Para entrar a Estados Unidos, además de su pasaporte, debe presentarles a las autoridades migratorias la visa, el documento que ese país exige a varios países. Sin embargo, muchos otros extranjeros no necesitan tramitar visa, sino un permiso que se hace de manera sencilla.

¿Quiénes no necesitan sacar la visa para entrar a Estados Unidos?

Estados Unidos tiene una estrategia denominada The Visa Waiver Program (Programa de exención de visa) que les brinda la posibilidad a los viajeros de ingresar con documentos más flexibles.

Bajo su criterio —considerando aspectos como seguridad y relaciones binacionales—, Estados Unidos define cuáles países pertenecen a la lista de exención de visa.

Estados Unidos elige los países de la lista del The Visa Waiver Program. Foto: iStock

De esta manera, los ciudadanos de esas naciones pueden viajar por turismo o negocio y permanecer durante 90 días en territorio norteamericano sin inconvenientes.

En lugar de la visa, ¿qué permiso se debe tramitar para viajar a Estados Unidos?

Solo si su país está eximido de visa (abajo está la lista completa), tendrá que solicitar un permiso llamado Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés de Electronic System for Travel Authorization).

¿Cómo se obtiene el ESTA para entrar a Estados Unidos?

Una vez verifique que su país está seleccionado, debe corroborar que su pasaporte no tenga una fecha de vencimiento menor a seis meses y cuente con un chip electrónico (la mayoría de los que se expiden en la actualidad lo traen).

Basta con mirar la carátula del pasaporte: si tiene un símbolo en la parte inferior, cuenta con el chip. En caso de que esté desactualizado, renuévelo en la oficina de su país.

Pasaporte con chip electrónico. Foto: iStock

Luego, ingrese a la página oficial del ESTA y elija la opción 'Crear una nueva solicitud'. Será dirigido a un formulario, en el cual deberá diligenciar sus datos personales (nombre, número de pasaporte, entro otros), información del viaje (fechas, hospedaje y más) y responder unas preguntas.

Al final, tiene que pagar cuatro dólares para enviar el formulario electrónico. El sistema solo recibe tarjetas crédito o débito MasterCard, Visa, American Express y Discover (revise que su banco le permita hacer pagos en páginas extranjeras).

Página para solicitar el ESTA. Foto: iStock

Siete días después recibirá respuesta. En caso de ser avalado el ESTA, deberá pagar adicionalmente 17 dólares en la misma página oficial.

Puede consultar si le fue aprobado el ESTA en la página https://esta.cbp.dhs.gov/individualStatusLookup.

¿Cuáles países del mundo no necesitan visa para Estados Unidos?

A finales de septiembre de este 2023, la lista de países eximidos de visa llegó a 41. Israel fue aceptado en el programa, como parte de la "cooperación económica y la coordinación de seguridad", según dijo Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU.

Por tanto, sus ciudadanos solo deben tramitar un permiso más sencillo para viajar, como lo hacen quienes viven en:

Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

Visa a Estados Unidos. Foto: iStock

De las mencionadas naciones, la mayoría hace parte de Europa. Solo hay dos hispanohablantes: España y Chile.

¿Cuánto tiempo dura el ESTA?

La validez del ESTA es de dos años. Dentro de ese tiempo, usted puede realizar los viajes que quiera a Estados Unidos.

Eso sí, recuerde que solo aplica para viajes de turismo o negocios que no superen los 90 días.

"Los viajeros cuyos pasaportes caduquen en menos de dos años, recibirán una autorización del ESTA válida hasta la fecha de vencimiento del pasaporte", aclaran las autoridades estadounidenses.

¡Listo! Podrá viajar a EE. UU.

¿Cómo va eliminación de visa para colombianos? Embajador Palmieri da noticia alentadora

Colombia está siguiendo el trámite pertinente para ingresar al The Visa Waiver Program (programa de exención de visas).

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se refirió al proceso que adelanta el Gobierno Petro para que los colombianos no deban contar con visa americana para viajar a ese país. En diálogo con la W Radio, anticipó que las conversaciones iniciarán en las próximas semanas.

Francisco Palmieri, embajador (e) de Estados Unidos en Colombia. Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia / iStock

El embajador Palmieri destacó las gestiones que su colega Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en EE. UU., ha realizado: "Ha tenido mucho éxito con este planteamiento".

"Creo que en las próximas semanas vamos a comenzar un diálogo sobre asuntos consulares y ese tema (la exención de visas) es algo que ha insistido que discutamos. Habrá discusiones de eso", agregó.

No hay un tiempo definido de cuánto duraría el proceso para que Colombia haga parte del programa. "Esto toma años, insisto, pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la exención de visas", señaló el embajador Murillo en una charla pasada con EL TIEMPO.

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en EE. UU. Foto: @ColombiaEmbUSA

"Colombia se merece que la población colombiana no tenga que recurrir a una visa, de eso se trata la relación especial. He sido enfático en eso, la relación especial es que nos lleguen más recursos de los Estados Unidos para inversión. De eso se trata, no que nos coloquen un arancel para el acero colombiano que no significa más del 1% del mercado", sentenció.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS