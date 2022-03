Muchas personas están acostumbradas a viajar en familia o con amigos y pocas veces se plantean la idea de salir a recorrer el país o el mundo solos: sin nadie más en su viaje.



¿Por qué ocurre esto? Según le dijo Julia Vidal, psicóloga experta en ansiedad y estrés, a la agencia EFE, muchos tienen miedo del qué dirán y se imaginan que serán criticados y observados por estar solos en la playa o en un gran restaurante.

“Van a pensar que soy rara, que no me quieren, que no tengo amigos”, podrían pensar algunos, según Vidal.



Pues bien, aunque muchos no sean partidarios de la idea de viajar solos, según los expertos, existen cinco grandes beneficios de viajar solo y disfrutar de otra ciudad o país sin ninguna otra compañía.



Le contamos cuáles son estos beneficios.

Aprender a estar consigo mismo

El primer beneficio de optar por viajar solo es aprender a estar consigo mismo. Las personas viven rodeadas de muchos amigos y familiares y olvidan valorar la soledad y el espacio y tiempo para conocerse y comprenderse.



Según le dijo Vidal a EFE, cuando una persona viaja sola se facilita la percepción de sus sensaciones. Esto también le permite enfrentar sus emociones y conocer sus debilidades y fortalezas.



Viajar solo permite enfrentar sus emociones y conocer sus debilidades y fortalezas. Foto: iStock

Permite ganar seguridad

Viajar solo también permite que las personas conozcan sus miedos y se enfrenten a todas aquellas cosas que creen que no serían capaces de hacer.



“Emprender este viaje es una buena oportunidad para defendernos solos a la hora de practicar nuestros conocimientos de un idioma extranjero, y potenciar nuestra capacidad para orientarnos en el lugar de destino”, dijo la experta indicando que el solo hecho de viajar solo ya es vencer una inseguridad.



El valor del silencio

Viajar solos hace que una persona deba pasar mucho tiempo en silencio. Foto: iStock

Viajar solo hace que una persona deba pasar mucho tiempo en silencio. Además de reflexionar, esto le permitirá abrir un diálogo consigo mismo.



Recuerde: hable menos, valore el silencio y encuéntrese con usted mismo.

Nuevas habilidades sociales

Según Vidal, un cuarto beneficio de viajar solo es la oportunidad de conocer nuevas personas y nuevas culturas.



Según EFE, la mujer recomienda “estar abiertos a nuevas experiencias y a abrir conversaciones con las personas que nos rodean”.



Tiempo para usted

Por último, Vidal indica que viajar con otros hace que usted piense más en ellos que en sí mismo.



Por eso, irse a otro lugar solo le permitirá valorar más lo que usted quiere y lo que su cuerpo y mente realmente necesitan.



"También es la oportunidad para darse gustos, comer saludable, ir a una sesión de masaje en el spa, o darse usted mismo un masaje de pies con las piedras del mar”, dice EFE.



¿Y usted? ¿Se anima a viajar solo?

