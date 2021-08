Xcaret, un destino que embriaga con sol, naturaleza y cultura

Puede decirse que para entrar en contacto con algunos de los aspectos más valiosos de la historia, la cultura y la naturaleza mexicanas, bastaría con ir a Xcaret de visita.



Xcaret significa, en lengua maya, “pequeña caleta”, debido a la entrada del mar en la tierra; por su ubicación fue un punto valioso para los mayas que vivieron en esta zona donde construyeron un puerto, que fue el corazón de un gran centro mercantil.



Los vestigios arqueológicos de ese pasado glorioso se cuentan entre los atractivos que los turistas pueden conocer hoy. En torno a ellos, al Caribe de aguas transparentes, al verde esmeralda de sus escenarios naturales y a sus cenotes y ríos subterráneos, el arquitecto Miguel Quintana Pali, acompañado de un grupo de visionarios como él, empezó a construir este desarrollo que entró en funcionamiento en 1990. Y no ha parado de crecer.



Se trata de un inmenso paraíso ubicado en el extremo oriental de la península de Yucatán, sobre la Riviera Maya mexicana, a 74 kilómetros al sur desde el aeropuerto internacional de la festiva Cancún.



Toda la zona cuenta hoy con ocho parques: Xcaret (el más antiguo), Xel Ha, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xenses, Xenotes y Xoximilco, que ofrecen cientos de atracciones naturales y actividades recreativas que facilitan el reencuentro con una fauna y flora riquísimas, y que rinden un homenaje a la historia, la cultura y la gastronomía del país.

La arquitectura ecointegradora del hotel Xcaret Arte honra a la naturaleza de la región. Foto: Jaime Pérez

Todo eso aparece condensado, y de manera exquisita, en hoteles como Xcaret Arte, que abrió sus puertas el primero de julio pasado y es la versión repotenciada del célebre Xcaret México, que se inauguró en el 2017.



Este complejo cuenta con 900 suites de lujo, distribuidas en cinco edificios que reciben los nombres de Casa del Diseño, Casa de la Paz, Casa de la Música, Casa de los Artistas y Casa de la Pirámide, que ofrecen a los huéspedes talleres artísticos de alfarería, baile, pintura, textiles e incluso literatura, soportados en saberes y técnicas ancestrales. Todo enmarcado en una arquitectura ecointegradora, que honra la riqueza natural de esta zona del país.



El hotel, que es solo para mayores de 16 años, cuenta con 20 piscinas, un kilómetro de playa de arena blanca, escenarios para representaciones artísticas, bares, un spa de primera, una capilla católica ubicada en el punto más alto de Xcaret Arte y otra frente al mar, donde pueden celebrarse ceremonias de todas las confesiones religiosas, entre otros inmejorables servicios.

El colofón de todo esto es el colectivo gastronómico del que hacen parte ocho de los chefs más reconocidos del país, que crean obras culinarias basadas en la fusión de estilos de distintas culturas, en restaurantes como Encanta, Chino Poblano, Cayuco, Tah-Xido, Arenal, VI-AY-PI y Kibi-Kibi. Para quien quiera concentrarse en probar los sabores de los pueblos mexicanos está (y muy recomendado) El Mercado de San Juan.

El restaurante El Mercado de San Juan reúne en un solo lugar los sabores de los pueblos mexicanos. Foto: jaime Pérez

'All fun inclusive'

El hotel deslumbra con sus detalles cuidados y espacios amplios y elegantes, que hacen honor al arte mexicano; de hecho, en ellos se exhiben cientos de obras de artistas nacionales.



Por todo lo anterior llega uno a sorprenderse ante el concepto All fun inclusive, característico de Xcaret Arte, un todo incluido de alto nivel que les da a los huéspedes acceso a todos los servicios del hotel y a las actividades de los parques.



"Desde mi punto de vista -explica Gustavo Colin, director regional de ventas para Grupo Xcaret- el All fun inclusive es la oferta costo-beneficio más atractiva del Caribe mexicano, porque cuando el pasajero se baja del avión en Cancún, entra a territorio Xcaret, y eso quiere decir que lo vamos a transportar en nuestros buses, conducidos por nuestro personal, y a bordo de ellos va a tener cubierto el internet; al arribar al hotel recibe un brazalete que le da acceso a todos los servicios, desde alimentos y bebidas, sin pagar más, y también a los parques y todas sus actividades".



Una de ellas, sin duda un imperdible, es el show México espectacular, en el teatro Gran Tlachco. Durante algo más de una hora -y mientras los espectadores disfrutan una cena de siete tiempos, perfectamente servida-, cerca de 300 artistas narran los episodios clave de la historia de México, desde la época prehispánica, pasando por la llegada de los españoles, el surgimiento del culto a la Virgen de Guadalupe y la Revolución mexicana, hasta nuestros días.



Es inevitable emocionarse casi hasta el llanto ante esta narrativa, atravesada por música y bailes populares distintivos de cada región de ese país, incluso si no se es mexicano.

Instante del show 'México espectacular', en el parque Xcaret. Imperdible. Foto: Jaime Pérez

Después de semejante barniz cultural se siente uno dispuesto a conocer más, a entrar en contacto estrecho con esta región maravillosa.



El día debe empezar con un buen desayuno y el ánimo y el cuerpo dispuestos para recorrer los parques de su elección.



Xcaret ofrece la posibilidad de hacer un recorrido por el aviario, que alberga especies de la región, como las coloridas guacamayas que son uno de sus más notables distintivos. También por el mariposario y el Cementerio Puente al Paraíso, cuyas 365 tumbas son la recreación de otras tantas que están en camposantos de distintas regiones de la península de Yucatán.

Tumba simbólica en el Cementerio Puente al Paraíso. Foto: Sonia Perilla Santamaría

Vale la pena detenerse a leer los epitafios, que brillan por su ingenio: “Nació en el tiempo y lugar equivocados, pero al menos descansa en el lugar perfecto. Recuerdo de tu esposo”, se lee en la tumba simbólica de Laura Ramos de Flórez.



Si está de ánimo para comprar recuerdos, puede hacerlo en el Pueblo Maya del parque, flanqueado por locales de los artesanos de la región, que exhiben trabajos bellos y pulidos, entre los que destacan las cerámicas, las mantas y los huipiles.



El mismo Xcaret cuenta con ríos y playa para refrescarse y comer algo antes de continuar el periplo por parques como Xenses. Una de sus atracciones centrales consiste en atravesar descalzos, por cerca de 10 minutos, un túnel en la más absoluta oscuridad y sentir cómo sin la vista los demás sentidos se agudizan ante los sonidos selváticos, las texturas y los olores. Que quede claro que no todos se atreven a vivir la experiencia.



Los valientes que sí se le miden son recibidos al final de este túnel por un entorno que resume a la perfección a Xcaret: cortinas de agua y de plantas, aves coloridas y una canción que invita a dar "gracias a la vida, que me ha dado tanto...".

¿Cómo llegar a Xcaret?

Cada vez más aerolíneas generan rutas entre destinos nacionales y Cancún, desde donde se viaja por tierra hasta Xcaret.



El 2 de junio, la aerolínea de bajo costo Viva inauguró un trayecto directo entre Medellín y Cancún, con el propósito de facilitar la conexión de los viajeros de esa zona del país con este destino mexicano, sin tener que pasar por Bogotá.



Viva ofrece cuatro vuelos semanales desde la capital paisa: martes, jueves, viernes y domingo.



De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, "en el primer año de operación en esta ruta esperamos transportar aproximadamente 34.900 viajeros, con una ocupación promedio del 84 por ciento".

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

REDACCIÓN VIAJAR

