Viajar en avión brinda ventajas importantes a la hora de planear sus próximas vacaciones. Además de cubrir largos trayectos en menor tiempo y llevarlo a destinos donde de otro modo no podría llegar, también es una experiencia interesante volar a metros sobre la tierra.



Sin embargo, al tratarse de un espacio tan pequeño en donde compartimos con otras personas, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para aportar con nuestro buen comportamiento a que todos a bordo puedan viajar en total comodidad y sin percances.

Precisamente, Business Insider se dio a la tarea de entrevistar a tripulantes de cabina de varias aerolíneas y, a partir de esas conversaciones, publicó un listado con los errores más comunes que cometen los pasajeros en los vuelos.



Son los comportamientos que consideran molestos e irrespetuosos quienes se dedican a velar por la armonía y la seguridad del viaje. Tómelos en cuenta y evitemos para no convertirse en un pasajero molesto.

No respetar la asignación de asientos

Un asistente de vuelo de PSA Airlines dijo que "una de las cosas más molestas que hacen algunos pasajeros es pensar que pueden sentarse donde quieren, sin importar el número y letra que tienen asignado en su ticket de embarque".



En efecto, cada pasajero recibe una ubicación exacta dentro del avión al hacer el check-in. Sin embargo, cuando viajan en familia o en grupos no consiguen asientos correlativos y en ocasiones deciden dónde sentarse. Eso está mal, pues puede tratarse del asiento de otra persona.

No respetar la luz del cinturón de seguridad

Los aviones cuentan con una señal de luz que indica los momentos en los que los pasajeros deben mantener abrochados sus cinturones de seguridad. Sin embargo, un asistente de vuelo de United Airlines comenta que "las personas no toman en serio la señal de colocarse el cinturón de seguridad".



El trabajador dice que incluso en algunos casos las personas se levantan del asiento en ese momento o no procuran que los menores de edad también estén asegurados.



Lo mismo ocurre con otras medidas de seguridad. Muchas veces los pasajeros no prestan atención cuando los asistentes de vuelo están dando las indicaciones.

Los auriculares

Estos consejos le pueden servir a la hora de viajar en avión. Foto: iStock

Un recurso que muchas personas utilizan para distraerse durante el vuelo es escuchar música o algún contenido en audio. Para ello, son indispensables los auriculares o audífonos.



Pero en algunos casos los pasajeros no están atentos y no escuchan ni responden a los asistentes de vuelo durante su recorrido para ofrecer alimentos. Eso, explica el personal de vuelos, puede retrasar el servicio.

Exigencias durante el vuelo



En las entrevistas una de las respuestas más comunes fue lo molesto que les resulta a los asistentes de vuelo cuando un pasajero les exige algo sin tener una buena razón para hacerlo, sobre todo cuando adelantan otras labores.



Reclamar por los tiempos de aterrizaje, por algo de comer o beber, por la temperatura de la cabina o cualquier tipo de información que, en muchas ocasiones, ya fue socializada antes de despegar. Agregan que algunos pasajeros se molestan por ello y son irrespetuosos.



En este punto, además, se aclara que no está bien tocar a un miembro de la tripulación para pedir algo. Es un comportamiento inapropiado.

Subestimar el trabajo de la tripulación

Un asistente de vuelo consultado por Business Insider señaló que el personal "está capacitado principalmente en seguridad y hospitalidad", por lo que "lo más molesto son los pasajeros que piensan que solo somos camareros".



Y agregó: "Los asistentes de vuelo están capacitados para atender situaciones como incendios, pasajeros intoxicados, amenazas de bomba y emergencias médicas".

Dejar basura o desorden al salir del avión

Un pasajero estará en su asiento durante muchos minutos, incluso varias horas. Es su espacio personal durante el vuelo y, por lo tanto, la tripulación espera que lo deje tal como lo encontró. Es decir, sin basura o en desorden.



Si bien no se trata de un regla establecida en las aerolíneas, sí es un comportamiento cortés y de sentido común.

Otros errores que se deben evitar

- No saludar en la puerta de embarque. Ser cortés no está de más, sobre todo cuando se trata de las personas que velarán por la seguridad del viaje.



- No comportarse durante el vuelo. En este punto están conductas como quitarse los zapatos o caminar descalzo por el avión, reproducir audios o música a todo volumen, quitarse el tapabocas o ir a espacios de la tripulación.



- No vigilar a los hijos durante el vuelo. Quienes viajan con menores de edad, en especial los más pequeños, tienen una responsabilidad mayor.



VIAJAR

