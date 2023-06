Si necesita renovar su visa, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá dio excelentes noticias. Hace pocas horas anunciaron que, gracias a los esfuerzos del equipo consular, las personas podrán obtener su cita en los siguientes 30 días si aplican para este proceso.

“Nos complace anunciarles que el tiempo de espera para la mayoría de las renovaciones ha terminado. Hace menos de 6 meses, la espera era de más de dos años; ahora, si calificas, puedes obtener tu cita en los siguientes 30 días”, indicaron en un video compartido en redes sociales.



Sin embargo, estamos a la espera de que aclaren para qué tipo de visas se disminuirá el tiempo de espera y qué pueden hacer los ciudadanos para lograr estas citas.

Aumento de las tarifas

Por otra parte, a Embajada americana también recordó que, a partir de este 17 de junio de 2023, aumentarán las tarifas de las visas.



“Queremos recordarles que el próximo aumento de tarifa para las solicitudes de visa de no migrante será a partir del 17 de junio. La mayoría, incluyendo visas de turista, aumentarán 25 dólares, quedando en 185 dólares; las visas de trabajo para no migrantes aumentarán 15 dólares, hasta los 205 dólares; y las de inversionistas aumentarán 110 dólares, quedando en 315 dólares”, dijo un funcionario en un video compartido en redes.

🚨Ten en cuenta el siguiente aviso de nuestro consulado si piensas solicitar una visa para Estados Unidos, en las próximas semanas 🚨



Para más información, visita https://t.co/SUphJeCimT pic.twitter.com/P8CTuIBR92 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) June 14, 2023

Según un comunicado oficial, la tarifa de procesamiento de solicitud de visa de no inmigrante (NIV, por sus siglas en inglés) para visas de visitantes por negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras NIV que no se basan en peticiones, como visas de estudiantes y visitantes de intercambio (F, M y visas J), aumentará, pasando de 160 dólares a 185.



Además, también cambiarán las tarifas para ciertos NIV basados en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) aumentará de $190 a $205.



También, la visa de comerciante de tratado, inversionista de tratado y solicitante de tratado en una ocupación especial (categoría E de no inmigrante) aumentará de precio, de $ 205 a $ 315.



Señalaron que las tarifas NIV que se paguen antes del 17 de junio de 2023 seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento del recibo de la tarifa.



“Las tasas que hemos cobrado y cobraremos por las solicitudes de visa se utilizan únicamente para financiar servicios consulares. Las tarifas incrementan estrictamente en función de los costos de dichos servicios y el Departamento solo recupera el costo de la prestación de los mismos”, agregó el funcionario en el clip.

