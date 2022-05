España recibe anualmente miles de estudiantes de todas partes del mundo. Sin embargo, si no son de otros países de la Unión Europea los aspirantes tendrán que sacar una serie de permisos para asegurar su estadía en suelo español.



El primer paso para sacar la visa de manera fácil es ser aceptado en algún centro de educación del país. Con la carta que certifique el ingreso, las oficinas de extranjería facilitan el proceso.



Las visas de estudiantes son un tipo de autorización que permite realizar sus estudios en otro país. Para sacarla es válido cualquier programa de un centro de enseñanza acreditado como tal, ya sea público o privado.



Los cursos de idioma también son válidos para tramitar una visa estudiantil. Sin embargo, lo más seguro es que esta solo sea vigente por el tiempo que dure la enseñanza.



Para solicitarla debe realizarse el proceso desde cualquier consulado de España alrededor del mundo. Si ya se encuentra en este país con una visa de turismo, el permiso estudiantil se puede tramitar directamente desde una Oficina de Extranjería de este territorio.



Luego de entregar la documentación que el consulado exija, la notificación de respuesta se dará en un mes. La persona tendrá dos meses para recoger la autorización desde el momento en que fue avisado.



La respuesta por parte de la entidad española en ocasiones es entregada en menos de un mes, incluso puede ser en 15 días. Sin embargo, es importante apartar la cita para entregar los documentos con anterioridad. Con frecuencias estas se demoran hasta tres meses en salir.



Si desea realizar sus prácticas profesionales en España, es importante tener en cuenta que hay dos tipos: curriculares y extracurriculares. Las primeras hacen parte del plan de estudio de un programa y para estas no se necesita una autorización. Si son extracurriculares, el jefe que lo contrate tendrá que hacer la solicitud directamente con la oficina de inmigración.



Los requisitos

También debe demostrarse que el aspirante tiene los medios económicos suficientes para mantenerse en España y asegurar su regreso al país de origen. El estudiante no debe ser ciudadano de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.



Otros requisitos son tener un seguro médico español, la autorización de padres si la persona es menor de edad y si la estancia supera los seis meses, el aspirante no debe tener antecedentes penales. Además si planea quedarse por más de un semestre, tendrá que solicitar la Tarjeta de Residencia apenas llegue al suelo español.



Si desea trabajar mientras estudia, el gobierno exige que no sean más de 20 horas a la semana y no cotice seguridad social. Si al finalizar los estudios desea quedarse en el país europeo, debe solicitar una modificación de estancia. Para esto, tendrá que certificar que ha estado residiendo en España entre uno y tres años.

