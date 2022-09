En momentos en que el alza del dólar y la inflación amenazan todos los días, buscar destinos de viaje en donde rinda la platica es importante para el bolsillo y la satisfacción de los viajeros.



Según datos de Bloomberg, el peso colombiano está en el top 10 de las monedas emergentes que más se han devaluado en lo corrido de 2022 -ha alcanzado en esta temporada sus máximo histórico- y hoy se reporta a COP$4.392,50 por dólar en su TRM.

Por eso, a la hora de hacer planes de viaje es clave buscar destinos convenientes por el cambio de divisas, países cuya moneda se encuentre también débil, porque así podrá comprar más moneda de ese lugar con los dólares que lleve. Viajar a un país con una economía fuerte castiga mucho el cambio.



En los primeros ocho meses del 2022, las principales monedas que se han depreciado frente al dólar son la lira turca (-23,4 por ciento), seguida del forint húngaro (-20,6 por ciento), el peso argentino (-19,3 por ciento), el zloty polaco (-15,8 por ciento), el peso chileno (-14,1 por ciento), el lev búlgaro (-11,6 por ciento) y el lei rumano (-11,4 por ciento).



En Latinoamérica, el top tres de las que más han caído lo conforman el peso argentino (-19,3 por ciento), el peso chileno (-14,1 por ciento) y el peso colombiano (-10,8 por ciento). Mientras tanto, el real brasileño ha ganado 3,7 por ciento y el sol peruano, 1 por ciento.

Destinos convenientes por el cambio de moneda

Según Migración Colombia, entre enero y agosto de 2022 salieron 3,2 millones de colombianos hacia el exterior, lo que representó un incremento del 9 %, si se compara con los mismos meses de 2019. FACEBOOK

Esa información ya nos deja sobre la mesa interesantes destinos turísticos hacia dónde enfilar nuestras maletas viajeras:



1. Turquía. Además de ser conveniente por el cambio de su moneda es un destino al cual los colombianos podemos llegar con un vuelo directo gracias a que Turkish Airlines habilitó, desde noviembre del año pasado, un vuelo diario entre los aeropuertos de Estambul y El Dorado, de Bogotá, con escala técnica en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. El aeropuerto de Estambul, a su vez, ganó el premio al 'Mejor Aeropuerto de Europa' en la categoría más de 40 millones de pasajeros, de la oficina europea del Consejo Internacional de Aeropuertos.



Además este país es un interesante destino con posibilidades para todos los gustos y bolsillos. Se encuentran cientos de alternativas hoteleras muy convenientes, y a la hora de comer la oferta es amplia y económica.

El mercado San Nicolás, en Buenos Aires, tiene 15 locales, ocho de alimentos frescos y siete de gastronomía, entre ellos verduras, pizzería y pescadería. Foto: Visit Buenos Aires

2. Argentina: Sin duda la cercanía con este país suramericano y también la amplia oferta de vuelos lo hacen una buena opción por su moneda, el peso argentino.



Aerolíneas Argentinas cuenta ahora con una tarifa promocional de 690 dólares ida y vuelta para viajar en temporada baja, es decir entre agosto y noviembre. Es una opción con siete frecuencias directas a las semana, con salida a las 10:45 p. m. y llegada a las 7:15 a. m. Desde Buenos Aires los vuelos arrancan a las 4:45 p. m. con llegada a las 9:30 p. m. a Bogotá.



Lea además: (Buenos Aires: planes para conocer la capital de Argentina en 48 horas)



Los vuelos a la capital del país austral llegan al aeroparque Jorge Newbery, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado, junto al Río de la Plata, en el barrio de Palermo. Aterrizar en este aeropuerto permite ahorran costos y tiempo de traslado al estar ubicado dentro de la ciudad. También cuenta con conexión directa para los vuelos regionales y nacionales en Argentina. un peso argentino equivale a 31,90 pesos colombianos. Se recomienda llevar dólares y cambiarlos en la ciudad. En el aeropuerto puede resultar más caro.

La región de Magallanes y la Antártica Chilena, ubicada en Tierra del Fuego (Chile). Foto: EFE/ SERNATUR

3. Chile: Si de cercanía se trata, también está Chile. El país austral está lleno de ciudades interesantes y naturaleza.



Sus conexiones aéreas también son muy ventajosas. Sky Airline, JetSmart, Avianca, Aerolíneas Argentinas y Latam, por mencionar solo las que vuelan directo a Santiago de Chile, ofrecen hoy tiquetes desde 1'645.000, ida y regreso. Ya allí, la alimentación, el hospedaje y las excursiones se encuentran opciones para todos los bolsillos.

El pasado 31 de marzo la aerolínea Wingo inauguró un vuelo directo Medellín - Santo Domingo. Foto: Cortesía Hoteles Hodelpa.

4. Caribe. Los destinos del Caribe siguen siendo los más apetecidos y buscados por los colombianos y esto tiene que ver con la cercanía, los precios y las experiencias que ofrece esta región. Playa, brisa y mar será siempre la fórmula perfecta.



Llama la atención que dentro de los diez principales países hacia los que viajan los colombianos, República Dominicana tuvo el mayor crecimiento en salida de colombianos entre enero y agosto con 154 por ciento; seguido de México, con 80 por ciento; España, con el 28 por ciento; y Francia, con el 22 por ciento.



Cuba, se ha posicionado como un destino económico y lleno de sorpresas. Allí debe llegar con euros en lugar de dólares pues será más conveniente el cambio. Alójese en hogares o “propiedades de residentes”, y tendrá tarifas hasta un 85 por ciento más económicas que en hoteles. La comida en Cuba es muy eonómica si escoge bien la zona.

5. Europa Oriental o Europa del Este. Hungría, Polonia, Bulgaria tienen en este momento monedas depreciadas que por cambio se hacen muy convenientes. Sin embargo, la distancia desde Colombia nos pone a una tarifas aéreas que alcanzan los seis millones de pesos, ida y regreso. Pero es un buen momento para considerar estos destinos, ricos en historia, arquitectura y cultura.

Koh Pha Ngan, Tailandia. Foto: Google Maps

6. Sudeste asiático. Si la distancia no es problema, al hablar de viajes baratos no puede quedar fuera de la lista el Sudeste Asiático, una región con varios países que ofrecen servicios en tierra muy económicos como Malasia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar.



Los expertos viajeros siempre hablan de la relación precio-calidad, en esta zona del mundo. Pero además, la riqueza en culturas y religiones la hacen un microcosmos de experiencias. Ciudades, playas y selva, más una deliciosa gastronomía, la mezcla ideal para tener un destino ideal. Hostales desde 8 euros, cervezas por un euro, comidas por 3 euros, la convierten en una región sin competencia en sus precios para los viajeros.

Recomendaciones que nunca sobran:

Agentes de viajes y expertos viajeros recomiendan:



1. Hay que planificar los viajes a largo plazo, y preferir los planes todo incluido. Muchas veces comprar el tiquete por aparte y cada servicio hace que el viaje se torne más caro. Los agentes de viajes hacen negociaciones y entregan depósitos para congelar tarifas aéreas y hotelería, y eso garantiza mejores tarifas. Siempre compare, antes de tomar una decisión.



2. Siempre será recomendable hacer un plan de viaje y un presupuesto, saber cuánto va a gastar en el viaje y cuánto dinero necesita ahorrar cada mes. Ojo: ¡Ahorrar es la clave!



3. Comprar con anticipación los viajes de la temporada de fin de año y empezar a pagar poco a poco, hacer una asignación mensual, para que la suma no tenga que salir de una del bolsillo. Compre hoteles con promociones, tiquetes aéreos entre semana (de lunes a jueves tienen mejores tarifas). Si puede, prefiera viajar en temporada baja (se evitará congestiones y todo será más económico).



4. Los que ya están arrancando sus viajes, seguramente ya tienen pagos buena parte de las atracciones y gastos. Así que deben ser cuidadosos con sus gastos en el destino, en lo posible llevar dólares y cambiarlos por la moneda del destino, para no llegar tan endeudados.



5. Si tienen dólares comprados, es el momento de sacarlos, ya logró un ahorro. Hay que evitar los excesos en consumos en licor y alimentación. Controle (o evite) gastos en regalos y souvenirs y compras innecesarias. Incluso, recuerde que hoy es muy controlado y medido el peso de las maletas. Pagar con tarjeta de crédito, no es conveniente en este momento.



6. Si su bolsillo le demanda hacer viajes más austeros, elija quedarse en hostales albergues, comer en la calle o supermercado, caminar en vez de usar transporte (incluso público). ¿Qué tal viajar en bus largas distancias, incluso en la noche para ahorrarse una jornada de hotel? Pero recuerde, para viajar barato también debe planificar muy bien su estrategia.

7. Aprenda a jugar con las opciones que le dan las aerolíneas. Hoy las empresas aéreas ofrecen múltiples opciones de tarifas para los viajeros. Las más económicas serán para los viajeros prácticos, que se anticipan en la compra, que van con un solo morral a la mano, que no necesitan estar comiendo en los vuelos, que se acomodan a la silla que les asignen. Recuerde: Hoy cualquier 'capricho' ya es un lujo, cuando de volar se trata.