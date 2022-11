Producto del accidente ocasionado entre un avión de un vuelo de la aerolínea Latam, que despegaba para un vuelo nacional desde el aeropuerto de Lima, y un camión de bomberos, tres vuelos que se dirigían hacia ese país debieron aterrizar en Bogotá.



La Aeronáutica Civil explica que los vuelos que se dirigían hacia al aeropuerto de Lima no tenían en su itinerario a Bogotá, pero "sí como alterno". "Las aerolíneas deberían reubicar a sus pasajeros y establecer nuevos horarios", explica la entidad.



Asímismo, la Aeronáutica detalla que la llegada de más vuelos procedentes de otros lugares y que tenían como destino Lima, podrían seguir aterrizando en Bogotá durante las próximas horas, debido a la emergencia presentada en el país vecino.



En cuanto a los vuelos que tienen itinerario desde Colombia a Perú se han cancelado un par de frecuencias desde Bogotá - Lima y Cartagena - Lima. Se recomienda contactar a las aerolíneas para conocer cuál será el nuevo itinerario.



Entre tanto, la Aeronáutica indica que la operación en el Aeropuerto el Dorado no registra afectaciones y las lluvías de la noche de este viernes están generando demoras, pero "no significativas".



En el accidente dos bomberos murieron este viernes tras chocar su vehículo con un avión de la aerolínea Latam que despegaba para un vuelo nacional desde el aeropuerto de Lima.



"Lima Airport Partners lamenta profundamente la pérdida de las vidas de dos miembros del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de LAP en el accidente ocurrido esta tarde entre un vehículo de bomberos y la aeronave que atendía el vuelo LA2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca ocurrido esta tarde", informó Lima Airport Partners, operadora del aeropuerto internacional de la capital peruana.



El brutal accidente es materia de investigación y, al mismo tiempo, las autoridades están dando el apoyo respectivo a los pasajeros y sus familiares.



