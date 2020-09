Fin de año: ¡destinos y experiencias para cada tipo de viajero!

1 Viajero comunitario en las posadas nativas, San Andrés



La Gobernación de San Andrés, Procolombia y Colombia Productiva anunciaron 15 iniciativas de turismo comunitario de todo el país, entre ellas la Asociación de Posadas Nativas (que comprende 70 posadas de San Andrés y 25 de Providencia y Santa Catalina), impulsadas en el Meaningful Map, un mapa que destaca las mejores iniciativas de turismo sostenible y responsable del planeta creado por la ONG Tourism Cares.



“Estar en una posada nativa es una experiencia única, pues somos una cultura única”, asegura Cleotilde Henry, presidenta de la Asociación de Posadas Nativas de San Andrés.



“Nuestro proyecto (...) es totalmente etnocultural”, pues más que ofrecer sol y playa, estas posadas recuperan la esencia del turismo y hacen que el viajero viva las costumbres insulares.



“Somos nativos que les abrimos las puertas de nuestros hogares. Nuestras casas son de tipo raizal, las habitaciones tienen la decoración propia, son casi museos porque mantenemos el estilo afrocaribeño”, agrega la también propietaria de la posada Cli's Place, que se distingue de las demás por su jardín exterior que trasciende hasta las cortinas floreadas de las habitaciones, cosidas por la propia Cleotilde.



Allí, los turistas conocen de primera mano la cultura, la historia y la tradición oral del pueblo sanandresano. “Compartimos la mesa con el huésped, quien desde que cruza la puerta se integra a la familia y tiene libertad de preguntar y experimentar nuestra forma de vida”, agrega Henry y asegura que muchas veces son los hospederos quienes son atendidos por los visitantes. Informes: celular 316 6230348

Glamping Colombia, ofrece paseos en helicóptero, navegación en velero y kayak por el embalse de Tominé, vuelo en parapente, fogatas, pícnics y spa. Foto: Particular

2 Aventurero glamuroso, a solo una hora de Bogotá

Deporte, naturaleza y desconexión son la combinación perfecta para parejas, familias y amigos que buscan salir de la rutina urbana. Y mejor si este coctel turístico está en Guatavita, a una hora de Bogotá.



Johan Peña, CEO-fundador de Glamping Colombia, ofrece “paseos en helicóptero, navegación en velero y kayak por el embalse de Tominé, vuelo en parapente, fogatas, pícnics y spa con cinco tipos de masajes, caminatas y ciclopaseos especializados y no especializados”.



“Es hacer campamento, pero con comodidad. La gente no tiene que dormir en el suelo sino en cama de 2 X 2 metros con cobijas y lencería excelentes, les llevamos comida a la carta al domo y si quieren fogata, no deben buscar la leña o un pícnic, lo pueden disfrutar al lado del embalse. Ofrecemos experiencias locales, de vivencia con la naturaleza”.



Al ubicarse en una de las rutas hacia el Parque Nacional Natural Chingaza, las excursiones a pie o en bicicleta se convierten en un atractivo para los amantes del deporte, expertos del ciclomontañismo o el trail running, o novatos que experimentan por primera vez el deporte en un escenario natural con vegetación de páramo.



La personalización de espacios y actividades es la carta de presentación de la compañía.



“Desde hace siete años, la naturaleza y la exclusividad de nuestros seis domos con capacidad para dos personas son garantía de aislamiento natural”, agrega Peña. Para quienes se retan y tienen destrezas a bordo de las bielas habrá un guía que los lleve por rutas de intensidades media y alta. Y pronto ofrecerán caminatas con avistamientos.Informes: celular 311 2589871

Una finca familiar de Guasca con exquisito diseño y sabor gurmé italianos a los amantes del turismo natural y las sofisticadas experiencias boutique. Foto: Particular

3 Ciudadano del mundo, en La Rivera del Ave

A mediados de 2019, una finca familiar de Guasca compartía su exquisito diseño y sabor gurmé italianos a los amantes del turismo natural y las sofisticadas experiencias boutique.



La Rivera del Ave abría sus alas y transportaba a los visitantes, en menos de una hora de recorrido (desde Bogotá por la autopista Norte), hasta los escenarios de la Toscana italiana.



“Convertimos una finca en hotel. Cuenta con una casa de estilo rústico, río que atraviesa el jardín, caballos y termales propios. Es especial por las exquisiteces que preparamos y el impecable servicio a la mesa”, asegura Rafael Meoz Mora, fundador del hotel boutique La Rivera del Ave, que hace tres semanas retomó su vuelo.



La atención al detalle caracteriza a este lugar, que ha reforzado sus protocolos de bioseguridad. Cuenta con cinco habitaciones que le dan ese espíritu boutique que enamora, con forros especiales en las camas.



“Nos esmeramos por que nuestros colaboradores luzcan impecables, por que los manteles estén muy bien puestos, por preparar nuestros alimentos, desde los antipastos hasta el pan”, agrega Meoz.



Los precios oscilan entre los 300.000 y 380.000 pesos para dos personas, con desayuno incluido, que lleva fruta fresca, café prémium, té importado, productos locales, flores, decoración y todo el sabor toscano. Informes: celular 317 8959301

Casa Rivera del Cacao, una finca con los más finos frutos de cacao, delineada por ríos, guaduales y rutas de ciclomontañismo. Foto: Particular

4 Turista experiencial,con sabor a cacao

José Luis Pérez Arango sentó las bases del turismo experiencial en Quindío y no precisamente a través del café, sino de la exquisita ambrosía de los pueblos amerindios en su Casa Rivera del Cacao, una finca con los más finos frutos de cacao, delineada por ríos, guaduales y rutas de ciclomontañismo.



“La casa se remodeló como casona o finca típica de la cordillera; hay riqueza de aves y reptiles, tenemos un spa que ofrece terapias con café, cacao, bambú o guadua y piedras de río”, explica el gerente de este epicentro natural en donde se disfruta de la cocina típica preparada en fogón de leña y de un desayuno sin pan, pero con todas las clases de arepas y amasijos, quesos locales como el campesino, momposino y Paipa –el único curado de Colombia– y café recolectado, secado, tostado, molido y preparado en esta finca de turismo experiencial que presta sus servicios bajo la modalidad de soft opening o apertura liviana, alquilándola como casa de huéspedes a grupos homogéneos y familias.



“Aunque la casona es para 40 personas, solo recibiremos hasta 18 personas”, dice Pérez, quien traduce la experiencia de obtener el mejor chocolate de la tierra, desde el conocimiento y recolección del fruto de cacao, su poscosecha, tostión y descascarillado del grano hasta la elaboración del licor del cacao o de la más exquisita y orgánica bebida. Informes: celular 316 2850860

Indígenas wayú realizan sus tradicionales rituales, bailes y ceremonias. Foto: Archivo EL TIEMPO

5 Al etnoexplorador lo espera La Guajira

Entrar en contacto con la cultura wayuu, conocer sus tradicionales rancherías, visitar las salinas de Manaure y explorar el colorido santuario de flora y fauna de Los Flamencos Rosados, además de vivir la adrenalina de surfear en automóvil las dunas de arena de Taroa son los imperdibles en La Guajira para los que hacen de cada viaje su etnografía del disfrute.



Agencias de viajes como Kaishi Travel, en cabeza de Andrés Delgado, estrena la campaña Visita La Guajira en tus Próximas Vacaciones, que retoma las actividades de contacto con la naturaleza y los nativos de Palomino, el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Una alternativa amigable con el bolsillo que permite reservar y separar los cupos (limitados, siguiendo los protocolos de distanciamiento y bioseguridad) y pagar en tres cuotas de igual valor.



“Los precios están vigentes hasta el 15 de enero del 2022, garantizando que el pasajero pueda elegir la fecha de viaje a su criterio”, indica el operador turístico sobre su nuevo protocolo de reserva y flexibilización de políticas de cancelación.

En las experiencias eco y etnoturísticas que implican interacción con especies de animales y con comunidades wayuu, los turistas no tendrán contacto con la fauna del lugar y en las rancherías, deben usar tapabocas y/o caretas en acetato todo el tiempo.



En el avistamiento de aves, las visitas a playas y las actividades de trekking y kitesurfing, se mantiene el distanciamiento social y la capacidad de carga que no supera el 50 por ciento. “Manejamos tours con ocupación máxima en cada vehículo de tres pasajeros”, puntualiza el operador. Informes: www.kaishitravel.com

