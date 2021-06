Globos espaciales gigantes, una nueva apuesta de viajes

Suelte un globo y flotara en el aire, subiendo cada vez más hasta perderse de vista. Y tal vez, si es un globo muy especial, llegue a la estratosfera. Esa es la sencilla idea que subyace en la ultima empresa de viajes espaciales.



Space Perspective pretende utilizar "globos espaciales" gigantes para llevar a ocho personas a la vez a un mirador a mas de 30 km de altura, en plena oscuridad, para obtener vistas del planeta Tierra por US$125.000.





Lea también: Viajes cancelados: cómo reclamar el dinero de los vuelos​

Sus vuelos turísticos salen a la venta el miércoles 23 de junio, tras un periodo de preventa privada que ya ha agotado al menos tres viajes iniciales, todos programados para despegar en 2024.



Los cofundadores de la empresa, Jane Poynter y Taber MacCallum, se conocieron mientras participaban en Biosphere 2, el famoso experimento fallido de principios de los 90 que exploraba la viabilidad de la vida humana en el espacio exterior.



Durante dos años, en el desierto de Arizona, vivieron con otras seis personas en un invernadero glorificado, preparado para una vida completamente autosuficiente, modelando lo que sería establecer, por ejemplo, una comunidad en Marte.



Desde entonces, la pareja ha actuado como asesores técnicos de Elon Musk en materia de vuelos espaciales tripulados, fundó una empresa de tecnología centrada en sistemas de soporte vital para la exploración espacial y ayudó al ingeniero de Google Alan Eustace a establecer un récord en 2014 para el vuelo en globo espacial más alto jamás registrado: 41.419 metros, unos 41,3 kilómetros.





Le puede interesar: Crean espacio para aconsejar a colombianos que quieran viajar a Canadá





Cuando su nave, Neptune One, reciba los últimos toques, probablemente a fines de 2023, se unirá a la incipiente industria del turismo espacial, que, aunque pronosticada y promocionada durante décadas, por fin esta dando algunos frutos reales.



La compañía de Jeff Bezos, Blue Origin, acaba de subastar un asiento en un vuelo espacial de 11 minutos por US$28 millones, que partirá el 20 de julio (Bezos ira a bordo). Y los vuelos por US$250.000 para ciudadanos privados de Virgin Galactic, retrasados por mucho tiempo, parecen ser en una serie de pruebas casi finales.



La compañía espera enviar investigadores a la orbita el próximo año, y Branson planea unirse a una misión antes de 2023. Space Perspective es diferente a sus competidores en varios aspectos clave. En primer lugar, no llega al "espacio".



Aunque las definiciones varían, la NASA considera que ese limite es dejar la mesosfera a 80 kilómetros sobre el nivel medio del mar; organismos internacionales lo sitúan más arriba, a 100 kilómetros, una medida conocida como Línea Karman. Neptune One alcanza una orbita máxima de 30 kilómetros, lo que significa vistas épicas pero sin tiempo en gravedad cero.





También: Estos son los Parques Nacionales de Colombia que están abiertos





"Realmente no hay una definición de espacio", argumenta Poynter, hablando por Zoom desde la sede de la empresa en Cabo Cañaveral, Florida. "Desde este entorno, se ofrece la experiencia por excelencia de ver la Tierra como lo hacen los astronautas". La compensación es un vuelo más seguro y fluido que no requiere entrenamiento previo para sus pasajeros.



Es "tan fácil y sencillo como volar en una aerolínea comercial", dice Poynter. "Viajar en globo espacial es todo lo contrario a un vuelo en cohete", añade. La estridente pirotecnia del despegue se reemplaza por una silenciosa y casi serena flotación a la velocidad de una bicicleta (19 km/h).



"En un despegue típico de un vuelo de cohete se sienten varias G de presión; los astronautas dicen que es como si un elefante se sentara en tu pecho. Es ruidoso y aterrador, y quizás incluso medicamente prohibitivo".



Los pasajeros llegarán al lugar unos días antes del viaje, lo que les permitirá visitar la plataforma de lanzamiento, recorrer la capsula Neptune One y asegurarse de que todos se sientan cómodos y a gusto.





Lea: ¿Qué países puedo visitar con cédula de ciudadanía colombiana?





Los viajes duraran unas seis horas --un vuelo de prueba realizado la semana pasada duro 6 horas y 39 minutos-- y saldrán mucho antes del amanecer para llegar al punto más alto de la orbita a tiempo para ver salir el sol de la estratosfera.



Durante el trayecto, los viajeros espaciales pueden levantarse de sus asientos reclinables, desayunar (que se personalizará a su gusto), pedir bebidas en un bar o conversar con el piloto, que se espera que haga las veces de guía turístico. Incluso hay Wi-Fi a bordo para transmitir los vuelos en directo o permitir la publicación en Instagram en tiempo real y también cuenta con un baño.



Poynter aún no ha completado un vuelo. Pero basándose en los relatos de viajeros espaciales y astronautas, así como en las imágenes de las cámaras montadas en los globos espaciales, tiene una idea de lo que se puede esperar: "Verás las estrellas más increíbles en el camino, y luego verás que el sol empieza a asomarse por encima del límite del horizonte, con la luz del sol estallando en los colores del arco iris".





Le puede interesar: Un sombrero del Tolima para el mundo





Finalmente, dice, una delgada línea azul romperá el plano de la oscuridad total, una vista que los astronautas han convertido en un ícono y que solo aparece cuando el sol ilumina ciertas capas de la atmosfera. El globo comenzará a desinflarse suavemente y la capsula aterrizará en una gran masa de agua. La sensación será similar al aterrizaje de un avión normal.



Una embarcación especial utilizará un modelado sofisticado para posicionarse justo al lado del lugar de aterrizaje, elevar la capsula sobre su cubierta y llevar a los pasajeros de regreso a la orilla. Es el mismo sistema de recuperación que utiliza SpaceX, dice Poynter, y agrega que la capsula aterrizó a menos de un kilometro del barco durante la prueba de la semana pasada.



Space Perspective espera realizar unos 25 vuelos en su primer año de operación, y aumentar hasta 100 vuelos por ubicación al año. La primera plataforma de lanzamiento estará en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, pero como los globos no requieren propulsión por cohete, Poynter espera ampliar su operación a cualquier lugar situado a menos de 150 kilómetros de una gran masa de agua adecuada para el amerizaje de retorno. "Tenemos pocas necesidades de infraestructura", dice. "Estamos diseñados para ser móviles".





Bloomberg

Más noticias de viajar

- Turismo muestra un leve repunte en la temporada de mitad de año



- Turismo rural: tendencia que crece en Colombia