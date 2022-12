En temporada de vacaciones el flujo de pasajeros en aeropuertos y terminales de transporte aumenta, por lo que es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar dolores de cabeza que impidan disfrutar de las celebraciones de fin de año.



En el caso del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se espera que más de 100.000 personas hagan tránsito durante esta temporada, por lo que existe la posibilidad de que se presenten congestiones.



Sin embargo, el aeropuerto "se encuentra preparado para que el tránsito por la terminal aérea sea eficiente y ágil", explica El Dorado en un comunicado.



Para que su tránsito en El Dorado sea lo más rápido posible, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



1. Verifique los requisitos de viaje. Revise detalladamente los compromisos que adquirió con la aerolínea, como por ejemplo el equipaje. También tenga a la mano sus certificados de vacuna y cédula de ciudadanía. En caso de que el viaje sea internacional, tenga toda la documentación lista, como pasaporte, visas, etcétera.



2. Anticipación. Luis Soto, gerente de Tecnología de El Dorado, recomienda llegar con suficiente tiempo al aeropuerto. "Dos horas de antelación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales", agrega Soto.





Se recomienda a los pasajeros llegar con dos horas de antelación para vuelos nacionales. Foto: César Melgarejo/ CEET

3. Revise el itinerario. Se recomienda revisar constantemente el itinerario de vuelo. Por la congestión, es posible que se puedan presentar retrasos en los viajes. Una manera rápida de hacer dicha revisión es en Google. Basta con poner en el buscador el número del vuelo y la aerolínea, y toda la información se desplegará.



4. Check in online: Todas las aerolíneas cuentan con un sistema en línea de check in, una opción rápida y viable para evitar filas en el aeropuerto. Funciona muy bien en caso de vuelos nacionales y de no requerir maletas en bodega. En vuelos internacionales y dependiente del destino, la aerolínea le pedirá que se acerque al counter para revisar la documentación necesaria.



5. Auto check: El Dorado cuenta con 46 módulos auto check in ubicados en el segundo piso de la terminal, en donde podrá registrar y enviar su equipaje de manera rápida.



6. Mascotas: Si viaja con mascota revise los requerimientos de la aerolínea, asegúrese de tener todos los documentos necesarios. Cada aerolínea cuenta con una política diferente, así que es importante revisarla antes de llegar al aeropuerto.



El Dorado tiene 26 puertas de ingreso a filtros de seguridad con máquinas lectoras de código de barras para agilizar el ingreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

7. Filtros de seguridad. Antes de entrar por estos filtros tenga a la mano su pasabordo o en caso de tenerlo en el celular, incremente el brillo de su dispositivo para que el lector lo lea rápidamente.



8. Biometría facial: En vuelos internacionales las filas por migración pueden ser extensas y sumarle minutos a su tránsito por el aeropuerto. Por eso, una manera rápida de pasar por este filtro es a través de la tecnología de biometría facial.



Estas máquinas están ubicadas en migración. La filas generalmente son cortas, necesita de su pasaporte y número de vuelo, pero es necesario estar registrado previamente. En caso de no estarlo lo puede hacer directamente con los oficiales de migración.



9. Proactividad: Al llegar a los filtros de seguridad le pedirán quitarse objetos metálicos como cinturones, llaves, monedas, etc; retirar el computador de su maleta, así como también su chaqueta y otros objetivos, que deberán ser escaneados. Esté listo y evite largas filas.



10. No descuide sus objetos personales, manténgalos siempre a la vista. Además utilice en todo momento el tapabocas de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.



