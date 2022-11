El Departamento de Seguridad Nacional publicó el listado de los países elegibles para las visas H-2A y H-2B, en el cual se incluye a Colombia.



Estas visas, según se detalla en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se requieren para las siguientes actividades laborales: la primera, "para trabajos agrícolas temporales o estacionales"; y, la segunda, "para trabajos temporales o estacionales no agrícolas".



En la lista de la visa H-2A figuran 86 naciones y en la H-2B, 87. En ambas aparece Colombia. Estas designaciones son efectivas a partir del 10 de noviembre de 2022 y quedarán sin efecto el 10 de noviembre de 2023, explica el gobierno norteamericano.

Así puede aplicar

El interesado en obtener alguno de estos dos visados debe tener el pasaporte vigente y el patrocinio de una empresa en el país norteamericano. Es decir, la compañía debe gestionar la solicitud de certificación del empleo.



Para cualificar para la clasificación de no inmigrante H-2A, el peticionario (es decir, la persona que ofrece el empleo) debe:



- Ofrecer un trabajo temporal o estacional.



- Demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén aptos, dispuestos, cualificados y disponibles para hacer el trabajo temporal.



- Demostrar que emplear trabajadores H-2A no afectará negativamente los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados de manera similar.



"Los beneficiarios de H-2A pueden permanecer en los Estados Unidos hasta un máximo de tres años", señala el gobierno de Estados Unidos.



Más información en: https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-estados-unidos/trabajadores-temporales-no-inmigrantes/trabajadores-agricolas-temporales-h-2a



Entre tanto, para cualificar para la clasificación de no inmigrante H-2B, el peticionario debe demostrar que:



- No hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal.



- Emplear trabajadores H-2B no afectará adversamente los sueldos y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares.



"El periodo de estadía máximo en la clasificación H-2B es de 3 años", indica el gobierno de ese país.



Mayor información en: https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-estados-unidos/trabajadores-temporales-no-inmigrantes/trabajadores-temporales-no-agricola-h-2b

Otros países en la lista

Es importante mencionar que estas dos programas migratorios están disponibles para varios países de América Latina: Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.



Más información en: https://www.federalregister.gov/documents/2022/11/10/2022-24539/identification-of-foreign-countries-whose-nationals-are-eligible-to-participate-in-the-h-2a-and-h-2b