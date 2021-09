Los destinos recomendados para viajar en moto por Colombia

Hay algo especial y mágico en viajar por carretera, para quien le gusta. El presenciar diferentes paisajes, colores y experiencias que ofrecen las vías del país son factores que un viaje en avión no ofrece.



Y recientemente son más las personas que desean no solo recorrer el país por carretera, sino también en moto. Ya sea solos, con amigos o en compañía de su pareja, el 'mototurismo' es una tendencia que cada vez cobra más fuerza.



Esto por las diversas ventajas que tiene, como no tener que pagar peajes, estar más inmersos en la naturaleza, avivar el sentimiento de aventura, ahorrar dinero en gasolina y acceder a lugares donde un carro no puede entrar.



Eso sí, es necesario ir preparado para los cambios de clima y algunas dificultades, como no poder llevar gran cantidad de equipaje. Aunque esto no es gran problema para las almas aventureras.



Algunos destinos recomendados para viajar en moto:

Desierto de la Tatacoa

Este lugar ofrece importantes yacimientos arqueológicos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Ideal para quienes viven en Bogotá o en el centro del país, por su cercanía. Llegar a esta zona del país desde la capital ofrece el paso por varios pueblos y ciudades de interés como Melgar, Girardot, El Espinal y Neiva.



De corrido el trayecto de ida puede durar de 5 a 7 horas, pero se puede hacer en dos días si se quiere visitar los diferentes lugares de interés.



Una vez en el desierto, no olvide visitar el Museo Paleontológico en Villavieja, las caminatas ecológicas y pasar la noche bajo las estrellas en el desierto, uno de los mejores lugares para la observación astronómica en el país.

Santuario de las Lajas

Santuario de Las Lajas (Nariño) Foto: Andrés Hurtado García

Este es uno de los principales destinos turísticos en el país. Este santuario, ubicado en el departamento de Nariño, está a unas 18 horas de Bogotá y es considerados uno de los más bonitos de Latinoamérica. Durante el trayecto, si se va por el Huila, podrá visitar de paso San Agustín y sus yacimientos arqueológicos.



La otra forma de llegar es por la vía a Cali, lo que le da la posibilidad de conocer otro importante destino y estar en sus atractivos turísticos, si decide ir con pausa y hacer algunas paradas extra.



Dada su cercanía con la frontera con Ecuador, hay quienes aprovechan para cruzar y hacer un recorrido por lugares como el cementerio de Tulcán, con sus imponentes figuras en el jardín.

Barichara

Barichara es considerado de los pueblos más bellos del país. Foto: Cortesía Ulibro

Es conocido como el pueblo más bonito de Colombia. Su arquitectura colonial, colorida y adornada por la naturaleza, convierte a este paraje en Santander en uno de los más apreciados por los turistas nacionales e internacionales.



Desde Bogotá se llega atravesando Boyacá, permitiendo al viajero vivir diferentes pisos térmicos, pasar por sitios como el Villa de Leyva, otra de los pueblos que destacan por su belleza.





Pero también se puede llegar con facilidad desde la Costa Caribe o incluso desde Medellín.



Una vez en Barichara, puede aprovechar para disfrutar de la amplia oferta de deportes extremos y actividades ecológicas en los alrededores del pueblo y cerca a Bucaramanga.

REDACCIÓN VIAJAR

