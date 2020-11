Filandia y el encanto de la tierra cafetera

Los lejanos recuerdos de la infancia marcan con su hierro candente la carne impoluta del alma. Los repetidos viajes de mi infancia a Filandia, quedaron estampados, con las letras indelebles de las más bellas nostalgias.



En la lista de los pueblos más hermosos de Colombia , Filandia, “hijo de los Andes”, que eso significa su nombre, ocupa lugar de preeminencia. En Colombia encontramos a Barichara, La Playa de Belén, Andes, Jardín, Santafe de Antioquia, Guatapé, Sonsón, Marinilla, Salamina, Aguadas… Y en el Quindío, Filandia.

Transitando la más bella carretera panorámica de Colombia, “La autopista del café”, que une a Armenia con Manizales pasando por Pereira, Santa Rosa de Cabal y Chinchiná, el viajero observa en una colina al norte del departamento del Quindío la

estampa de un pueblo que se levanta en medio de un idílico paisaje: es Filandia,

resumen de la arquitectura y de la cultura cafetera.



La declaratoria que ha hecho la Unesco del paisaje cafetero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, eleva todavía a cotas más altas la belleza y la magia de Filandia, "la colina iluminada " del Quindío; el pueblo, en efecto, se levanta sobre una colina a 1.923 metros sobre el nivel del mar.



Los españoles pisaron el territorio de los Quimbayas, primitivos pobladores del pueblo, en 1.540. Los nativos eran muy organizados y trabajadores, amén de pacifistas, pero la presión del conquistador los obligó a defenderse.



Como muchos pueblos de Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle y norte del Tolima, Filandia fue fundada por colonizadores antioqueños, arrieros de pura cepa. La fecha del acontecimiento se sitúa el 20 de agosto de 1878 y la de la creación como municipio en 1.892. El nombre original fue Nudilleros. Filandia cuenta hoy con 14.000 habitantes.



Históricamente Filandia ha sido un pueblo importante por encontrarse en el llamado Camino del Quindío que unía el occidente colombiano con Santafé, pasando por Mariquita y Honda.

Todas las calles que confluyen en la plaza principal son un alarde que atrae a miles de turistas colombianos y extranjeros a Filandia es la incomparable belleza deividad y colorido. Foto: Andrés Hurtado

Filandia es reconocida nacional e internacionalmente por dos razones: por ser "el pueblo del tesoro" y por elevar a cotas altísimas la belleza de la colonización y el paisaje cafetero.



Hoy, cuando se habla de recobrar el máximo tesoro arqueológico de los colombianos, el llamado Tesoro Quimbaya, inmediatamente se piensa en Filandia, en una de cuyas fincas, La Soledad, fue encontrado en 1.890 por unos huaqueros.



Actualmente las excavaciones originales se encuentran borradas por el tiempo y por la vegetación en medio de un bosque. Desde su descubrimiento hasta su estado actual el tesoro ha sufrido muchas peripecias. El 20 de agosto de 1.891 el gobierno compró el grueso del tesoro a Fabio Lozano Torrijos en la ciudad de Ibagué por $70.000,oo pesos.



El "paquete" total eran 433 piezas: de oro, tumbago, textiles, vestidos, cerámicas. Ninguna pieza es de oro macizo.



Su valor se debe al metal desde luego, a la perfección de la técnica de elaboración y a lo que representa en nuestra cultura. El tumbago era aleación de oro y cobre. Los investigadores del mundo entero cuando conocieron piezas del tesoro en Madrid y en otros museos del mundo quedaron maravillados ante la perfección y la finura de las piezas.

En 1.892 con motivo del cuarto centenario del Descubrimiento de América nuestro presidente Holguín regaló el grueso del tesoro a la reina regente de España María Cristina de Habsburgo en agradecimiento porque ella medió en un laudo arbitral de límites entre Colombia y Venezuela y nos dio la razón.



El tesoro primero estuvo en el Museo Arqueológico de Madrid y al final fue a parar al Museo América desde 1.994. Durante la Guerra Civil Española de 1.936 a 1.939 el tesoro fue llevado a Suiza para evitar su expolio. Realmente en el Museo América solo reposa la quinta parte del tesoro, las cuatro quintas partes restantes se encuentran en otros museos y en poder de particulares.



El descubrimiento del Tesoro Quimbaya en Filandia, Quindío, es el segundo descubrimiento más importante de piezas de oro en América después del más reciente de El Señor de Sipán en Perú.

Arquitectura cafetera

El otro motivo que atrae a miles de turistas colombianos y extranjeros a Filandia es la incomparable belleza de la arquitectura cafetera.



Todas las calles que confluyen en la plaza principal son un alarde que atrae a miles de turistas colombianos y extranjeros a Filandia es la incomparable belleza deividad y colorido, con un "detalle" espectacular: los habitantes de Filandia no hay pintado puertas, ventanas y balcones embadurnándolos de colores, porque sí.



Los colores están bien estudiados, se conjugan unos con otros, no ofenden, son armónicos. Todas las veces que he ido a Filandia, que han sido muchas y serán todas las que la vida me permita, me he extasiado mirando puertas y ventanas y fotografiándolas una y otra vez utilizando para ello todos los lentes de mis cámaras. Hay una calle de sin igual belleza -las demás no se le quedan atrás- que lleva por nombre "La calle del tiempo detenido". Bello y sugerente nombre.



Y me gusta porque desde donde se la mire se ve la estampa de la iglesia al final de una sucesión de puertas, de ventanas, de balcones y de una estampida de colores. Donde termina la calle hay un mirador y el paisaje se extiende sobre cafetales, guaduales y bosques de yarumo blanco. Emociona ver que los filandeños respetan su ciudad y sus paredes y no hay grafitis y por ello se diría que todas las casas, cafés, hoteles y negocios fueron pintados "ayer".



La plaza es un resumen de los encantos del pueblo: todos los cafés y negocios están bien pintados, los jeeps willis, los entrañables jeeps de las fincas cafetera alineados, esperan a los clientes, unos arrieros conversan ataviados con los carrieles tradicionales, unos jeeps enanos sirven para que los niños se monten y den la vuelta al parque, unas chivas de colores aparecen por la plaza, una columna de cemento recuerda que Bolívar pasó por el pueblo en 1.830.



La iglesia, tal vez la única en el mundo construida en bahareque y con tapia pisada preside el conjunto. Su estampa es diferente al arquetipo común de los templos católicos y por ello y por su factura misma, es de especial e inolvidable belleza. Las cámaras fotográficas tampoco la olvidan.



Aunque un malhadado incendio se llevó algunas de las locaciones, el recuerdo de la filmación de “Café con aroma de mujer” que se escenificó en la plaza de Filandia, permanece imborrable en el recuerdo y conversaciones de los habitantes.

La iglesia, tal vez la única en el mundo construida en bahareque y con tapia pisada preside el conjunto. Foto: Andrés Hurtado

Es imperativo visitar el “Centro de interpretación del bejuco” recorriendo la ruta llamada de los Maestros Artesanos. Es hermoso ver el trabajo del mimbre y del bejuco que hacen los artesanos; con estos nobles materiales vegetales elaboran cestos, lámparas, baúles, bolsos.



Estos artesanos honran el trabajo de los recolectores de café, labor que se hace en canastos de mimbre. Es bello ver cómo en la era del plástico la naturaleza pura compite con ventaja y con elegancia.



Mis visitas a Filandia comenzaron desde mi niñez cuando mi padre, cafetero de Armenia, me llevaba como acompañante a negociar con los cafeteros de Filandia y desde entonces todos los viajes a mi natal Quindío incluyen visitas a los pueblos de entrañable arquitectura antioqueña comenzando por Filandia y siguiendo por Salento, Quimbaya, Calarcá y Pijao.



Amante irredento de la naturaleza que soy no dejo de visitar las dos reservas naturales que posee Filandia: el Bosque de Bremen y el Cañón del río Barbas. Caminando en silencio se pueden ver monos aulladores, pavas, cusumbos y armadillos y se goza del ambiente del bosque de niebla.



Saliendo del pueblo hacia Quimbaya se encuentra el Mirador de la Colina Iluminada, torre de 27 metros desde donde se contempla el paisaje 360 grados a la redonda: varios pueblos del Quindío, Pereira y los pueblos del norte del Valle, además del paisaje verde de cafetales y de las colinas onduladas en las que no falta el pájaro barranquero tan querido por los quindianos. y que aparece en casi todas las fincas cafeteras.



La gastronomía es típica, variada y excelente. Uno de los platos típicos más socorridos es el sancocho nudillero, compuesto por tres sabores locales. El nombre del plato alude al apelativo fundacional del pueblo.



En Filandia cultivan café de muy buena calidad y con marcas propias. Siempre es un placer sentarse en uno de los cafés de la plaza a degustar "un tintico" mientras se observa pasar turistas colombianos y muchos extranjeros que regresarán a sus países felices de haber conocido un pueblo encantador.



Yo me despido siempre con nostalgia de Filandia porque este pueblo representa un pedazo de mi infancia y lo hago recordando a Porfirio Barbajacob, el poeta más grande de Colombia: ”Oh, quién pudiera de niñez temblando a un alba renacer, pero la vida está pasando y ya no es hora de aprender”.

ANDRÉS HURTADO

