¿No sabe cómo vestirse para la entrevista de la visa americana? Estos son varios trucos

Algunos colombianos tienen la duda sobre cómo deben ir vestidos a la entrevista para solicitar la visa americana.



Este es un elemento clave, pues aunque no es el factor determinante para que usted adquiera este documento, para algunos conocedores en el tema sí puede influir. Estos son algunos consejos generales acerca de cómo puede combinar sus prendas para asistir a dicha entrevista.



Trate de vestirse fomal. Foto: Istock

1. Trate de vestirse de una manera formal



Una de las primeras recomendaciones es que intente vestirse formal; es decir, en ambos casos, mujeres y hombres, deben optar por utilizar un traje de sastre. Esto les dará seriedad.



2. Tenga en cuenta la primera impresión



En varias situaciones, las primeras impresiones son las que cuentas y, justamente, esta es una de ellas. Asegúrese de que su ropa esté bien presentada y limpia.



Otra recomendación es no ir con prendas que se vean demasiado desgastadas, rotas, rasgadas, sucias o manchadas.



3. Intente no mezclar o utilizar colores llamativos



Cuando usted escogiendo las prendas con las que va a asistir a la cita de la visa americana, tenga en cuenta que en esta ocasión usted puede usar tonos neutros y sobrios.



Entre los colores que puede escoger está el beige, negro, azul marino, colores y pasteles. Estos transmiten confianza y seriedad.



Asimismo, trate de no mezclar tantos colores a la hora de vestirse para esta ocasión.



4. Asegúrese de ir con los zapatos limpios



Es común escuchar que una de las puertas para conocer a una persona son sus zapatos.



De igual forma, intente no llevar tenis malgastados y coloridos.



5. No abuse de la joyería



Menos es más. Limite la cantidad de accesorios ostentosos.

Existen muchos otros factores que podrían ser esenciales a la hora de solicitar este documento.

¿Cuánto cuesta solicitar una visa americana?

En Colombia, la cita para visas B1/B2 tarda 797 días, que equivalen a más de dos años.



No obstante, este tiempo puede variar semanalmente, según la página de la Embajada de los Estados Unidos.



Los costos aumentaron y a partir del 17 de junio de 2023:

​

- El costo de solicitud para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) cuesta alrededor de $ 745.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para visas de no inmigrante conforme en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) es de aproximadamente $ 825.000 pesos colombianos.



- El valor de la solicitud para un comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitante de tratados en una ocupación especializada (categoría E) es de $ 1'268.000 pesos colombianos.



Importante: tenga en cuenta que para el año 2024 los valores podrían aumentar.

Visa americana Foto: iStock

¿Cómo es el proceso para solicitar la visa americana?

Tome nota de este paso a paso para solicitar la visa americana, según Embajada de Estados Unidos en Colombia.



1. Diligencie un nuevo formulario DS-160. Las instrucciones de diligenciamiento del DS-160, para solicitud de visa de no inmigrante, se pueden encontrar en https://ceac.state.gov/genniv/



2. Una vez que finalice este formulario, imprima la hoja de confirmación que incluye el código de barras. Debe traer esta hoja de confirmación con usted para las próximas dos citas que se describen debajo.



3. Pague la tarifa por cada solicitante, incluidos los dependientes. Las instrucciones sobre cómo pagar la tarifa de MRV en Colombia se pueden encontrar en https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv.



4. Programe su cita para la toma de huellas y foto y entrevista consular en https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv Tenga en cuenta que estas dos citas solo están disponibles los miércoles y se deben programar con una semana de diferencia.



5. Asista a la cita biométrica en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) ubicado en Ac. 26 # 92-32 Connecta – Gold 4 – Primer piso, lado Occidental, Bogotá. Esta cita será en la mañana.



6. Luego de la cita de toma de huellas y foto, únicamente el solicitante principal debe presentarse el mismo día en la Embajada de los Estados Unidos.



7. Asista a la entrevista consular en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Esta será una semana después de la cita de toma de huellas y foto.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

