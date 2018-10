Un sube y baja de emociones en los parques de Universal

Para muchos, enfrentarse a lugares oscuros y vertiginosos puede ser un asunto cotidiano. Sin embargo, para personas como yo es un reto. Cuando supe que iría a los parques de Universal en Orlando (EE. UU.), me di cuenta de que era una oportunidad para dejar a un lado la ansiedad y vivir algo nuevo.



Era jueves 13 de septiembre. Estaba con otros 20 periodistas de Colombia, Brasil, Argentina y México, cuando vi el mítico globo anunciando la entrada a Universal Studios.

Uno de los carros de la atracción basada en 'Fast & Furious'. Foto: Natalia Noguera Álvarez

En el primer escenario encontré una especie de bodega antigua: un simulador recreaba la exitosa saga de Rápido y furioso (Fast & Furious: Supercharged). Tras un corto recorrido por los talleres llegué a un lugar donde la realidad virtual es ley. Subí a un vehículo y de un momento a otro la velocidad se hizo sentir, los movimientos bruscos de la plataforma fueron la constante, al igual que las ráfagas de disparos, las explosiones y los saltos. Con un vacío en el estómago, era como si estuviera inmerso en la película.



Al volver a las calles del parque, la adrenalina se apoderó de mi cuerpo. Pasé de la supervelocidad a los territorios áridos y desérticos de La Momia en la atracción Revenge of the Mummy; recorrí las calles de Nueva York junto a Jimmy Fallon en Race Through New York Starring Jimmy Fallon y luego me encontré de frente con la primera gran montaña rusa del recorrido: la Hollywood Rip Ride Rockit.



Esta es una leyenda del parque. Los tripulantes pueden elegir la canción que los acompañará en su viaje de descensos vertiginosos. Y tal vez por esto último, solo la mitad del grupo se aventuró a subir. Pese a mi convicción de superar mis miedos, esta vez me quedé en tierra.

Entrada de Universal Orlando Resort. Foto: Archivo El Tiempo

Más magia y diversión

Tras un corto receso, la gira continuó. Nos trasladamos a Universal’s Islands of Adventure, donde los más intrépidos retaron sus temores a bordo de la montaña rusa de Hulk, una máquina que con su rugido arranca de 0 a 60 kilómetros ¡en solo 4 segundos!



La realidad virtual nuevamente se convirtió en reina y la experiencia 4D se hizo sentir en las atracciones del Hombre Araña y de King Kong. Estas fueron el paso previo a lo que nos esperaba: el fantástico mundo de Harry Potter en la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey. Todo superó mis expectativas: literalmente, fui parte del mágico mundo creado por J. K. Rowling gracias al simulador que me permitió recorrer el Colegio Hogwarts, el castillo y compartir con Hermione Granger, Ron Weasley y Draco Malfoy (entre otros), además de volar junto al mago más famoso.

Espectáculo nocturno en el castillo del mundo de Harry Potter. Foto: Cortesía Universal

En esta zona, no solo el parque es protagonista. Visitantes de distintas partes del mundo caminan disfrazados de Harry. Son niños y adultos con capas y varitas, jugando a hacer hechizos y a ser parte de la historia.



Existen también atracciones mucho más tranquilas, como la inspirada en Los Simpson y una más que tiene a E. T. como protagonista, el extraterrestre ochentero que conquistó el mundo por ese entonces.

Del cielo al infierno

Una de las casas embrujadas de Halloween Horror Nights. Foto: Cortesía Universal

Al día siguiente, el calor fue intenso. Temperatura de 35 grados centígrados en Orlando, ideal para refrescarse e ir a Volcano Bay, el complejo acuático del Universal Orlando Resort.



Al ingreso sobresale el enorme volcán Krakatau, de cuyo cráter salen tandas de vapor. Por su falda se ven varios toboganes, mientras que a sus pies se encuentra Waturi Beach, un lugar apacible, en donde se disponen cientos de sillas playeras a la orilla para que visitantes tomen el sol. Esto da paso a Wave Village, una localidad en donde pueden alquilarse cabañas privadas, caminar, relajarse en un río y gozar más descensos.



Tras este refrescante momento, todo se convirtió de nuevo en tensión con Halloween Horror Nights, un espacio en el que 10 casas embrujadas ponen los pelos de punta.

La casa que recrea los escenarios de Stranger Things, serie de Netflix, fue la primera parada. Después de respirar profundo y calmar la impaciencia, la voz de Dustin Henderson nos invitó a ingresar y a ayudar a los protagonistas a buscar a Will Byers en el Upside Down, mundo en donde se desarrolla la historia.



Ante la aparición del temido Demogorgon y muñecos camuflados entre las paredes, los gritos no se hicieron esperar, al igual que una que otra carcajada al ver las reacciones de los demás, incluso caídas.

La recreación del mundo de 'Stranger things' en Universal. Foto: Cortesía Universal

De ahí avanzamos a otras casas habitadas por los personajes de Halloween 4: The Return of Michael Myers y el mismísimo Chucky, además de Trick’r Treat y otras producciones de suspenso que llevaron al extremo los nervios de todos. Atmósferas tenebrosas y divertidas.



Tranquilo, satisfecho, feliz por lo vivido, al final del día caminé por CityWalk para cerrar así este viaje.

Si usted va

Existen herramientas virtuales para ahorrar tiempo y reservar su lugar en las filas.

En el caso de Volcano Bay, se trata de un reloj llamado TapuTapu, el cual vibra avisándole que se acerca el momento de entrar.



De igual forma, luego de ingresar los códigos de su tarjeta de crédito, da la opción de realizar compras dentro del parque.



Otra herramienta es el Universal Express Pass, el cual permite ahorrar tiempo en filas. Incluye la atracción de Harry Potter.



Todos los colombianos necesitan visa para entrar a Estados Unidos.

A la hora de dormir

En Universal Orlando Resort, usted encuentra seis hoteles en los cuales se puede hospedar, cada uno con sus propias características, precios y servicios. El de más reciente inauguración es el Universal’s Aventura Hotel, el cual se encuentra a cinco minutos de todos los parques y tiene acceso rápido a Volcano Bay. El lugar, que cuenta con 600 habitaciones, mezcla elegancia con modernidad y tecnología de avanzada. Quizás su mayor atractivo está ubicado en la planta alta, el Bar 17 Bistro, el cual se encuentra al aire libre y brinda una vista espectacular de los complejos recreativos. Estar hospedado allí permite ingresar antes de la hora de apertura a los parques.



SERGIO OLAYA

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

​* Invitación de Universal Studios.