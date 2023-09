Estados Unidos le dio la bienvenida al país número 41 que conforma su selecta lista para The Visa Waiver Program (WWP por sus siglas en inglés y cuyo significado en español es programa de exención de visa).

(En contexto: Así funciona permiso que deben pedir los viajeros de países exentos de visa a EE. UU.).

¿Qué es el programa de exención de visa para Estados Unidos?

El programa hace parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el cual lo define como una "asociación de seguridad integral" que establece ese país con determinadas naciones en el mundo.

Estados Unidos analiza los riesgos de los territorios, en cuanto a delincuencia y terrorismo, así como las actuaciones de sus ciudadanos cuando viajan pisan suelo norteamericano.

Facebook Twitter Linkedin

Estados Unidos. Foto: iStock

(Vea: Este es el tiempo que puede permanecer en EE.UU. dependiendo del tipo de visa).

Así, decide a quiénes les brinda la posibilidad de ir a EE. UU. sin necesidad de visa. A cambio, esas naciones también deben comprometerse a recibir estadounidenses sin visa.

¿Qué pueden hacer los viajeros exentos de visa en Estados Unidos?

Únicamente podrán viajar sin visa para actividades de negocio o turismo que no excedan los 90 días. No es un programa de residencia.

Se entiende como negocio lo relacionado con: reuniones con socios; asistencia a conferencias científicas, educativas o profesionales; capacitaciones de corto plazo.

Por turismo están permitidos: viajes de vacaciones, visita a familiares o amigos; tratamientos médicos; participación en eventos sociales; asistencia a conciertos, eventos deportivos, entre otros; e inscripciones a cursos cortos de estudio recreativo (clase de cocina, por ejemplo).

Facebook Twitter Linkedin

Los viajes sin visa a EE. UU. no deben superar los 90 días. Foto: iStock

(Puede ver: ¿Cómo encontrar trabajo en Estados Unidos sin título universitario y legalmente?).

No está permitido que el viaje sea para estudiar, trabajar, laborar como prensa extranjera o quedar a vivir permanentemente.

¿Qué países no necesitan visa para Estados Unidos?

A finales de septiembre de este 2023, la lista de países eximidos de visa llegó a 41.

Israel fue aceptado en el programa, como parte de la "cooperación económica y la coordinación de seguridad", según dijo Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU.

Por tanto, sus ciudadanos solo deben tramitar un permiso más sencillo para viajar, como lo hacen quienes viven en:

Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

Facebook Twitter Linkedin

La visa para EE. UU. no se exige a 41 países. Foto: iStock

(Además: ¿Cuánto tiempo estoy autorizado a permanecer en los Estados Unidos?).

De las mencionadas naciones, la mayoría hace parte de Europa. Solo hay dos hispanohablantes: España y Chile.

Si no necesitan visa, ¿qué deben hacer los viajeros de estos países?

Deben solicitar un permiso llamado Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés de Electronic System for Travel Authorization).

Así, tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos por turismo y negocio y quedarse hasta 90 días.

La solicitud la hacen directamente en la página oficial https://esta.cbp.dhs.gov/, donde deben diligenciar sus datos personales (nombre, número de pasaporte, entro otros), información del viaje (fechas, hospedaje y más) y responder unas preguntas. Además, tienen que pagar cuatro dólares.

Facebook Twitter Linkedin

Página para solicitar el ESTA. Foto: iStock

En siete días reciben respuesta. Si les autorizaron el ESTA, deben pagar 17 dólares adicionales en la misma página.

¿Cómo va eliminación de visa para colombianos? Embajador Palmieri da noticia alentadora

Colombia está siguiendo el trámite pertinente para ingresar al The Visa Waiver Program (programa de exención de visas).

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se refirió al proceso que adelanta el Gobierno Petro para que los colombianos no deban contar con visa americana para viajar a ese país. En diálogo con la W Radio, anticipó que las conversaciones iniciarán en las próximas semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Palmieri, embajador (e) de Estados Unidos en Colombia. Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia / iStock

El embajador Palmieri destacó las gestiones que su colega Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en EE. UU., ha realizado: "Ha tenido mucho éxito con este planteamiento".

"Creo que en las próximas semanas vamos a comenzar un diálogo sobre asuntos consulares y ese tema (la exención de visas) es algo que ha insistido que discutamos. Habrá discusiones de eso", agregó.

No hay un tiempo definido de cuánto duraría el proceso para que Colombia haga parte del programa. "Esto toma años, insisto, pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la exención de visas", señaló el embajador Murillo en una charla pasada con EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

(Amplíe acá: ¿Cómo va la exención de visas a colombianos? Embajador Murillo habla del proceso).

"Colombia se merece que la población colombiana no tenga que recurrir a una visa, de eso se trata la relación especial. He sido enfático en eso, la relación especial es que nos lleguen más recursos de los Estados Unidos para inversión. De eso se trata, no que nos coloquen un arancel para el acero colombiano que no significa más del 1% del mercado", sentenció.

También puede leer:

- Así funciona permiso que deben pedir los viajeros de países exentos de visa a EE. UU.

- Pasaporte: así puede pedir la cita para sacarlo o renovarlo en Colombia.

- Pasaporte colombiano tendrá la opción 'X' para el género: esto es lo que debe saber.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS