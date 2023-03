¿Está planeando solicitar su visa americana en los próximos días? ¿Está a pocos días o meses de cumplir con la cita en la Embajada? Pilas, tenga en cuenta los siguientes errores más comunes que se comenten durante el proceso.



En tiempos en donde el agendamiento de citas está muy prologado, escatimar en errores le evitará dolores de cabeza y cumplir satisfactoriamente con su proceso.



Cumplir con el proceso

La Embajada de Estados Unidos en Colombia le explicó a este diario que el error más común al momento de solicitar la visa es que las personas no completan satisfactoriamente el proceso.



"Es importante responder a las preguntas, tanto en la solicitud como en la entrevista, de forma completa y honesta. La solicitud incluye preguntas sobre viajes anteriores, trabajo y antecedentes penales, por ejemplo. Si un solicitante no es honesto u omite información en la solicitud y durante la entrevista, podría afectar su capacidad de obtener una visa para viajar a los Estados Unidos", explicó un vocero de la Embajada.

Ser honesto y completo, tanto en su solicitud como durante de su entrevista, es la principal recomendación para la solicitud. Foto: iStock

Evite los 'tramitadores'

El vocero también advirtió ser cauteloso con los 'tramitadores' o agentes de visa quienes le cobran por ayudar a diligenciar su solicitud de visa u obtener una cita para la entrevista.



"No necesita estos servicios. Diligenciar la solicitud, conocida como formulario DS-160, es fácil y no requiere la ayuda de un tercero. Si usted no entiende inglés, enliste la ayuda de un traductor, pero no le solicite a alguien que diligencia la solicitud por usted. Muchos solicitantes que confían en estos servicios de los tramitadores terminan con errores en su solicitud, lo que puede resultar en la negación de su visa", recomienda.



"No se deje engañar con promesas de aprobación, citas adelantadas u otras trampas. Siga nuestros canales oficiales (redes sociales y sitio web) para obtener la información correcta", agregó.



Uno de los errores más comunes es diligenciar mal los formularios. Foto: iStock

'Con ser honesto no basta'

Desde la Embajada recuerdan que aunque usted sea honesto y diligencie la solicitud de forma correcta y completa, aún podría no calificar para una visa de Estados Unidos.



"Los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y toman en consideración la situación completa del solicitante, incluyendo situación familiar, comunidad, situación profesional, propiedades y vínculos económicos del solicitante a su país de residencia, así como también su historia de viaje previa y cualquier vínculo a los Estados Unidos", detalla el vocero.



Y agregó: "Si le fue rechazada una visa de no inmigrante, no significa que usted nunca calificará; usted podría calificar en el futuro. No existe apelación o proceso de revisión para un rechazo de visa, sin embargo, los solicitantes de visa pueden reaplicar en cualquier momento".

Recomendaciones

De otro lado, el vocero explicó cuáles son las recomendaciones principales para evitar dichos errores:



"Sea honesto y completo, tanto en su solicitud como durante de su entrevista. Responda todas las preguntas con sinceridad y provea detalles donde sea posible. La Embajada de Estados Unidos no recomienda pagar a un tercero para diligenciar su solicitud u obtener una cita ya que esto puede causar errores e impactar su capacidad de obtener una visa. Si alguien le ayuda, verifique todas las preguntas antes de enviar el formulario.



Sin embargo, aunque usted siga estas recomendaciones, esto no garantiza la obtención de una visa. "No existe una formula mágica y aunque usted no califique hoy, podría calificar en el futuro dependiendo de sus circunstancias", finalizó el vocero.





CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

CAMPEN@ELTIEMPO.COM