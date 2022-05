Las mejoras en conectividad aérea y la producción de aviones de gran autonomía permiten a los viajeros modernos volar a grandes distancias, con menos escalas.



Esta ventaja supone, por supuesto, que los pasajeros estén dispuestos a pasar volando, de manera ininterrumpida, durante muchas horas. Si bien la mayoría de las personas soportan bien los largos trayectos, para otros no resulta tan cómodo.

Las siguientes son recomendaciones que pueden ponerse en práctica para hacer más cómodo y llevadero un viaje largo en avión.

1. Para empezar: no se estrese solo pensando en que tiene por delante un viaje largo, asuma que eso hace parte de la experiencia.



2. Durante el vuelo es normal que el avión se encuentre a una altura equivalente respecto a tierra, a efectos de presión, de entre 1.500 y 2.500 metros. De esto se deriva una pequeña reducción en la presión barométrica y en la presión parcial de oxígeno. Al disminuir la presión, el gas intestinal tiende a expandirse y ello puede puede causar alguna molestia en el pasajero. Por ello es aconsejable no ingerir comidas pesadas o que generen gases desde el día anterior al viaje.



3. Use ropa cómoda y holgada y zapatos bajos que no maltraten o aprieten los pies.



4. En todos los trayectos largos se duerme, así que procúrese comodidad. Es recomendable llevar una almohada para darle soporte al cuello, antifaz y tapones para los oídos.



5. Tenga en su maleta de mano un estuche con sus productos de aseo y otro con los medicamentos indispensables y la receta médica.



6. Hidrátese durante el trayecto. Las cabinas del avión albergan un ambiente seco, que pueden causar deshidratación. Consuma líquidos, con excepción del café y el alcohol, que tienen efecto diurético y deshidratan. No está de más llevar gotas para los ojos y crema hidratante.



7. Si debe seguir una dieta especial, es importante comunicarlo a la aerolínea con tiempo y buscar que le ofrezcan alimentos adecuados.



8. No es nada conveniente mantenerse sentado en el avión todo el tiempo. Levántese periódicamente, camine por la cabina e intente hacer estiramientos y ejercicios para promover la circulación sanguínea. Es indispensable que los pasajeros con predisposición a problemas venosos o circulatorios sigan esta recomendación y sumen el uso de medias de compresión. Conviene preguntarle al médico. De esta forma se reduce el riesgo de una trombosis venosa.

Cuatro ejercicios para hacer en la silla del avión

Además de lo anterior, la aerolínea Iberia recomienda a los pasajeros hacer los siguientes ejercicios a bordo:



1. Mientras esté sentado, mueva de cuando en cuando las piernas y los pies (los dedos y los tobillos, flexiona y extiende las piernas). En ese orden de ideas, conviene mantener libre el espacio bajo el asiento de adelante, para que pueda estirarse. Guarde paquetes y maletas en los compartimentos del avión.



2. Incline suavemente la cabeza hacia un lado. Permanezca así durante tres segundos, expulse todo el aire de los pulmones. Vuelva a la posición neutral y repita el mismo movimiento hacia el otro lado. Repítalo tres veces.



3. Estire los brazos hacia arriba e introduzca aire en los pulmones. Mantenga la posición durante tres segundos. Coloque los brazos detrás de la cabeza y echa fuera el aire. Repítalo tres veces.



4. Juntando bien los dedos del pie y apoyándose sobre ellos en el suelo, eleve el talón y permanezca en esta posición durante tres segundos. Acto seguido apoye el talón en el suelo, abra los dedos del pie y elévelo. Repítalo tres veces.

Con información de AVIATUR e IBERIA

