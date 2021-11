Todo lo que debe saber si quiere viajar a Europa en temporada navideña

Con el progreso de los procesos de vacunación alrededor del mundo, los países que alguna vez cerraron sus fronteras para evitar la propagación del contagio ven con optimismo la reapertura de sus límites a extranjeros.

Si bien algunos países de Europa abrieron sus fronteras desde mayo del año en curso, desde el pasado 9 de noviembre los 27 países de la Unión Europea acordaron la apertura de sus puertas a turistas nacionales que cuenten con un esquema de vacunación completo y que hayan sido inmunizados con fármacos aceptados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), según informa la página oficial de la UE.



Cabe resaltar que las restricciones y regulaciones dispuestas por la Unión Europea pueden estar sujetas a cambios dependiendo del comportamiento del índice de contagios a nivel mundial.



Por el momento estos son los requisitos esenciales que se van a exigir para entrar a alguno de los países europeos en caso de que desee viajar con el fin de ‘cerrar con broche de oro’ este 2021, año que no fue tan atípico, pero sí diferente.

Requisitos para viajar a Europa

Usted deberá haber sido inmunizado con alguna vacuna avalada por EMA, con un rango de tiempo no menor a los 14 días después de la aplicación de la segunda dosis.



Al llegar al país de destino deberá presentar el comprobante de vacunación, el cual debe llevar un código QR para verificar la veracidad del proceso de inmunización de cada viajero.



Dependiendo del país, deberá presentar una prueba PCR antes del viaje con resultado negativo con fecha de realización no mayor a las 72 horas.



Esta regulación en particular puede variar dependiendo del destino: para Alemania y Reino Unido, por ejemplo, los turistas completamente vacunados no deberán realizarse prueba PCR.



Eso sí: para la gran mayoría de naciones pertenecientes a la Unión Europea, la prueba negativa de entrada y salida es esencial para el libre tránsito.



Recuerde que estos requerimientos pueden variar conforme se desarrolle el comportamiento del virus a nivel mundial.



(Puede leer: Covid-19: gen vinculado a que se padezca versión más grave de la enfermedad).

Facebook Twitter Linkedin

La Unión Europea exige a los ciudadanos extranjeros estar vacunados con los fármacos establecidos por EMA o la OMS. Foto: iStock

En ese sentido, la página oficial de la UE ha impuesto algunos parámetros a tener en cuenta con el fin de restringir o no el ingreso de extranjeros provenientes de países con una alta tasa de contagio.



La curva de incidencia del país del cual proviene el visitante no debe superar los 75 casos por cada cien mil habitantes, un umbral que puede reducirse si la emergencia sanitaria del país de origen empeora.



Se recomienda consultar con frecuencia las restricciones en las páginas oficiales de las embajadas de cada país para estar al tanto de nuevas actualizaciones que puedan surgir.



En estos ‘tiempos de pandemia’ es importante tener un plan b o cuanto menos estar preparado para reacomodar detalles de su viaje.

Vacunas avaladas por EMA

Según información suministrada por la página oficial de la Unión Europea, se han suministrado cerca de 891 millones de dosis y el 71 por ciento de la población adulta ya ha sido totalmente inmunizada con estos biológicos:



- Pfizer

- Moderna

- AstraZeneca

- Janssen Pharmaceutica



Aquellas personas vacunadas con otro tipo de fármacos, como Sinovac o Sinopharm, presentan más limitaciones a la hora de ingresar al antiguo continente.



Sin embargo, luego de que la OMS aceptara al fármaco chino como un inmunizante oficial algunos países del bloque decidieron eliminar sus restricciones al respecto.



España, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suiza, Alemania, Islandia, Hungría, Suecia, Letonia, Lituania, Serbia y Reino Unido han decidido recibir extranjeros con Sinovac.



Recuerde consultar las páginas oficiales de cada país con el fin de conocer el procedimiento para entrar en caso de no tener uno de los cuatro biológicos avalados del todo por la UE. Si bien las flexibilizaciones han permitido una apertura casi total a extranjeros, por lo general se suele requerir de cuarentenas o pruebas negativas que le den ‘vía libre’ a su paseo por el Viejo Continente.



(También: Automedicación: la problemática que cobró relevancia en la pandemia).

¿Un nuevo pico?

Recuerde que debe tener un plan b por si la situación sanitaria en su país de destino puede complicarse, pues se pronostica la llegada de un nuevo pico de contagios para esta temporada de festividades navideñas.

Facebook Twitter Linkedin

Alemania acepta el fármaco de Sinovac a extranjeros. Foto: iStock

Desde finales del mes de octubre se vienen presentando un aumento global en la transmisión del virus impulsado específicamente por Europa, donde se registran casi un millón de casos nuevos cada cuatro días, según afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud.



El Instituto Europeo para la Prevención de enfermedades ha anunciado un aumento del 23 por ciento en la propagación del covid-19, es decir, 233 infecciones por cada 100 mil habitantes.



Se ha elevado a la situación de preocupación moderada a once países de la Unión Europea : Francia, Austria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Islandia ,Noruega, Polonia y Portugal, informó el tabloide 'France Press'.



Países en riesgo de contagio alto pueden empezar a promover el uso de cuarentenas a extranjeros que lleguen a sus territorios, por lo que es aconsejable estar chequeando informes oficiales de las embajadas o agencias migratorias de sus países de destino.

Más noticias

Estas son las exigencias de Jennifer Lopez para sus conciertos

¿Silvestre Dangond, despechado? Corren rumores sobre posible separación

Conozca algunos de los restaurantes más caros ubicados en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO