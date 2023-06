Durante esta época de vacaciones de mitad de año, algunas familia colombianas deciden salir de viaje. Aunque los aviones suele ahorrar bastante tiempo, muchas personas prefieren usar sus vehículos para experimentar diferentes aventuras y emoción en todos los kilómetros.



Independiente que el recorrido sea largo o corto, es importante que se tomen ciertos cuidados. Por esta razón, le vamos a brindar unos tips que son útiles para disfrutar plenamente del viaje.

Antes del viaje revisé su vehículo

Revisar el estado general de su carro debe ser un paso que no puede faltar, pues esto le ayudará a evitar que pase por malos ratos en carretera. En ese sentido, le recomendamos tener las llantas correctamente calibradas, los frenos, el motor, entre otras.



Es importante mencionar que esto no es algo que deba hacer solamente de viaje, sino frecuentemente para que no tenga problemas con su vehículo.



(No deje de leer: Kit de carretera: esto es lo que debe llevar en su carro si va a viajar).

Investigue el estado de las carreteras

Antes de emprender su viaje en internet, busque sobre los cierres, novedades y restricciones en las vías del país. Para obtener esta información, el Instituto Nacional de Vías ha dispuesto diversos puntos de contacto para saber qué rutas puede tomar y cuáles no. Una de las formas de consultar esta información es mediante la cuenta de Twitter de INVIAS, su sitio web o aplicaciones como Google Maps.

Varios colombianos prefieren salir de viaje en carro. Foto: iStock

Verifique el estado del clima

Preferiblemente, no salga a las carreteras si hay lluvias, pues las calles se ponen resbalosas, lo que puede provocar accidentes. En tal caso de no poder evitar la lluvia, al conducir disminuya la velocidad, mantengas las luces encendidas, mantener una distancia prudente de las demás vehículos.



(Lea también: Los mejores países para el turismo por carretera: ¿cómo le fue a Colombia?).

Realice pautas mientras maneja

Se recomienda que cada 2 horas o máximo cada 200 kilómetros recorridos haga una parada. En estas pausas puede aprovechar para ver el paisaje, probar alguna comida típica o tomarse fotos de recuerdo.



En estas paradas estratégicas, puede aprovechar para abastecerse de gasolina, ingresar al baño o comprar algo de comer. Recuerde estirar y mover las piernas, brazos, espalda, cuello, hombros, manos y pies.

