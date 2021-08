Villa de Leyva usa la tecnología para reactivar turismo

Villa de Leyva, uno de los polos del turismo en el centro de Colombia, busca reactivar esa actividad basándose en mejoras de la red de internet mediante la migración a la fibra óptica y la adopción de la Big Data para ofrecer una mayor variedad de planes a los visitantes.



Reactivar el turismo es vital para Villa de Leyva porque ese sector es el principal renglón de su economía que, al igual que la del resto del mundo, ha sido golpeada fuertemente por la pandemia del coronavirus.



Su plaza empedrada -que con más de 14.000 metros cuadrados es una de las más grandes de América-, su arquitectura colonial y la variedad de paisajes que incluyen desde páramos con nacimientos y reservorios de agua hasta la zona desértica, están entre las atracciones de esta localidad situada en el montañoso departamento de Boyacá.



Para el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos Morales, las tecnologías de la internet "nos van a permitir tomar acciones para lograr atraer más turistas no solo los fines de semana sino los días laborales porque Villa de Leyva tiene fibra óptica, que facilita las comunicaciones".



Adicionalmente, el municipio está implementando 'Luca Turismo', una plataforma de Telefónica, que permite tener un panorama en tiempo real y no estimado de la afluencia turística que llega a la ciudad al día, a la semana o al mes.



Al adoptar estas tecnologías, Villa de Leyva busca dar un paso adelante y convertirse en la primera ciudad de Colombia en el uso de tecnologías innovadoras para analizar el comportamiento de los turistas como lo hiciera en su momento Guadalajara (México).

¿Y cómo funciona?

Laura Pérez, especialista en Big Data de Movistar Empresas, explicó a EFE que 'Luca Turismo' se enfoca en sacarle valor a los datos para la toma inteligente de decisiones en el sector público y privado.



La recopilación de información al momento de viajar es importante para las empresas que se desenvuelven en el turismo porque se pueden diseñar planes que satisfagan a los visitantes y con ello reactivar la economía, en este caso particular la de Villa de Leyva.



Al respecto, el alcalde Castellanos recuerda que los 1.660 establecimientos comerciales de Villa de Leyva generan entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo directos y entre 2.000 y 2.500 indirectos.



"Si podemos prepararnos mejor al conocer cómo se mueve el turismo hacia Villa de Leyva podemos ofrecerle más variedad e impulsar aspectos como la gastronomía, el turismo de aventura, el de naturaleza y eso genera más empleos", apostilla el gobernante.



Pérez añade que en el camino de reinventarse es importante conocer el nuevo perfil del turista, que hoy ha evolucionado y todo lo encuentra en internet y por eso es clave ayudar con soluciones de Big Data.



Puntualiza que los datos recogidos a través de antenas en Villa de Leyva se "anonimizan" (proceso de convertir los datos en una forma en que no se pueda identificar a individuos). Esto, para cumplir con la protección de datos exigida por la legislación colombiana.

El ejemplo de Guadalajara

La experta recalca que 'Luca Turismo' se orienta a empresas que quieran entender cómo se está reactivando el sector, cómo es el nuevo comportamiento del turista y cómo tomar decisiones inteligentes con data o información de fondo.



Un ejemplo de esto es lo que ha logrado Guadalajara que en un comienzo no era uno de los mayores lugares turísticos de México y ganó preponderancia en ese sector y hoy gestiona, gracias al análisis de datos, que haya un vuelo directo de España a esa ciudad.



"Los documentos vivos electrónicos permiten estar midiendo cómo se ha movido el mercado y con base en eso tomar las decisiones correctas", dijo a EFE Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.



El funcionario recalca que eso incluye la asignación de presupuestos para el turismo y enfocar las campañas en los sitios que son de mayor interés tanto para el Gobierno como para los privados.



EFE

