¿Turista en pandemia? Vea qué se puede hacer y qué no

La industria del turismo fue una de las más afectadas por la crisis económica que se desató a raíz del nuevo coronavirus. Las restricciones impuestas para controlar el contagio obligaron a los hoteles, sitios turísticos y terminales terrestres y aéreas a detener sus operaciones durante varios meses.



Lentamente, el sector ha comenzado a reactivarse, aunque no de la manera en la que lo hacía antes, pues se deben cumplir varias medidas que garanticen la seguridad de los viajeros.



De acuerdo con un estudio de EY Colombia, compañía de consultoría, auditoría y finanzas, aproximadamente el 45 % de los colombianos aumentará o mantendrá sus viajes locales al mismo ritmo que en 2019. Asimismo, se estima que el 30 % será más cuidadoso y el 16 % no viajará hasta que la vacuna contra la covid-19 esté disponible.



Estos son algunos de los factores que debe tener en cuenta si va a viajar durante esta ‘nueva normalidad’.

Uso de plataformas digitales

El sector turístico implementa el uso de herramientas digitales para minimizar el trato con los clientes. Foto: iStock

Con las normas de distanciamiento social, los negocios han tenido que adaptarse al mundo digital para ofrecer sus servicios, pues de esta manera minimizan el contacto físico con sus clientes y disminuyen las posibilidades de contagio.



“Desde el 2019 el 63 % de los turistas ya estaba adoptando el uso de plataformas para reservar hospedaje y transporte. (..) Es importante que las empresas del sector cubran las expectativas de seguridad del viajero, habiliten el ‘self-check-in’ y ‘self-check-out’, minibares electrónicos y acceso digital a la habitación”, dijo Libardo Bueno, socio líder de las industrias de bienes raíces, hospitalidad y construcción en EY Latinoamérica Norte, mediante un comunicado.



Transporte terrestre

Debe haber una distancia mínima de un metro entre los pasajeros de un bus. Foto: iStock

En ese orden de ideas, el Ministerio de Transporte hizo un llamado a los turistas para que utilicen medios electrónicos en la compra de pasajes. “En esta fase, las responsabilidades de cuidado y protección recaen en cada uno de los ciudadanos”, agregó la entidad.



Asimismo, en los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección social se establece que debe haber una distancia mínima de un metro entre los pasajeros de un bus.



El uso de tapabocas es obligatorio para pasajeros y conductores, el vehículo debe permanecer ventilado y, antes de cada recorrido, debe ser desinfectado.



Transporte aéreo

Dependiendo del destino, los pasajeros deberán realizarse la prueba para la detección de covid-19. Foto: iStock

Si planea movilizarse en avión, debe tener en cuenta los requerimientos de bioseguridad del aeropuerto y la aerolínea con la cual viajará.



La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su protocolo global para este sector, especifican las medidas de bioseguridad para pasajeros y aerolíneas.



En primer lugar, el uso de tapabocas debe ser obligatorio tanto en las terminales aéreas como en el interior de los aviones. Asimismo, se recomienda hacer ‘check-in’ en línea y revisar con cuánto tiempo de anticipación debe presentarse para el vuelo.



Dentro de las aeronaves los usuarios ya no podrán utilizar los servicios multimedia a bordo, además, las revistas corporativas y folletos no estarán disponibles.



Sin embargo, el protocolo no menciona la obligatoriedad de dejar asientos libres entre los viajeros, pues, según la Asociación, “el entorno natural de la cabina dificulta la transmisión del virus”.



Asimismo, dependiendo del destino, los pasajeros deberán realizarse la prueba de covid-19.



La medida aplica para quienes se dirijan a departamentos con una tasa de contagio menor a 1.000 por cada 100.000 habitantes, cuya principal vía de acceso sea aérea.

Por ejemplo, los departamentos de Vaupés, Vichada y Guanía.



Lo anterior de acuerdo con el lineamiento del Ministerio de Salud para el sector aeroportuario y aeronáutico.



Hoteles y alojamientos

Huéspedes deberán mantener dos metros en las zonas comunes. Foto: iStock

El estudio de la consultora también detalló que el 38 % de los turistas buscará alojamientos privados y el 18 % elegirá hoteles que tengan menos de 20 habitaciones.



Además de los controles de temperatura y desinfección, los huéspedes deberán diligenciar una encuesta para verificar sus condiciones de salud una vez ingresen, según la resolución 1285 del Ministerio de Salud.



Los usuarios deberán mantener distancia física de, por lo menos, dos metros en las zonas comunes y respetar el aforo de sitios como gimnasios y restaurantes.



De igual forma, el uso de tapabocas será obligatorio en salones cerrados.



Playas

El 25 % de las playas del país tendrá más visitas de turistas colombianos que antes. Foto: iStock

Según el estudio de la consultora Ey, habrá mayor tendencia por visitar destinos nacionales. El 25 % de las playas del país tendrá más visitas de turistas colombianos que antes.



Los viajeros que decidan visitar el mar deberán utilizar tapabocas cuando estén fuera del agua y no podrán consumir alcohol ni cigarrillos en la playa.



Solo se podrá disfrutar de estos espacios entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde, no se podrá alquilar ningún tipo de equipo para hacer careteo y las aglomeraciones están prohibidas en estas zonas.



Sin embargo, algunos turistas hicieron caso omiso a las recomendaciones y visitaron la playa La Boquilla en Cartagena, la cual todavía no hace parte de los planes piloto de reapertura.



Si planea visitar sitios turísticos como museos o parques naturales, es recomendable verificar si las locaciones se encuentran abiertas, si requieren algún tipo de reserva previa y los protocolos de bioseguridad específicos de cada lugar.

