombianos que han sufrido los rigores de la violencia.



Fue Alta Consejera para los Derechos de la Víctimas, la Paz y Reconciliación y durante el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc fue asesora del negociador Frank Pearl. También fue Secretaria Distrital de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros cargos.



Feminista y convencida de la necesidad de implementar políticas públicas con enfoque de género, llegó a Plan el pasado mes de abril. En entrevista con EL TIEMPO, habla sobre las diferentes amenazas y peligros que enfrentan las niñas en Colombia y de la campaña #NoMásNiñasInvisibles, que busca que todas las niñas, de todas las condiciones, sean vistas, escuchadas y respetadas.



¿Las niñas siguen siendo discriminadas y víctimas de tantas formas de violencia solamente por el hecho de ser niñas?

Eso es absolutamente cierto. Aquí hay una cuestión de género. Como sucede con todas las mujeres, no las discriminan por igual. Pero adicionalmente si tú eres una niña afrocolombiana o una niña indígena o una niña campesina, una niña pobre o una niña migrante, vas a sufrir más. Las niñas tienen menos probabilidades, por ejemplo, de ser matriculadas en el sistema educativo y por lo general tienden a tener menor acceso a atención médica y mayor probabilidad de ser privadas de alimentos. Es una realidad muy triste pero no solamente existe en Colombia. Es una situación a nivel mundial.



¿Y la pandemia ha recrudecido esta problemática?

Durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que las niñas, que siempre han contribuido muchísimo en las tareas domésticas, ahora lo hacen mucho más. Es una suerte de trabajo no remunerado de ninguna manera y que les quita tiempo al estudio, al juego y a otras actividades que son las que deberían tener preponderancia en una persona menor de edad. Por toda esta situación y por esa discriminación creamos la campaña ‘No más niñas invisibles’, dirigida a todas las niñas de Colombia sin importar el estrato o grupo étnico al que pertenecen; que todas, absolutamente todas, sean vistas por igual, valoradas y escuchadas por la sociedad.



Son muchas las violencias que sufren las niñas. Sobre todo, la sexual. ¿Qué opina?

Definitivamente es una de las formas de violencia más preocupantes, la que más secuelas puede llegar a dejar en las niñas, jóvenes y adolescentes. Del total de víctimas de violencia sexual, el 95 por ciento corresponde a niñas que están entre los 10 y los 14 años y esto es absolutamente preocupante. Yo creo que las niñas y sus familias se enfrentan lamentablemente a un sistema judicial que tiende a ser muy adulto-céntrico. Y vemos unos niveles de impunidad muy grandes.



¿Qué piensa sobre los castigos físicos y la violencia en el hogar?

Es importantísimo reconocer que los castigos físicos y psicológicos muchísimas veces terminan en formas de maltrato que incluso han llevado a la muerte de muchas niñas y niños porque la gente termina, a veces, perdiendo la noción de esos castigos y llegando a unas consecuencias que de pronto nunca pensaron. A las niñas las afecta porque muchas veces son castigadas porque no se ajustan a eso que nosotros denominamos los mandatos hegemónicos de género. Por ejemplo, hay unas niñas que, digamos, no son suficientemente femeninas ni son muy suaves ni tan sumisas, pues se aspira a que asuman esos roles tradicionales de la mamá o la esposa. Y esto sin llegar a hablar de las niñas y niños que deciden tener orientaciones sexuales diferentes.

Imagen de la campaña 'No más niñas invisibles', de la fundación Plan. Foto: Archivo particular

Es un maltrato que deja heridas muy profundas...

Yo creo que todas estas formas de maltrato dejan una huella muy profunda. Y así no sea una cicatriz visible en la piel, casi que todo ese impacto negativo vive en su psiquis, en su autoestima y en lo que significan para la sociedad. Eso puede acabar con la vida de un niño o de una niña y puede afectar profundamente su desarrollo.



Ya está evidenciado, hace rato, que la mayoría de agresores y victimarios de niñas y adolescentes están dentro del hogar. Son los mismos papás, familiares o personas cercanas. ¿Qué opina?



Eso es lo más trágico de nuestra historia: que el enemigo es tan cercano y es posiblemente una persona en la que las niñas han depositado sus afectos y su confianza. Es una traición mayor y una afectación psicológica absolutamente devastadora para cualquier niña. Es una forma de violencia muy difícil de detectar por las autoridades. Esos abusos en el hogar se encubren. Muchas veces, las parejas de estos agresores, que son las madres de esas niñas, terminan encubriendo la situación. Imagínate el miedo, el terror y el desasosiego tan profundo que puede llegar a sentir una niña que es abusada de esta forma tan espantosa por su papá, su padrastro, su tío, su abuelo, su primo o su hermano. Yo no voy a decir que a los niños hombres no los violan. Sí pasa y es horrible. Pero esto ocurre en mucha menor proporción que con las niñas. Necesitamos enfrentar esta cruda realidad como sociedad, para poder cambiarla. Una realidad que nos avergüenza tanto como sociedad, que mejor miramos para el otro lado.



Muchas niñas no pueden estudiar. Sobre todo, en esta pandemia...

El Dane hizo recientemente un pulso social y evidenció que el 90 por ciento de los hogares rurales no tienen un computador. Entonces, ¿cómo van a acceder esos niños y esas niñas a educación? Puntualmente, cuando se habla de niñas, ya tenemos una característica y es que el 27 por ciento de ellas no están participando en actividades educativas porque a pesar de que las instituciones educativas les ofrecen las clases virtuales, ellas no tienen un dispositivo, una tablet, un computador o un celular que les permita acceder a esta oferta educativa.



¿Qué opina sobre las uniones tempranas?

Son situaciones muy normalizadas en ciertas zonas de nuestro país y en ciertos entornos culturales, sobre todo en las áreas rurales y en ciertos grupos étnicos. Es común que en muchas zonas rurales, por ejemplo, a la niña la casen con el compadre de los papás porque se cree que así no va a tener dificultades económicas. Y se genera un ciclo de vulneración de derechos tremendo. No es solo: la niña quedó casada y ya. En la mayoría de los casos son obligadas a dejar su educación, pues ahora son la esposa y la ama de casa y la mamá. Eso lleva también a un distanciamiento de ese grupo de apoyo de la niña, de sus amigas, de su familia y termina limitándoles la capacidad para tomar decisiones, pues viven a la voluntad y a lo que quiera su pareja.



¿Por qué los embarazos tempranos son una forma de violencia contra ellas?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay unos riesgos asociados a la salud física, en el sentido de que muchas niñas se están enfrentando a embarazos cuando sus cuerpos no están en el nivel de desarrollo apropiado. Preocupan las consecuencias psicológicas y socioeconómicas. Muchas niñas, en las peores circunstancias, incluso, están muy contentas de ser madres y ahí empieza un dilema muy importante. No puedo decir que están equivocadas, pues la felicidad de ellas es su felicidad. Pero no solo es el primer embarazo; ese embarazo casi siempre viene seguido de un segundo embarazo muy cercano. Y ese segundo es el que ya te atrapa en una manera más franca de pobreza muy difícil de superar; porque en el primero hay cierto apoyo de la familia y algún apoyo de entidades. Ya, con el segundo, es supremamente difícil para ellas, sus familias y para nuestro país. Además, el 50 por ciento de madres adolescentes han concebido hijos de hombres que son al menos 6 años mayores que ellas y este es un dato muy preocupante.



¿Y qué decir de las niñas y adolescentes reclutadas para la guerra?

Para quienes trabajamos en el proceso de paz fue supremamente doloroso conocer las historias de aquellas que fueron reclutadas por las Farc y por otros grupos al margen de la ley. Sobre todo, aquellas que sufrieron de violencia sexual dentro del conflicto armado y que fueron usadas como armas de guerra. Pero no me preguntes qué nombre debemos ponerle a la violencia que estamos viendo hoy en día en el Cauca, en Nariño, en el Pacífico colombiano; estamos viendo una situación terrible en donde de nuevo están reclutando a menores de edad por parte de bandas criminales y están reclutando niñas también. Lo viví hace una semana, hay casos muy cercanos: a una mujer que trabajaba con la fundación, casi le reclutan a su hija para un grupo de esos.



A las niñas también las violentan en las redes sociales…

Los ‘likes’, por ejemplo, surgieron con esa buena intención de expresar: ‘Me gusta tu foto’, ‘Me gusta que la estés pasando bien’. Pero hoy, muchos niños y niñas se deprimen y se sienten inseguros porque no tienen el mismo número de ‘likes’ que otras niñas sí tienen en sus fotos y empiezan a cuestionarse si están horribles, si es que ellas no son tan chéveres como las otras. Son una cantidad de situaciones que pueden afectar de manera muy importante su autoimagen y llevar a consecuencias graves sobre su desarrollo psíquico y emocional.



Aparte, este tipo de acoso ocurre desde la clandestinidad y ahí la impunidad es más preocupante...

Nos preocupa un montón. Y si hablamos de la impunidad en los casos de violencia que se dan en el mundo es real, en el mundo virtual la posibilidad de que cualquier cosa quede impune es aún mucho más grande. Hace pocas semanas, una chica reveló que había una red de pornografía en TikTok.