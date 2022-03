Para auténticos enamorados del océano, que quieren vivir una experiencia marítima más auténtica, hay una alternativa que está haciendo carrera: los viajes en buques de carga.



Contrario a los viajes en yates o cruceros, más lujosos y masivos, estas travesías son más austeras y se acercan más a la cotidianidad de los marineros.

De acuerdo con un reporte sobre el tema, publicado por el portal libremercado.com, en estos cargueros transoceánicos solo pueden viajar como máximo personas (debido al espacio disponible), y si bien están lejos de ofrecer las comodidades y el glamour de barcos turísticos más sofisticados, su costo es elevado. Se estima que este puede oscilar entre los 90 y 135 euros al día (entre 375.000 y 562.000 pesos).



El valor total depende de la duración total del trayecto; sin embargo, y este es uno de sus atractivos, es que al comienzo no se tiene claro cuánto será: "En el mejor de los casos, que el viaje se complete en dos semanas (es el periodo estimado en cruzar el Atlántico con condiciones meteorológicas y marinas favorables) y se elija la opción más económica, la de 90 euros, el viaje costaría un mínimo de 1.260 euros (cerca de 5,3 millones de pesos)", señala el portal.



Vale la pena aclarar que este tipo de buques se ocupan exclusivamente del transporte de grandes cargas a través del océano, y que no es común que acepten llevar pasajeros. Se estima que no más del 1 por ciento dan cabida a los viajeros, que deben ajustarse a los cambios y demoras propios de esta clase de experiencia.

Viajar en condición de turista no otorga condiciones especiales, de hecho, los camarotes son los mismos que los usados por toda la tripulación, dotados con lo necesario para la travesía, pero desprovistos de lujos o comodidades especiales.



Ahora: en caso necesario, es común que tengan que ayudar con los trabajos rutinarios del buque. En otras palabras: el turista es un marinero más. Quizá en eso radique el encanto, porque hoy ya es un negocio que, de acuerdo con Business Insider, mueve alrededor de 5 millones de euros al año.



Vale anotar que estos buques suelen atracar y permanecer en cada puerto alrededor de un día, lo que da espacio al viajero de hacer recorridos en tierra a su aire, dado que no está sujeto a los itinerarios y rutas de un crucero turístico convencional.



Los interesados en probar esta experiencia deben contactar directamente a las navieras y preguntar si ofrecen esta posibilidad. Eso sí, conviene prepararse para viajes de no menos de dos semanas (tiempo promedio que le toma a un carguero cruzar el Atlántico), que pueden extenderse por factores como el estado del mar.

Con información de Libre Mercado

