Capital del Imperio austrohúngaro, Viena fue también el epicentro cultural del mundo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y aunque el imperio ya no exista, ese esplendor sigue muy vivo en las calles de esta ciudad.



Una edad de oro que se puede descubrir siguiendo los pasos de algunos de los habitantes más ilustres cuyo legado sigue vigente en los museos, palacios y cafeterías de la ciudad.

El espíritu de Sissi emperatriz

Su nombre verdadero fue Isabel de Baviera y, aunque nació en Múnich (Alemania), se convirtió por matrimonio en reina consorte de Hungría y emperatriz austriaca. Aunque todo el mundo le pone la cara de Romy Schneider, su verdadero rostro y aspectos de su vida, privilegiada y desdichada al mismo tiempo, se pueden descubrir en el Museo Sissi.



Abierto desde 2004, este lugar de culto para los románticos se ubica en un espacio cercano al Hobsburg, los apartamentos imperiales, y cuenta con 300 objetos que pertenecieron a una de las vienesas de adopción más famosas de la historia. La entrada cuesta 15 euros e incluye gratis una audioguía y acceso adicional sin costo a los apartamentos imperiales donde vivieron Sissi y su marido, el emperador Francisco José, así como a la colección de plata.

Más información en este enlace.

Vida y obras de Mozart

Monumento a Mozart en Burggarten, en el distrito de Innere Stadt de Viena (Austria). Foto: Igor Galo

Tampoco nació en Viena este genio de la música, sino en Salzburgo. Pero sus ambiciones lo llevaron a desplazarse en 1781 hasta la capital, donde residiría hasta el final de sus días y compuso algunas de sus obras más famosas. Dependiendo de su fortuna, pasó por varias casas.



La única que se conserva es la ubicada en Domgasse 5, donde posiblemente compuso Las bodas de Fígaro y vivió sus años más felices. Hoy es la sede de la Casa de Mozart, un museo de 10.000 metros cuadrados dedicado en exclusiva a este genio. La entrada cuesta 12 euros con audioguía incluida.



Los melómanos pueden combinar esta visita con otra a la Ópera de Viena, donde está programada Las bodas de Fígaro los días 3, 6 y 9 de mayo de 2022, o Don Giovanni con cinco representaciones en junio de 2022. La flauta mágica para niños se representará el 25 de febrero próximo, además de otras tres para adultos en junio.



Más información de la programación de la Opera de Viena en este enlace.

Analizando a Sigmund Freud

Nacido en lo que hoy es la República Checa, Freud se mudó con su familia en 1891 a la capital austrohúngara, donde vivió 47 años en un apartamento de la calle Berggasse 19, en el distrito 9 de Viena. El psicoanalista más famoso ejerció y vivió en esta dirección hasta su huida de los nacionalsocialistas en 1938.



El museo, recientemente renovado, abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada cuesta 14 euros y se pueden contratar visitas guiadas en inglés o francés mediante reserva al correo electrónico tours@freud-museum.at con un precio adicional.

Ecos de Beethoven

Ópera de Viena Foto: iStock

Natural de Bonn, Alemania, Ludwig van Beethoven visitó por primera vez Viena en 1787, con 16 años, gracias al apoyo de su mecenas. Pero no fue hasta 1792 cuando se instaló definitivamente en la ciudad. En la actualidad se puede recrear cómo era su vida visitando las dos residencias que se conservan.



Una es Museo Beethoven, situado en Probusgasse 6, en el distrito 19 de Viena ubicado en las afueras de la ciudad a unos 45 minutos en tranvía. Un paseo que permite conocer la Viena de los barrios.



La otra residencia de Beethoven está en el centro, en la calle Mölker Bastei 8, y es conocida Pasqualatihaus por el nombre del mecenas que se la prestó. Estos dos apartamentos pueden visitarse con un solo billete combinado denominado Musicus que cuesta 20 euros e incluso el acceso a otros apartamentos de músicos que residieron en la ciudad.



Pero sin duda, no hay mejor forma para descubrir el alma de Beethoven que escuchar su música. Y para ello no hay mejor lugar que el MusikVerein, famoso en todo el mundo por ser el escenario del Concierto de Año Nuevo.

Sacher y su famosa tarta

El inventor de la tarta con nombre propio más conocida del mundo no coincidió en el tiempo con Beethoven ni Mozart, pero sí con Sissi emperatriz.



A diferencia de los tres anteriores, él nació en Viena. Su hijo Eduard abrió el Hotel Sacher en 1876, al lado de la Ópera, donde continúa abierto el café original en el que es posible disfrutar una dulce parada para degustar la receta original de esta tarta.

Tarta Sacher, una de las más importantes tradiciones de la gastronomía vienesa. Foto: Igor Galo

Viena, a paso de vals

Viena no sería Viena sin el vals. Y el vals no sería nada sin las composiciones de Johann Strauss, especialmente desde que en 1867 compuso el Danubio azul en su apartamento de la calle Praterstraße 54, abierto al público.



El precio de la entrada es de 5 euros y está incluido en el billete Musicus. Quizás un poco enfocado a turistas, pero sus valses y otras músicas típicas vienesas se pueden escuchar en el Kursalon.

Klimt, el vienés moderno

La obra de Gustav Klimt se puede contemplar en el Museo Belvedere, en el Museo Leopold, pero especialmente en el edificio Secession (foto). Foto: Igor Galo

Posiblemente el pintor vienés más conocido en el mundo, y por mérito propio. Su vida y el fin del Imperio austrohúngaro fueron de la mano, quizá por ello su ansia por modernizar la cultura vienesa de la época.



Él, junto con otro grupo de artistas, impulsó el movimiento de la Secesión Vienesa que trajo la modernidad en el arte a la conservadora Viena. Su obra se puede contemplar en el Museo Belvedere, en el Museo Leopold, pero especialmente en el edificio Secession, donde tiene un friso dedicado a Beethoven.

Egon Schiele

El otro gran pintor austriaco, y motivo suficiente para visitar la capital austriaca, fue amigo de Klimt. Llegó a Viena en 1906 para estudiar en la Academia de Bellas Artes y revolucionar de forma definitiva el panorama artístico vienés antes de su muerte en 1918. Algunos de sus cuadros más conocidos se pueden ver en el Museo Leopold, ubicado en el MuseumsQuartier, que con 40 de sus obras ofrece la mayor colección del mundo de este pintor. No obstante, también hay obras suyas en el Museo Belvedere y en el Albertina.



Si estuviera vivo hoy, probablemente vendería sus obras en el Kunstsupermarkt o supermercado del arte, de la calle Mariahilferstraße 103. Un lugar donde a precios asequibles quizás se puedan comprar obras de los futuros grandes artistas.

El viaje comienza en casa, así que antes de salir...

Klimt. (Película, 2006, Austria) con John Malkovich. Disponible en Filmin



Sissi, Sissi Emperatriz y El Destino de Sissi (películas, Austria 1955). Disponible en DVD y Blue Ray en Fnac y Amazon.



Amadeus (Película, 1984). Disponible en Itunes y Amazon Prime Video.



Receta del a tarta Sacher en Youtube por Jordi Cruz.



Beethoven Final Symphony (libro). Es una historia ilustrada (cómic) de la vida de Beethoven que se publicó en el 2020 por el 250 aniversario del nacimiento del músico. Disponible en Amazon.



Egon Schiele. En Viena reinan las sombras, libro de Die Brucke. Para niños de 10 a 12 años. Disponible en Casa del Libro.

Si usted va, tenga en cuenta:

La Oficina Austriaca de España ofrece completa información en español de cualquier aspecto de Viena. www.austria.info/es



Propinas: un cliente satisfecho deja de 5 a 10 por ciento de propina en restaurantes.

Accesibilidad: casi todos los monumentos están adaptados para personas con problemas de movilidad; se recomienda comprobarlo antes de ir.



Viena City Card (www.viennacitycard.at) ofrece todos los transportes públicos y descuentos en museos, restaurantes y tiendas; vale 25 euros dos días, niños incluidos.



Covid: quienes presenten certificado de vacunación en inglés o alemán pueden entrar al país sin cuarentena. El pasaporte o certificado de vacunación es necesario para ingresar a establecimientos, pero en este caso no son válidas las vacunas chinas. Información actualizada en https://www.austria.info

POR IGOR GALO - PARA EL TIEMPO

