Wingo permitirá viajar con mayor peso en la maleta y anuncia nueva familia de tarifas

Wingo anunció que a partir de este momento los clientes que adquieran equipaje en bodega podrán disfrutar de tres kilos adicionales en su maleta, para un total de 23 kilogramos por cada pieza de equipaje.



Lea además: (Latam ofrece vuelos nacionales desde $79.400: estos son los destinos para viajar)

La aerolínea explica que estos tres kilos no implicarán ningún costo adicional y serán, de ahora en adelante, la medida máxima de peso en todos nuestros vuelos.



"Esta modificación empezó a regir desde este martes 6 de febrero de 2024 y cobijará a todos los pasajeros que hayan adquirido el servicio de maleta en bodega para vuelos posteriores a dicha fecha", explica Wingo.



Precisa, además, que la maleta en bodega de 23 kilogramos llega a complementar la maleta en cabina de Wingo, que es de 12 kilogramos.



"Somos conscientes del ambiente competitivo que se vive en el mercado aéreo colombiano, por eso desde Wingo anunciamos una serie de mejoras que van más allá de nuestra red y nuestra puntualidad; estas nuevas alternativas en nuestro producto Wingo nos permitirá seguir siendo la aerolínea de bajo costo con la operación más robusta y relevante en Colombia", dijo Jorge Jiménez, VP Comercial y de Planificación de Wingo.



Le puede interesar: (Avianca ofrece vuelos nacionales desde $79.400 pesos e internacionales desde US$ 95)



Entre tanto, la aeorlínea anunció la llegada de Go Standard, una nueva opción de tarifa que permite incluir un artículo personal y una maleta en cabina de 12 kg.



Se trata de una opción intermedia, porque la aerolínea tiene la opción Go Basic -que solo incluye artículo personal, y Go plus que permite en bodega y en cabina.



Uno de los principales diferenciales del producto Wingo es la opción Flex – 1, la cual les permite a todos los pasajeros solicitar un cambio por los canales de la aerolínea sin cobro de penalidad, siempre y cuando dicho cambio se efectúe 15 días antes de la fecha del vuelo. Esta opción está disponible para las familias tarifarias: Go Basic, Go Standard y Go Plus.



Para la opción tarifaria más completa, el Go Extra, el viajero podrá solicitar cambios ilimitados en su trayecto, sin cobro de penalidad, gracias al WingoFlex, el cual permite modificaciones hasta 24 horas antes de la salida del vuelo.



REDACCIÓN VIAJAR