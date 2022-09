Múltiples son las razones de los colombianos para viajar a otros países. Según cifras de Migración Colombia con corte a agosto de 2022, 6'008.579 ciudadanos han salido del territorio nacional con destino a otras naciones.



Turismo, con 2'651.769 flujos migratorios; trabajo, con 123.572; negocios, con 107.440; y estudios, con 78.403, son los motivos principales de viaje de los colombianos hacia el extranjero en lo corrido del año.

Viajar, por supuesto, depende de las capacidades financieras de cada persona, pero también de las exigencias migratorias de los países deseados a visitar.



Si está pensado viajar en los próximos meses, a continuación le presentamos un listado de las visas más difíciles de conseguir, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta, los requisitos exigidos y la necesidad de expedirlas en otros países (porque no existe embajada en Colombia).

Estados Unidos

Una de las visas más demandas por los colombianos -reconoce Alfredo Franqui, experto en procesos de visado- es la americana y, por ende, es la que mayor dificultad está presentando actualmente por los tiempos de espera.



"Los tiempos de espera son bastante largos, tanto para las personas que la solicitan por primera vez como para quienes la buscan renovar. Por ejemplo, para las personas que aplican por primeva vez las citas las están dando para febrero y marzo de 2025”, explica el experto.



Le puede interesar: (La recomendación clave de la embajada de EE. UU. a quienes se les vence la visa)



Y reconoce: “además, con tanto colombiano que se ha quedado en Estados Unidos, con una visa aprobada, ha hecho que el gobierno americano sea más estricto y demandante en cuanto a que las personas reúnan requisitos que demuestren arraigo en Colombia y que también demuestren que no son un riesgo para querer quedarse en Estados Unidos”.



Para ingresar a Estados Unidos se necesita una visa de visitante (B2), necesaria para visitas cortas de vacaciones, para visitar familiares y amigos, o para recibir tratamiento médico. Para aplicar es necesario llenar el formulario DS-160, completar la solicitud de visa en línea e imprimir la página de confirmación del formulario de solicitud para llevar a su entrevista.

Facebook Twitter Linkedin

Visa americana. Foto: iStock

La Embajada Americana en Colombia explica que además de estos requisitos es posible que se requiera una documentación adicional como el propósito del viaje, capacidad para pagar todos los costos del viaje y la evidencia de un empleo y/o sus lazos familiares, entre otros.



La tarifa de la visa de visitante (B2) es de 160 dólares (749.505 pesos al cambio actual). Más información en: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html#apply

Canadá

El experto en documentación explica que la visa canadiense es otra de las más solicitadas por los colombianos y al mismo tiempo una de las más complicadas de tramitar.



"Las redes (sociales) están invadidas de falsas noticias diciendo que Canadá ofrece trabajos múltiples y la gente piensa que hay que irse para ese país porque allá está la plata. Lo cierto es que sacar una visa para ese país es muy difícil. De hecho, en Canadá se aplica el rasero de que si Estados Unidos le negó una visa, Canadá también lo hará”, apunta Franqui.



La dificultad, explica, se debe a que en ese país “por ley tiene la obligatoriedad de que si una persona de cualquier nacionalidad lograr llegar a su territorio y solicita asilo se lo darán o por lo menos le iniciarán un estudio. Por eso es que el Gobierno de Canadá, a través de sus filtros en Colombia, se fija en que a quienes se les otorga la visa tengan un arraigo en Colombia".



Lea además: (Estos son los 10 países con los mejores pasaportes del mundo)

Facebook Twitter Linkedin

Toronto (Canadá) es la ciudad más grande y además el centro financiero de ese país. Foto: 123rf

Uno de los principales requisitos para solicitar la visa es tener algún vínculo que lo obligue a regresar a Colombia, "como trabajo, hogar, activos financieros o familia", dice la embajada canadiense. Además, deberá comprobar que tiene el dinero suficiente para mantenerse mientras se encuentra en el país. El monto será equivalente al tiempo de su estadía.



El tiempo promedio del estudio de la solicitud es de 77 días, según la página web del gobierno canadiense. Más información en: www.vfsglobal.ca/canada/colombia/

Reino Unido

Para entrar al Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales), se les exige visa a los colombianos. Esta se puede solicitar virtualmente en la página oficial de las autoridades de dicha región: https://www.gov.uk/check-uk-visa



"Hay otras visas que generan un poco de complique, pero no tanto como la de Estados Unidos y Canadá. La del Reino Unido es fácil de obtener siempre y cuando se demuestre la capacidad económica para pagarse el viaje. Las leyes en Reino Unido para migrantes son mucho más estrictas, entonces es difícil que una persona piense en viajar para quedarse", señala Alfredo Franqui.

Facebook Twitter Linkedin

El Reino Unido es la tercera economía más grande de Europa después de Alemania y Francia. Cuenta con carbón, gas natural y petróleo. Ha sido un importador neto de energía desde 2005. Foto: 123rf

Además, hay una serie de requisitos estipulados:



- Pasaporte en regla con, al menos, dos páginas en blanco y que el tiempo de vigencia del documento cubra toda la estadía en el Reino Unido.



- Los documentos que no se encuentren en inglés deben estar traducidos a dicho idioma.



- Especificar las fechas de ida y vuelta.



- Argumentar las razones para la estancia y declarar la ciudad y el hotel al que se dirigirá.



- Tener lista toda la información personal y de la familia, si se viaja con acompañante.



- Contar con un registro que demuestre la cantidad de ingresos mensuales de la persona para demostrar los fondos disponibles.

Sudáfrica

El especialista en documentación explica que hay visas que no tienen representación en el territorio nacional y por lo que se hace necesario solicitarlas en otros países. Este es el caso de Sudáfrica, porque los colombianos interesados en visitar ese país africano deberán tramitar su permiso en Caracas, Venezuela.



“No es una visa que sea muy difícil de sacar, en realidad es el tiempo que toma el proceso. No precisamente de la embajada, sino del transporte, porque muchas veces las autoridades venezolanas retienen los pasaportes varias semanas”, agrega Franklin.



La visa de turismo para Sudáfrica no tiene costo, pero el valor del correo Bogotá- Caracas - Bogotá cuesta 450.000 pesos. La duración del trámite es de aproximadamente 30 días hábiles. Más información en: https://www.aviatur.com/documentacion-visas/ZA

Facebook Twitter Linkedin

Ciudad del Cabo es la capital legislativa de Sudáfrica y la segunda más poblada del país. Foto: Istock

Tailandia

Tailandia es un caso similar al de Sudáfrica, porque los colombianos interesados en viajar a esa parte del Sudeste Asiático deberán tramitar su visa en Lima, Perú. Se puede hacer de manera presencial o por correo. Este último tiene un costo de 669.00 pesos.



Entre los requisitos que solicita Tailandia a los colombianos es tener un pasaporte con vigencia no menor a 6 meses; reserva aérea y de hotel indicando la entrada y la salida de Tailandia, reflejando el nombre del solicitante de la visa; carta laboral, indicando cargo, tiempo de servicio, salario y periodo de vacaciones.



Más información en: https://www.aviatur.com/documentacion-visas/TH

Facebook Twitter Linkedin

Estatua de Shiva en Samui, Tailandia. Foto: iStock

REDACCIÓN VIAJAR

​@ViajarET en Twitter