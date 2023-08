Cada año millones de personas planean pasar sus vacaciones en Orlando, la ciudad de los parques temáticos en la Florida y principal atractivo de esta región del suroriente de Estados Unidos.



Son más de una decena de increíbles y mágicos sitios turísticos, entre los cuales están los de Universal Studio: Universal Orlando Resort y Islands of Adventure, que todos los días reciben a miles de personas que buscan experiencias de inmersión en historias mágicas.



Todo esto está más cerca con la recién inaugurada ruta diaria Bogotá-Orlando de Latam Airlines Colombia, en asocio con Delta Airlines. Este destino turístico se encuentra a solo 5 horas, sin conexiones, desde la capital colombiana.



Los parques temáticos sin duda son un atractivo para quienes quieren entretenimiento y sentirse viviendo, junto a reconocidos actores y personajes de ficción, los momentos más estelares de famosas y recordadas producciones del cine y la televisión estadounidense.



Es el caso de las series de El hombre araña, Rápidos y furiosos, La momia, Jurassic Park, Transformers, Los Simpsons, Mi villano favorito y la saga de Harry Potter, entre muchos otros filmes que son proyectados en simuladores en formatos 3D y 4D que hacen que sea una experiencia muy real.

Volcano Bay es el lugar de playa y sol que los turistas pueden disfrutar después de desafiar las montañas rusas. Foto: Cortesía Universal Studio

Mientras los visitantes se movilizan en un pequeño tren o vehículo, la película va transcurriendo en medio de efectos especiales que llevan a los pasajeros del desafiante recorrido a vivir como propias las colisiones, el fuego, el calor, el frío, el agua, las explosiones, las pendientes, las caídas a abismos, u oyen terroríficos sonidos de monstruos, gigantescas aves rapaces, las ametralladoras, los lanzafuegos y las explosiones.



Tal es el caso del torneo de los Tres magos, en el que estudiantes de escuelas de magia deben robarles los huevos a dragones. Los viajeros amantes de la saga de Harry Potter viven junto con el joven mago, quien vuela en su escoba, la peligrosa disputa con el Colacuerno Húngaro, o por qué no un encuentro con mortífagos y sentirse salvado por Potter y su vara mágica.

Por algo es que a lo largo del pintoresco escenario de viejas casonas, con nieve en los techos, castillos de los que se asoman personajes asombrosos y el decorado de una vieja locomotora, una sombrilla que arroja agua simulando la lluvia o el dragón que bota bocanadas de fuego, se ven adultos y niños jugando con varas mágicas intentando imitar los trucos de Harry Potter.



O qué tal la feroz persecución por tierra y aire de vehículos y helicópteros artillados en la serie Rápidos y furiosos y donde Dominic Toretto –interpretado por el actor, productor y director Vin Diesel– se ve tan real que deja sorprendidos a los amantes de la reconocida serie de acción y velocidad.



Esto se suma a los efectos de bombazos, de ondas de calor y de colisiones, de velocidad y de quedar estupefacto del susto ante el peligro de caer a un vacío. Sin duda es una experiencia fascinante de diversión y vértigo que queda para siempre en la memoria de los cinéfilos.



También están las vivencias un poco más divertidas de las series animadas como Los Simpsons o Mi villano favorito, entre otras tantas. Por qué no darse un paseo con Homero y su familia en una montaña rusa (The Simpsons Ride) y verse sorprendido como aquel ingenuo y bonachón hombre, ante el ataque de una grúa que le lanza una enorme bola metálica que va destruyendo los rieles y todo lo que encuentra a su paso.



O vivir las peripecias de los minions en un vuelo dentro de una especie de ovni en la fábrica de armas y misiles del villano Gru, para no caer atrapados en las explosiones y las gigantescas ruedas dentadas que mueven la banda transportadora.

A estas experiencias se suman las montañas rusas que ofrecen los parques temáticos de Universal Studio Florida. Desde muy temprano, decenas de turistas, entre niños, adolescentes, adultos e, incluso, adultos mayores, llegan decididos a desafiar la gravedad y los nervios en un corto y veloz viaje.

Villa de Harry Potter Foto: Cortesía Universal Studio

Se los ve ansiosos de vivir la adrenalina y de gritar a todo pulmón, como una manera de dejar los miedos y los temores que generan los trenes eléctricos en cada vuelta de 360 grados, en cada giro o doble giro, en cada subida o descolgada o una inesperada reversa.



Son cuatro de este tipo al aire libre y no importa qué tan largas son las filas ni cuánto hay que esperar el turno o si hay llovizna o lluvia. Solo ante las tormentas todo se detiene y la espera se vuelve un momento precioso para descansar de tanta descarga de energía.



Los parques temáticos desafían a sus visitantes con atracciones como Hollywood Rip Ride Rockit, una montaña rusa con un recorrido de unos 1,2 km de longitud, una altura máxima de 51 metros y velocidades de hasta 105 km/hora.



O la montaña mecánica Jurassic World VelociCoaster, que para muchos de los desafiantes de las aventuras fuertes es la más retadora de Universal Studio Florida. Considerada una de las 10 mejores atracciones de parques temáticos en EE. UU. Es un recorrido de 1.400 metros que se hace en 2,4 minutos y en los que se alcanzan velocidades entre 70 y 113 km/hora, se asciende a una altura de 47 m y luego se cae por una pendiente casi perpendicular de 43 metros.



También está The Incredible Hulk Coaster, una montaña rusa cuyos coches, en medio del rugido del increíble hombre verde, salen disparados de un túnel e inmediatamente realizan un aterrador giro completo para continuar por un recorrido de 1.100 metros a una velocidad de hasta 108 km/hora y después alcanzar alturas de 34 metros y descensos de 32 metros. Todo eso en interminables 2,15 minutos.



Y si esto no les parece aterrador entonces está la aventura en motocicleta del profesor Hagrid, el cuidador de creaturas en la serie de Potter (Hagrid‘s Magical Creatures Motoribikes Adventure).



La montaña mecánica Jurassic World VelociCoaster es considerada una de las 10 mejores atracciones de parques temáticos en Estados Unidos. Foto: Cortesía Universal Studio

Es un viaje por cerca de kilómetro y medio a velocidades de 80 km/hora, unos arranconazos y una sorprendente llegada lenta a la cima sin poderla superar, para luego tener una temerosa descolgada en reversa y encontrarse con una caída a un nivel inferior de rieles, y continuar en otro envión por la angosta carrilera por la que apenas pueden ir el conductor y un acompañante al lado.



Los parques temáticos Universal Orlando Resort y Islands of Adventure ofrecen también una experiencia bajo techo, en la tenebrosa penumbra, propia para los amantes del terror, como sucede con la Venganza de la momia (Revenge of the Mummy).



El viaje, de unos 4 minutos, incluye el tránsito por cavernas, la aparición de personajes y criaturas tenebrosos, explosiones, fuego y choques, sacudidas y giros del vagón donde se transportan los intrépidos viajeros.



Y claro no podían faltar en este recorrido toparse con dragones, el auto de Volver al futuro o personajes como Trolls, Madagascar y Kund Fu Panda, y, por supuesto, no aguantar la tentación de subir a los juegos infantiles, como los que tiene cualquier parque de atracciones y que disfrutan los niños junto a sus padres o donde los adultos recuerdan sus épocas de infancia.



En medio de coloridas imágenes infantiles y carpas de circo, se encuentra el tranquilo carrusel, una apacible montaña rusa, un tren y tazas que van girando lentamente. No hay gritos, ni nervios, sino risas, movimientos suaves música tranquila y de campanitas.

Claro, también existen opciones para los que quieren la tranquilidad de tomar el sol acostado en la arena o en un catre y sumergirse en aguas cristalinas o, incluso, dejarse llevar de la corriente acostado en flotador.



Esa alternativa está a unos cuantos kilómetros de los desafiantes escenarios temáticos y muy cerca del complejo de hoteles resort de Universal Studios en la tranquila y costera ciudad de Orlando.

Se trata de Volcano Bay, el parque acuático que Universal Studio ha creado al rededor de una montaña artificial -el volcán Krakatua- de la que de su cima, a unos 61 metros de altura, brota agua y en cuyos alrededores sólo hay vegetación propia de las I ahh las polinésicas.



O si el turista lo desea también puede disfrutar de deslizarse por toboganes que descienden de la cima o caminar dentro de la mole y darse un baño, como un niño, en alguno de los chorros de agua que salen del piso y se elevan al menos un metro.

¿Cuánto cuesta?

Los interesados en disfrutar de los parques temáticos de Universal Studio Florida tienen varias alternativas dependiendo de los días y el número de parques (Universal Studios Florida, Universal’ Islands of Adventure y Volcano Bay) que deseen visitar.



Los precios van desde los US$ 133 para niños de 3 a 9 años y US$ 138 para adultos por día y los US$ 305,99 y US$ 315,99 por día.



Los valores son válidos por 5 días calendario durante un período de 8 días calendario consecutivos, que comienza e incluye la fecha seleccionada.



El alojamiento en los hoteles de Universal Orlando Resort tiene un costo desde US$ 96 más impuestos por noche.



REDACCIÓN ELTIEMPO

