La reconocida chef italoamericana Giada de Laurentiis corta la cuerda y la enorme botella de fina champaña choca sobre la proa a babor del Vista para darle su merecido bautizo. Los aplausos y los abrazos marcan el comienzo a una fiesta en la que se celebran, además, los 20 años de la naviera Oceania Cruises que cuenta hoy con siete barcos y que se ha especializado en la buena mesa y los destinos exóticos.

El Vista es su nuevo consentido y la gran joya de la corona. Una nave esperada por 10 años, construida en los astilleros de Fincantiere, en Trieste (Italia), que lleva dos semanas surcando los mares, pasará el verano en el Mediterráneo, en septiembre navegará a Canadá y Nueva Inglaterra antes de dirigirse al sur para explorar México y el mar Caribe desde su puerto base de Miami.

El sushi y las delicias de mar son la tentación que ofrece el restaurante Red Ginger. Foto: Adriana Garzón Lobby el barco, con su diseño moderno y muy iluminado. Foto: Adriana Garzón Aquamar Spa + Vitality Center, el espacio de relajación y bienestar. Foto: Adriana Garzón La zona de piscinas y jacuzzis invita a la relajación. Foto: Adriana Garzón Las habitaciones son amplias, la hay con balcón, con ventanas, junior suites o penthouse. Foto: Adriana Garzón

“Hemos estado esperando ansiosamente este histórico día en el que bautizamos nuestro primer barco nuevo en más de diez años y allanamos el camino para un futuro emocionante”, dijo en la inauguración Frank A. del Río, presidente de Oceania Cruises.

Lo suyo no es competir por ser el más grande.

La chef italoamericana Giada de Laurentiis durante la inauguración. Foto: Oceania Cruise

Es un barco de 67.000 toneladas, 241 metros de largo y con capacidad para 1.200 pasajeros. Así que su fuerte es el lujo, los amplios espacios por persona, la atención a dos manos (dispone de 2 personas para atender a cada tres viajeros), las experiencias relajantes y, por sobre todo, la buena mesa, la mejor mesa. Por eso, De Laurentiis es su madrina, porque solo una chef de su talla podía darle ese toque de buena suerte y buen sabor.



Ella diseñó dos platos exclusivos, inspirados en las recetas de su abuela y en esos menús que trascienden en la comida italiana que se sirven en Toscana, uno de los 11 restaurantes que ofrece Vista. Y viajó en el zarpe inaugural para asegurarse de que cada detalle al paladar tenga la excelencia que Vista promete.

“Me siento muy honrada de haber sido elegida como madrina de este increíble barco –dijo De Laurentiis–. Y de hacer parte de estas

Conversó con los huéspedes, dio clases de cocina (pues a este barco no le podía faltar el culinary center, un espacio para la cocina experiencial, que es otro de los atractivos que atrapará a los amantes de la cocina) y participó en las actividades y experiencias que ofreció Vista en su viaje inaugural, mientras recorría los puertos de Valeta, en la isla de Malta, Nápoles, Cerdeña (Italia), Ajaccio en Córcega (Francia), para finalizar en Roma, y dejarnos ese sabor de una experiencia inolvidable y única.

Experiencias para todos

Zona de piscinas, con asoleadoras, jacuzzis y áreas de descanso. Foto: Adriana Garzón

Amanecer mecido por las olas en camarotes de gran tamaño es una realidad en Vista. Basta abrir el balcón para encontrarse los parajes más soñados o el mar plácido que anuncia una buena jornada. Desde el primer café, ya se tiene claro que el paladar va a gozar sin límites. Desayunos bufé o a la carta ofrecen alimentos de alta calidad, en la temperatura perfecta y al gusto de cada comensal.

La gastronomía de alto nivel es la primera propuesta de esta naviera. Foto: Adriana Garzón





¿Qué tal una mañana de spa y masajes o terapias de relajación? Sauna, turco, jacuzzis con vista al océano o un buen gimnasio para los que cuidan siempre su figura, esos son los planes que ofrece Aquamar Spa + Vitality Center, para comenzar el día.



También, pista de running, golf putting green, cancha de paddle tennis, para los amantes de los deportes y las actividades competitivas. En seis de las 11 cubiertas se cuenta con propuestas para todos los gustos, asoleadoras para deleitarse mirando el mar o una biblioteca para una lectura tranquila. Clases de cocina y mixología están a la orden de día para los que siempre quieren aprender.



No faltan, obviamente, las piscinas con chorros relajantes y los jacuzzis que complementan las zonas de entretenimiento y placer para esos días en los que no se toca puerto.



Al mediodía, una variedad de platos inspirados en el bienestar se encuentran en Aquamar Kitchen, o creaciones de cocina de autor para los más exigentes en Ember; o, sencillamente, el gran bufé, vuelven a llamar al festín a las papilas gustativas.

Cierre con broche de oro

El Gran Dining Room es el punto culmen de las propuestas gastronómicas de Vista. Foto: Adriana Garzón

Pero nada como la noche para gozar del arte culinario. Es el momento en que los maitres y toda su cohorte de meseros, chefs, cocineros y sommeliers hacen gala de su gran fortaleza: la mejor cocina en altamar. Cualquiera sea el restaurante elegido, la experiencia será única. Un derroche de sabor, alimentos de altísima calidad, cocciones a punto, emplatados perfectos, y toda la parafernalia que acompaña esta ceremonia del buen comer desfilan en cada mesa.



El Gran Dining Room es el punto culmen de las propuestas gastronómicas de Vista en donde se disfruta de una experiencia que impacta todos los sentidos con un menú que ofrece aperitivos, sopas y ensaladas, así como 10 platos principales para la cena.



Y las bebidas no se quedan atrás. Vista deleita con una amplia oferta de cocteles y licores que se pueden disfrutar en los restaurantes o en el Casino Bar, enfocado en el arte de la coctelería, con una selección de bourbons; también está Martinis, el bar que cuenta con una nueva selección de licores de Mermaid Gin y Vodka, hechos a mano con ingredientes botánicos.

Los amantes de los juegos de azar cuentan con un espacio en el casino, y los que quieren deleitarse con un coctel y un tiempo de esparcimiento tienen la vista panorámica de 180 grados de Horizons, con buena música. Y de allí a disfrutar de los tres espectáculos: Headliners, The Anchor Inn e Into the Night, producciones con música de los años 80 de artistas reconocidos, donde se integran la danza, la actuación y el diseño.

‘Un chef por cada 10 pasajeros’

El lobby del barco con su exquisito diseño y juego de luces. Foto: Adriana Garzón

La temporada de verano 2024, Vista navegará la serie de Grandes Viajes en el Mediterráneo oriental, los mares Egeo y Adriático, visitando ciudades icónicas y puertos boutique en Italia, Turquía, Grecia y Tierra Santa.



La naviera Oceania Cruises, que pertenece a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), se caracteriza porque los restaurantes especializados están todos incluidos en el plan, y el pasajero solo debe acercarse y hacer la reservación. Y las propinas están incluidas.

Habitaciones espaciosas y muy cómodas, que elevan la experiencia de viaje. Foto: Adriana Garzón



Frank Medina, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de NCLH, afirma que “a partir de julio, la naviera ofrecerá el plan ‘Simplemente más’, con paquetes que incluyen bebidas, servicio de internet y excursiones en tierra, con tarifas promocionales permanentemente”.



Medina define a Vista como un barco “Upper premium, lo que quiere decir que está un ligero escalón por debajo del lujo, siendo un barco que se caracteriza por tener un diseño moderno y confortable, espacios públicos de gran tamaño y gastronomía de altísima calidad, y cuenta, además, con un chef por cada 10 pasajeros. Realmente es una experiencia de lujo por un precio más atractivo y accesible”.



También define el perfil del viajero del Vista como personas “que gustan del estilo moderno y contemporáneo, de 40 años hacia arriba, amantes de la alta cocina, con buen poder adquisitivo, que buscan itinerarios de mediana duración (9, 10 y 11 noches), en destinos exóticos”.



El barco alternará temporadas por el Caribe y por los mares de Europa, al igual que los otros seis barcos de Oceania, que ofrecen itinerarios que van desde siete días hasta 180 días para darle la vuelta al mundo. En sus planes de expansión viene el Allura, un barco que estará en los mares en el 2025.



Sobre los planes y sus precios, Medina dice que “varían según las preferencias de los viajeros y el tipo de habitación elegida: con ventanas, con balcón privado, junior suites o penthouse”.

Más información en OceaniaCruises.com. En Colombia, los representantes exclusivos son Mundial de Cruceros: PBX (+57) 601 6206210 - mundialdecruceros.com.

