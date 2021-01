Viajar con frecuencia lo hará un 7% más feliz

Los beneficios de los viajes de placer, incluso los de trabajo, son bien sabidos por todos. Para reconfirmarlos Chun-Chu (Bamboo) Chen, profesor asistente de la Escuela de Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad Estatal de Washington, realizó una encuesta para averiguar por qué algunas personas viajan con más frecuencia que otras y si las experiencias de viajes y turismo tienen o no un efecto prolongado en felicidad y bienestar.



El estudio publicado en de la revista Tourism Analysis muestra que los viajeros frecuentes están más felices con sus vidas que las personas que no viajan en absoluto.



(Le puede interesar: Hoteles del Caribe prevén un rápido retorno de visitantes)

Según el portal https://news.wsu.edu/ "los resultados de su análisis muestran que las personas que prestan más atención a la información relacionada con el turismo y con frecuencia discuten sus planes de viaje con amigos tienen más probabilidades de ir de vacaciones regulares que aquellos que no están pensando constantemente en su próximo viaje".



Además, los participantes de la encuesta que informaron viajar regularmente al menos a 75 millas de su casa también informaron que se sentían un 7% más felices cuando se les preguntó sobre su bienestar general que aquellos que informaron viajar muy raramente o no viajar, dice la publicación.



(Lea también: Nueva Ley de Turismo promete ser el salvavidas del sector).



Chun-Chu (Bamboo) Chen analiza que "si bien cosas como el trabajo, la vida familiar y los amigos juegan un papel más importante en los informes generales de bienestar, la acumulación de experiencias de viaje parece tener un efecto pequeño pero notable en la satisfacción con la vida autoinformada. Realmente ilustra la importancia de poder salir de la rutina y experimentar cosas nuevas".



Estudios anteriores han examinado los beneficios para el alivio del estrés, la salud y el bienestar de las experiencias turísticas, pero han tendido a examinar el efecto de un solo viaje o vacaciones. La investigación de Chen lleva estos estudios previos un paso más allá al analizar los beneficios sostenidos de viajar a lo largo de un año, dice el portal de la Universidad de Washington.



A los participantes en el estudio se les preguntó sobre la importancia de los viajes en sus vidas, cuánto tiempo dedicaron a buscar y planificar futuras vacaciones y cuántos viajes hicieron durante un año. También se les preguntó sobre su satisfacción con la vida percibida. De los 500 participantes de la encuesta, un poco más de la mitad informó haber realizado más de cuatro viajes de placer al año. Solo el 7% de los encuestados no tomó vacaciones.



A medida que las restricciones de viaje debido al COVID-19 comiencen a relajarse en el futuro, la investigación podría tener importantes implicaciones tanto para los turistas como para la industria del turismo. Con base en los resultados del estudio, Chen dijo que las compañías de viajes, los complejos turísticos e incluso las aerolíneas podrían lanzar campañas en las redes sociales, como crear hashtags sobre los beneficios científicos de las vacaciones, para despertar el interés de las personas en discutir sus opiniones sobre viajes.



“Esta investigación muestra que cuanto más gente habla y planifica vacaciones, más probabilidades hay de que las tomen”, dijo. "Si eres como yo y estás ansioso por salir de esquivar y ver un lugar nuevo, esta investigación será una buena motivación adicional para comenzar a planificar tus próximas vacaciones".



Fuente: https://news.wsu.edu/