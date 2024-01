Cuba, un destino detenido en el tiempo que incluye mar, música y cultura

En medio de la tranquilidad de La Habana, un músico cubano toca en su trompeta ‘Bésame mucho’, mientras se escucha el sonido lejano del mar y se ve a lo lejos la cúpula del Capitolio Nacional.



Cuba es un destino que ha se ha estado fortaleciendo en el sector turístico y cuya inversión se refleja en la oferta hotelera, la infraestructura , la hospitalidad de la gente y las facilidades que las mismas empresas dan para quienes quieren no solo visitar La Habana, sino hacer un circuito por otras ciudades como Trinidad, Villa Clara, Varadero, Matanzas y Cienfuegos; cada una ofreciendo no solo playas preciosas, sacadas del mismísimo paraíso, sino cultura, música, arquitectura e historia.



Los 50 mejores lugares del mundo para 'turistear': así le fue a Latinoamérica

Cuba huele a Caribe, a azul cielo, a piña colada, a café amargo, a arte antiguo y a son. Desde la llegada al aeropuerto José Martí, siempre hay cubano con una sonrisa de bienvenida en el rostro y al andar por las calles el ambiente se siente diferente, es como visitar un sitio detenido en el tiempo, alejado de la preocupación y desenfreno de las grandes ciudades, donde el tiempo parece caminar más lento, donde los carros antiguos aún se mueven por las calles y cada construcción antigua guarda una historia distinta.



Cuba también es ron, tabaco y caña de azúcar, tradiciones que su gente guarda desde hace generaciones y que la enorgullece, productos que debe probar durante la visita.



En las calles, en los bares, en los restaurantes y hasta en los parques, los músicos virtuosos pululan. Tocan todo tipo de instrumentos para interpretar no solo salsa o son, sino boleros, rock, jazz y casi cualquier tema que los turistas les pidan.



Cuba tiene más de 280 playas, 4.000 cayos y pequeñas islas y se ha estado recuperando, de manera sostenida el turismo se ha venido recuperando después de la pandemia.



América Latina: ventajas y retos de su histórico 'aislamiento'



“Colombia se encuentra en el puesto 12 en la barra de representatividad de mercados emisores a Cuba. Al cierre del mes de noviembre se ha registrado el ingreso de 36.506 turistas a la isla durante todo el año, lo que representa un 130.4% con respecto a los pronósticos para el 2023. En el 2022 arribaron 22.476 colombianos a Cuba”, señalaron desde el Ministerio de Turismo de Cuba.

Vista panorámica de La Habana. Foto: iStock

Recorrido por La Habana

La Habana Vieja fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y sus calles conservan edificaciones, catedrales, museos y monumentos históricos.



Uno de los sitios inevitables para visitar es la Plaza de la Revolución, en donde sucedieron muchos de los eventos más importantes para la Revolución cubana. Entre las construcciones ubicadas alrededor está la sede del Gobierno, el Memorial José Martí, la sede del Ministerio del Interior (caracterizada por el mural del ‘Che’ Guevara) y al lado está el edificio de telecomunicaciones (con el mural del guerrillero Camilo Cienfuegos). Aquí también se encuentra la Biblioteca Nacional José Martí y el Teatro Nacional de Cuba.



En el complejo militar Morro-Cabaña, todos los días a las 9 de la noche se dispara un cañón, tal y como lo hicieron hasta el año 1850 para anunciar que se cerraban las puertas de la muralla de la ciudad. Se lleva a cabo una ceremonia en la que los soldados visten los mismos uniformes que se usaban en la época y que cualquier turista puede ir a presenciar desde la 8 de la noche.

Plaza de la Revolución, donde se encuentra la sede del Gobierno, el Memorial José Martí, la sede del Ministerio del Interior y el edificio de telecomunicaciones. Foto: iStock

El paraíso terrenal de aguas transparentes donde se puede nadar con mantarrayas

En La Habana tampoco se puede dejar de visitar el Capitolio Nacional, una gran construcción que fue declarada Monumento Nacional y que actualmente es sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Se considera “una obra perfecta de la ingeniería de principios del siglo pasado, además de estar clasificado entre los seis palacios de mayor relevancia a nivel mundial”, según fuentes institucionales.



Es una construcción imponente, que abarca toda una manzana, un símbolo de la ciudad y cuya cúpula se puede ver a lo lejos, desde los balcones, ventanas y terrazas.



Otros lugares que puede visita en La Habana Vieja es la Plaza de Armas, en donde se encuentra el Castillo de la Real Fuerza; la Plaza de la Catedral, donde se encuentra una muestra de las construcciones del barroco cubano; la Plaza Vieja, donde está el Palacio del Conde de San Juan de Jaruco y el Centro de Arte La Casona; la Plaza de San Francisco de Asís, que alberga la Iglesia y convento de San Francisco de Asís, el Museo del Ron, la Fuente de Los Leones y la Terminal Sierra Maestra.



El Malecón, con un recorrido de 8 kilómetros amenizado por artistas callejeros, es la avenida más famosa y los habitantes aseguran que desde acá se puede ver uno de los atardecer más lindos del país.

Vista del Capitolio, La Habana, Cuba. Foto: iStock

Música, mojito y daiquirí

Mi mojito en La Bodeguita y mi daiquirí en el Floridita FACEBOOK

TWITTER

“Mi mojito en La Bodeguita y mi daiquirí en el Floridita", escribió el Nobel de Literatura Ernest Hemingway refiriéndose a dos de los bares más famosos de La Habana, los cuales frecuentaba entre los años 40 y 50.



En su recorrido por La Habana Vieja los puede visitar. Cerca de la Plaza de la Catedral se ubica La Bodeguita del Medio, en la calle Empedrado 307, siendo uno de los sitios turísticos más visitados, con música en vivo y oferta de comida criolla. En la B del M, los turistas pasan para probar el mojito.



El ceviche y el bolero aspiran a ser patrimonio inmaterial de la Unesco



Con ron banco y zumo de limón se hace el daiquirí, el cóctel estrella de El Floridita, que ya es de fama mundial, cuyo recinto guarda unos 200 años de historia y, como es inevitable en Cuba, se bebe en compañía de buena música.



En los bares de la capital también se puede disfrutar de todo tipo de tragos y cócteles, en especial los hechos con ron, como la piña colada.



Otro de los sitios recomendados es el restaurante La Torre, ubicado en el edificio Focsa en Vedado, que tiene 121 metros de altura y 39 pisos. El restaurante es uno de los más famosos de la ciudad y tiene una increíble vista panorámica de La Habana.



Finalmente, no puede dejar La Habana sin asistir al Cabaret Tropicana, el espectáculo más grande de Cuba, que se creó desde 1939 y en cuyo escenario los bailarines danzan todo tipo de ritmos, usando trajes coloridos, acompañados por una orquesta en vivo.



Se ha convertido en uno de los centros nocturnos más famosos del mundo y el salón principal tiene una capacidad para mil personas. Puede reservar solo el show o el show y la cena.

La Bodeguita del Medio y El Floridita, etre los bares imperdibles durante la visita en La Habana. Foto: iStock

Los vehículos clásicos

‘Las máquinas americanas’, vehículos clásicos de colores llamativos y marcas como Cadillac, Chevrolet o Ford, son carros que puede alquilar para hacer un recorrido por la ciudad, que sale desde la Plaza de la Revolución hacia los lugares y calles más emblemáticas, como el Malecón.



Ver vehículos antiguos es lo común, no sólo en La Habana sino en todo el país. Muchos trabajan como taxis, unos están mejor conservados que otros, los más cuidados transportan a los turistas y los otros al cubano de a pie. En su mayoría, desprenden el característico olor a gasolina, que ellos llaman petróleo.



También circulan los Moskvitch, carros de origen ruso y de los más comunes en la isla.



El grupo cubano que ha inspirado a decenas gracias a su resiliencia

Ver vehículos antiguos es lo común, no sólo en La Habana sino en todo el país. Foto: iStock

Laguna del Tesoro: contacto con la naturaleza más allá de la playa

La Laguna del Tesoro es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Según la leyenda, cuando los indios nativos hundieron sus tesoros más valiosos en la laguna cuando sintieron que peligraban en manos de los conquistadores españoles, para evitar que se las robaran.



La Laguna se ubica entre Jagüey Grande y la Bahía de Cochinos y para acceder se tiene que hacer en barco desde Boca de Guamá y en el paso por el canal se puede ver la frondosa vegetación que crece alrededor.



En las paradas puede disfrutar de agua de coco, el llamado 'cocoloco', y una representación de una aldea taína.



Aquí, también están remodelando cabañas en donde se podrá hospedar y tener un contacto directo con la fauna y la flora de la laguna.



En su paso por este sitio también puede entrar al criadero de cocodrilos de Guamá, donde están divididos por edades los ejemplares de Crocodylus rhombifer, o cocodrilo cubano, que aunque es uno de los más pequeños de su especie, no dejan de ser criaturas imponentes y atractivas.



En la visita guiada, le explicarán cómo vive este reptil, de qué se alimenta, sus etapas de crecimiento y otras curiosidades. Por ejemplo, entre las especies de cocodrilos es el que tiene las patas más largas.

La Laguna del Tesoro se ubica entre Jagüey Grande y la Bahía de Cochinos y para acceder se tiene que hacer en barco desde Boca de Guamá. Foto: Elim Alonso. EL TIEMPO

Villa Clara: playa, brisa, mar y el Che

Otro de los sitios que atrae a los turistas es Villa Clara, en donde se encuentra San Juan de los Remedios, Santa Clara, el lago Hanabanilla y los cayos de Las Brujas, Ensenachos y Santa María.



En Santa Clara se encuentra el mausoleo en el que reposan los restos de Ernesto el ‘Che’ Guevara y de otros guerrilleros que lo acompañaron en Bolivia. Aquí hay todo un complejo, compuesto por la plaza, tribuna, un museo y el monumento al Che.



En la sede del Comité Provincial del Partido Cubano se encuentra la escultura conocida como ‘El Che de los niños’. También está el tren blindado, que recuerda el descarrilamiento a un convoy ferroviario del ejército de Batista por parte de la tropa rebelde del Che en 1958. Por todo esto, Santa Clara es conocida como ‘la ciudad del Che’.



'Mi relación con Gabo es un regalo que me dio la vida'



Por otra parte, en los tres cayos se puede disfrutar de las playas del Caribe. Las playas cubanas tienen aguas cristalinas, atardeceres preciosos y las autoridades enfatizan en el cuidado de las mismas, evitando tirar basuras.



En los tres Cayos, el de Santa María es el más grande, Cayo Ensenachos y Cayo Brujas, puede realizar actividades como buceo, excursiones marítimas y paseos en catamarán. Los tres están conectados por el Pedraplén de casi 50 kilómetros, una carretera que atraviesa la Bahía de Buena Vista.



Las playas que recomiendan visitar en el Cayo Santa María son: Las Caletas, Cañón, Cuatro Punta y Perla Blanca, en esta última, es fácil encontrarse con delfines.

En Santa Clara se encuentra el mausoleo del 'Che' Guevara, todo un complejo, compuesto por la plaza, tribuna, un museo y el monumento al Che. Foto: iStock

Trinidad, con el encanto de lo colonial

Entre las ciudades coloniales de Cuba está Trinidad, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988 y la tercera villa fundada por la Corona Española, en 1514.



A 15 kilómetros de la ciudad, en Sancti Spíritus, se encuentra la Torre Manaca-Iznaga, también conocida como ‘la Torre de Pisa cubana’ por su ligera inclinación.



Hay leyendas acerca de amores fallidos que se cuentan alrededor del origen de la torre, como que se construyó para encerrar a una mujer o por el duelo entre dos hermanos que querían conseguir el corazón de la misma dama.



En la misma zona, puede comprar manteles, individuales y servilletas bordadas a mano por los mismos artesanos de Trinidad.



Ya en el centro de la ciudad puede caminar por las calles empedradas y ver las construcciones coloridas de estilo colonial. Allí se encuentra la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, el Museo Romántico en el Palacio Brunet, la Casa de la Trova, la Plazuela Las Tres Palmitas y la Plaza de Santa Ana.



De igual modo, podrá descansar en las playas de la costa sur del país, que siguen estando entre las más lindas del país. En el lugar también puede conversar con los trinitarios si desea conocer detalles de sus costumbres, el día a día y leyendas ancestrales.

San Agustín, la capital arqueológica de Colombia: un destino de aventura y cultura

Trinidad fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. Foto: iStock

La experiencia en Varadero

Sin duda, Varadero está entre los destinos favoritos de los turistas, en donde se encuentran las playas más lindas del mundo, en el Travellers' Choice 2022 quedó en el segundo puesto. Se caracterizan por la arena blanca y el agua cristalina.

Bar The Beatles, entre los más concurridos en Varadero. Foto: Elim Alonso. EL TIEMPO

Este es el punto más cercano a las costas de los Estados Unidos y el ambiente es distinto que en el resto de Cuba, con una vida nocturna más movida y lujosos hoteles.



También puede hacer una excursión en catamarán a Cayo Largo o Cayo Blanco, en donde podrá descansar en playas prácticamente vírgenes, así como bucear o hacer snorkel.

En el Boulevard Varadero podrá encontrar todo tipo de bares y restaurantes, tales como The Beatles, uno de los más famosos de la zona, con inspiración en la banda británica y en donde hay música en vivo con covers de los mejores temas del rock.



También puede visitar la Casa del Ron, la Casa del Café y la Casa del Habano, en donde le explicarán el proceso de elaboración de cada uno de estos productos típicos cubanos.



En Varadero también se encuentra el único campo de golf de Cuba, el Golf Club, que tiene 18 hoyos, par 72. El campo de 6.850 yardas tiene lagos de agua salada que se comunican directamente con el mar. Además, aquí se encuentra la mansión Xanadú, la cual fue construida en 1930 por Irene Dupont y cuyo nombre es en honor al poeta inglés Samuel Taylor Coleridge.



Cartagena es el cuarto destino en Suramérica favorito de los viajeros del mundo



La mansión cuenta con cuatro pisos, ascensor, bar, terrazas,biblioteca, comedor, salón de té y un sótano con cava y un órgano, instalado en 1932, es el mayor que existe en una residencia privada de Latinoamérica. Además, la construcción se mantiene en perfectas condiciones, con muebles y detalles originales. Aquí también funciona el restaurante Las Américas.

Varadero está entre los destinos favoritos de los turistas, en donde se encuentran las playas más lindas del mundo. Foto: iStock

El puente de Bacunayagua, el más extenso de Cuba

Tomarse una rica piña colada desde el mirador del puente de Bacunayagua puede ser otro de los planes recomendados. El puente, de 314 metros de longitud y 103 de altura, atraviesa el Valle del Yumurí y desde el mirador se puede observar una bella formación montañosa y el mar a un lado. Bacunayagua conecta las provincias de Mayabeque y Matanzas y es el más extenso de Cuba.



Entre las ciudades turísticas que puede elegir para visitar en Cuba también está Cienfuegos, que se caracteriza por su arquitectura de fachadas clásicas. “La ciudad que más me gusta a mí”, como decía Benny Moré.



En Matanzas, donde nació la Sonora Matancera y ciudad conocida como la ‘Atenas de Cuba’, se puede visitar el parque de La Libertad, rodeado por edificios como el Teatro Velasco, el Hotel Velasco, el Museo Farmacéutico, el Casino Español y el edificio del Ayuntamiento.



Otra de las zonas más atractivas por su arquitectura, así como por el contacto que hay con el cubabo de a pie es el Teatro Sauto, con el Palacio de Justicia en frente y calles turísticas aledañas.



¿A dónde viajar en el 2024? Estos son cinco grandes destinos para conocer en Colombia

El puente de Bacunayagua mide 314 metros de longitud, 103 de altura y atraviesa el Valle del Yumurí. Foto: iStock

¿Cómo resolver en transporte hacia y dentro de Cuba?

La aerolínea con la que puede llegar desde Colombia a Cuba es Wingo, la única que hasta el momento tiene esa ruta.



Wingo tiene rutas desde Bogotá a La Habana con hasta cinco frecuencias a la semana. También, hay vuelos desde Medellín hasta La Habana, con dos frecuencias por semana.



Como dato adicional, cuentan con una ruta desde el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico (BLB), en Panamá, también hacia La Habana, con tres frecuencias a la semana.



En total, tienen una capacidad semanal de hasta 10 frecuencias a la semana, incluyendo las de BLB, con cerca de 16 mil sillas al mes y una ocupación promedio del 82 %.



Wingo mueve aproximadamente a 12.400 pasajeros al mes en promedio tres rutas.



Ya dentro de la isla, hay varios operadores turísticos que puede contratar, los cuales ofrecen asistencia personalizada, le facilita la logística y el transporte durante su visita, renta de autos,servicio de guía en varios idiomas , recorridos por toda Cuba, incluyendo excursiones terrestres y náuticas, alojamiento, reservas y demás.



Entre dichos operadores están Viajes Cubacan, Havanatur, Cubatur, Ecotur, Paradiso y Gaviota Tours. Gaviota es un grupo de turismo que solo tiene la agencia, sino que tienen presencia en la parte hotelera, de transporte terrestre y náutico. Le pueden diseñar un plan de turismo que se ajuste a su presupuesto, gustos y ciudades que esté interesado en visitar.



Wingo anuncia que 2023 ha sido su mejor año en pasajeros transportados

En el Complejo Militar Morro-Cabaña, todos los días a las 9 de la noche se dispara un cañón. Foto: iStock

¿Dónde hospedarse en Cuba?



Para su estadía en Cuba también puede hospedarse en la cadena hotelera Meliá, que es la más importante de Cuba. Tienen 34 hoteles distribuidos en 8 destinos diferentes.



Tienen las marcas Meliá Hotels&Resorts y Paradisus by Meliá y ambas manejan estándares superiores de calidad y confort.



La cadena fue fundada en 1956 en España, pero inició sus operaciones en Cuba en 1990. También cuenta con más de 320 hoteles en los 4 continentes.



Tienen cinco hoteles en Cayo Santa María, entre los que están: Meliá Las Dunas, Paradisus Los Cayos, Meliá Cayo Santa María, Sol Cayo Santa María y Meliá Buenavista; cinco hoteles en La Habana: Meliá Habana, TRYP Habana Libre, Meliá Cohiba, Hotel Sevilla Habana Affiliated by Meliá e Innside Habana Catedral, siendo este el más nuevo dentro de la cadena.



Por su parte, cuentan con 12 hoteles en Varadero: Meliá Internacional Varadero, Meliá Varadero, Meliá Península Varadero, Paradisus Varadero Resort & Spa, Sol Varadero Beach, Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa, Sol Caribe Beach, Meliá Marina Varadero Apartments, Sol Palmeras, Meliá Marina Varadero, Meliá Las Antillas y Meliá Las Américas.



Los 10 destinos sostenibles para visitar en 2024, según Lonely Planet



Además, cuentan con un hotel en Trinidad, el Meliá Trinidad Península, con precios desde los 821.739 pesos colombianos por noche, con impuestos y tasas no incluidas.



Los hoteles cuentan con piscina, spa, gimnasio, salones de eventos y, si están frente al mar, tienen playa reservada. Además, hay opciones de alojamiento para todos los segmentos de mercado, desde parejas y familias hasta bodas y eventos corporativos.



Claro está que en Cuba hay alojamientos para todo tipo de presupuestos y hay quienes deciden hospedarse en casas y disfrutar del contacto con las tradiciones y familias cubanas.

Hotel Meliá Cohiba en La Habana. Foto: iStock



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS​

Con invitación de Wingo, Meliá y Cuba

