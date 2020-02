Víctimas LGBT son recordadas a través de una plataforma en línea

Andrómeda no es solo el nombre de una constelación, según la mitología griega representa la memoria de una mujer que fue castigada por los dioses por su belleza, bajo ese mismo principio de hacer memoria, la organización Colombia Diversa presentó esta semana una forma de visibilizar las historias detrás de la cifra de 1.142 personas LGBT asesinadas, en su mayoría, en los últimos diez años. A través de la plataforma Celeste (http://colombiadiversa.org/celeste/), quienes visitan la página web se pueden poner en los zapatos de aquellas víctimas, recorriendo 78 historias de vida de lesbianas, gais, bisexuales y trans.

La iniciativa le apuesta a la empatía comenzando por preguntarle al usuario cosas como “¿Cuál plan te gustaría más para el fin de semana: salir o plan casero?”, “¿Cuál de estos deseos le pedirías a una estrella fugaz?”. Al cruzar el algoritmo, las respuestas arrojan un resultado, el retrato y la historia de vida de una persona LGBT que se parece al perfil de quien contestó las preguntas.



Daniela Franco, portavoz de la ONG, cuenta que el reto era crear un proyecto que “les diera rostros a las cifras” y que llegara a diversos sectores de la sociedad a través de la empatía. Es por eso que cada estrella, además de tener un nombre, tiene una historia que contar.



Según Marcela Sánchez, directora de esta organización que vela por los derechos de la comunidad LGBT, Celeste lleva ese nombre porque es todo un mapa de estrellas en el que se guarda la memoria de esas 78 personas, con lo que vivieron y lo que recuerdan de ellas sus seres queridos.



Asimismo, todas las historias de vida pertenecen a un mismo espacio. Con esto se quiere dar a entender que cualquier persona pertenece a ese lugar sin que importe su orientación sexual o identidad de género.

Entre el odio y el prejuicio

Entre 2007 y 2018, aproximadamente 1.240 personas de la comunidad fueron asesinadas. Solo en el 30 por ciento de los casos, se ha podido comprobar que estas personas perdieron la vida por ser o parecer LGBT.



Para Gustavo Pérez, coordinador de derechos humanos en Colombia Diversa, es importante no solo que se condenen a los responsables sino que se determine si estas personas fueron víctimas de crímenes de odio.



La gran mayoría de estos asesinatos tardan varios años en su investigación, algunos son archivados. En muchas ocasiones, según Pérez, los jueces y fiscales responsables de los casos también reproducen una serie de prejuicios contra las personas LGBT, lo cual no permite esclarecer la verdad de los hechos.

La experiencia de Celeste

La plataforma también ofrece testimonios sonoros de los seres queridos de las víctimas. Por eso para el lanzamiento de Celeste fue preparada una cabina para en la gente podía escuchar estas historias.



Daniela Calle, una joven comunicadora social, escuchó la voz de la hermana de Anyela Patricia Ramos, una mujer trans asesinada en 2017: “Pensaba en que mi hermana fuera a la que le hubiera pasado eso y que yo en pocas palabras tuviera que resumir lo que es su presencia en mi vida”.



El propósito de Colombia Diversa con esto, según Daniela Franco, es romper la burbuja del círculo de activistas y personas LGBT, quienes parecen ser los únicos a los que les llegan estas historias.



“Queremos que la gente entre y que no vea directamente una bandera gay. Porque muchos creen que estos asesinatos no les competen”, sostiene Franco. Los perfiles, además, no están hechos con el foco puesto en la orientación sexual o en la identidad de género de la persona, mucho menos en los detalles de la forma en que murió.



Tanía fue pareja de Rubén Darío Vélez por quince años. Desde 2002 Darío está desaparecido y su memoria hace parte de la plataforma Celeste. “Él hizo de mí una gran persona, lo que soy hoy en día. Él me enseñó siempre a guerrear la vida y a ir siempre hacia adelante”, dice Tania.



Para Tanía sería fantástico que algún día llegara a sus oídos que alguien está siguiendo el ejemplo de Darío.



Martha es hermana de Guillermo Garzón, quien fue asesinado en 2014. Hoy cree que es todo un orgullo que su hermano no haya pasado desapercibido por la vida y que su memoria esté presente para muchas personas desde Celeste.



Sergio Urrego, fallecido en 2014, es otro de los homenajeados en Celeste. Según su madre, Alba Reyes, el legado de su hijo es importante para todos los niños y jóvenes diversos porque Sergio fue un ejemplo de que “todos tienen la libertad de ser quien son como seres humanos”.

Reconstruyendo historias

Tras varios años de llevar casos ante la justicia y de hacer informes sobre cifras, los investigadores de Colombia Diversa se dieron cuenta de que en sus bases de datos tenían más información de esas personas LGBT y no solo la manera en que murieron.



“Al volver a esas fuentes, sobre todo a las de prensa, encontrábamos que había mucha más información. Qué hacía esa persona, qué le gustaba, cuáles eran sus planes, quiénes eran su familia”, dice Pérez.



Después de que esta información fuera tenida en cuenta por primera vez en la ONG, los investigadores comenzaron la tarea de reunir la mayor cantidad posible de historias. Solo se reconstruyeron 78—de un total de 1.142— en las cuales se conocía a fondo quién había sido esa persona, qué le apasionaba más y cómo la recordaban sus seres queridos.



En otros contextos fue difícil conocer tanta información. Así sucedió con la vida del cirujano Giovanni Ascione, asesinado en Cali en 2017. Ninguno de sus familiares quiso hablar, así que los investigadores obtuvieron información de un obituario que la Asociación Colombiana de Cirujía le dedicó a Ascione.



Sin embargo, en algunos casos no se pudieron averiguar datos más allá del nombre de la persona o la fecha de su muerte. Otros eran una cifra en la cual el nombre de la víctima nunca fue reportado por las autoridades. Esto, según Pérez, “no es contar una historia de la persona”. Por eso, Celeste les dedica a estas vidas una constelación interactiva que tiene 1.064 estrellas y que funciona como una especie de memoria colectiva.



El proyecto de Colombia Diversa, que fue lanzado oficialmente el 17 de febrero, es una de las primeras iniciativas para la reconstrucción de la memoria LGBT en Colombia.



Para Pérez, desde hace muy pocos años se están haciendo esta clase de ejercicios que reconocen las violencias que han afectado a esta población dentro y fuera del conflicto armado.



El reto, según Colombia Diversa, será reunir los datos de las 1.064 historias restantes. Pérez dice que así será posible demostrarle a la gente que estas personas “eran valiosas, que apoyaban a sus familias, que aportaban a sus comunidades, que trabajaban por otros, y que por eso son una perdida no solo para las familias o para sus comunidades sino para el país en general”.