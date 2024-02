Vuelos baratos: Wingo trae tarifas desde 50.000 pesos en destinos nacionales

Wingo anunció el lanzamiento al mercado una nueva serie de promociones bajo la campaña el Wingo Remate de febrero. De esta manera, la compañía aérea pondrá a disposición de inventario un total de 10.000 sillas de su inventario con tarifas promocionales de hasta 48.000 pesos para vuelos domésticos.



(Le puede interesar: Pasaporte para niños en Colombia: precio, requisitos, cita y cómo es el trámite en 2024)

De acuerdo con la compañía, en esta oportunidad la promoción incluirá también descuentos de hasta un 40 por ciento en servicios adicionales, como el carry on y la primera maleta en bodega, así como en las familias tarifarias go Standard, go Plus y go Extra, en la mayoría de la red de rutas. Este descuento ya estará aplicado en el precio publicado en la web de la aerolínea.

Los viajeros interesados podrán disfrutar de estas promociones hasta la medianoche del domingo 3 de marzo, con itinerarios disponibles para viajar hasta el 26 de octubre de 2024. Las tarifas promocionales inician en los COP 50.000 por trayecto para destinos nacionales y en los USD 92 para trayectos internacionales.

Las rutas incluídas

En el ámbito doméstico, están incluidos los trayectos desde Bogotá hacia Armenia, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena. También están incluidas las rutas hacia San Andrés desde Barranquilla y Cartagena, así como los trayectos desde Medellín hacia Cartagena y Santa Marta.

En cuanto al mercado internacional, están incluidas las rutas desde Bogotá hacia Lima, Caracas, Aruba, La Habana, San José, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Panamá y Curacao. De igual forma, están incluidas las rutas originadas desde Medellín hacia Cancún, Punta Cana, Santo Domingo, Aruba, Panamá y Caracas.

También podrán disfrutar de tarifas promocionales los pasajeros interesados en

volar entre Cali y Aruba, así como los viajeros que quieran volar desde Panamá

hacia Cartagena, Cali, Barranquilla, San José, David y La Habana.

Con estas promociones, la aerolínea refuerza su estrategia comercial con el objetivo de continuar conquistando viajeros en el mercado colombiano, donde proyecta crecer un 16 por ciento durante el 2024, para llegar a 3.4 millones de viajeros.



REDACCIÓN VIAJAR

Lea también en Viajar