Galicia, la comunidad autónoma en el noroeste de España, es una tierra donde se urden los Caminos de Santiago, por donde han pasado este año más de 67.374 peregrinos (cifra récord a julio del 2022, según la Oficina de Acogida al Peregrino) que vienen de todos los rincones del mundo en busca del sepulcro del apóstol Santiago, en la Catedral de Santiago de Compostela.



La gran afluencia de visitantes se ha visto estimulada por la celebración del Año Xacobeo que atrae turistas de todo el mundo. Hoy la comunidad cuenta con una amplia y variada oferta desde paradores hasta albergues para todos los viajeros. Y también con una suculenta y destacada propuesta gastronómica.



A la hora de dormir, los paradores

Una muy buena opción para alojarse a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Galicia (España), son los 12 paradores de la red nacional del Estado, las casas rurales transformadas en hoteles con encanto que pertenecen a familias que llevan generaciones viviendo allá y tienen incluso viñedos; los pazos tradicionales que son casonas de carácter señorial que suelen estar ubicadas en zonas rurales y fueron residencias de figuras importantes de la comunidad gallega (reyes o nobles), e incluso, antiguos faros transformados en hoteles.

Este es el parador más moderno, se llama Parador Costa da Morte y está en Muxia. Foto: Adriana Garzón Se destaca por su diseño interior y la decoración de las áreas comunes y las habitaciones. Foto: Adriana Garzón Cuanta con amplias zonas para la recreación y el ocio. Perfecto para una buena jornada de descanso. Foto: Adriana Garzón Tiene una hermosa vista en un entorno natural a los acantilados y apacibles playas. Foto: Adriana Garzón Es un edificio nuevo y de arquitectura contemporánea que se desarrolla en varios niveles adaptados a la topografía de la ladera natural, con espectaculares vistas al mar. Foto: Adriana Garzón El Parador se encuentra a una hora de Santiago de Compostela (73 km). Foto: Adriana Garzón

Son opciones para todos los gustos y bolsillos, que se encuentran a lo largo de los caminos de los peregrinos o de los viajeros que se adentran por otras rutas.

Los paradores se caracterizan por su buena ubicación, gastronomía típica y por ser edificaciones históricas como castillos o pazos de siglos pasados, fortalezas militares, palacios de familias burguesas o antiguos castillos que están registrados en la Red de Paradores y que cumplen rigurosos estándares de hotelería.



En la provincia de Pontevedra hay cuatro (Baiona, Cambados, Pontevedra y Tui); en La Coruña, tres (Ferrol, Santiago de Compostela y Muxía); en Lugo (Monforte de Lemos, Ribadeo y Vilalba) y en Ourense están Santo Estevo de Ribas de Sil y Monterrei en Ourense.

Vista de un patio interior del Parador de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela. Foto: Adriana Garzón

Estudios de la Universidad de Santiago de Compostela muestran que los turistas extranjeros gastan en su estancia de un 25 a un 30% más que la media de visitantes. FACEBOOK

TWITTER



El precio por noche está entre 100 y 200 euros, aunque se pueden encontrar promociones. Salvo en el Parador de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela donde la tarifa ronda los 300 euros por noche para una habitación estándar.



"El Hostal de los Reyes Católicos, del grupo público Paradores, el más lujoso establecimiento hotelero de la ciudad, tiene ya reservas este verano superiores al 90% de su capacidad, de 137 habitaciones; un 70% de extranjeros, principalmente británicos y norteamericanos, niveles similares a antes de la pandemia", le dijo a la agencia Efe su director, Santiago Carrera.

Información: https://www.parador.es/es

https://www.caminodesantiago.gal/gl/planifica

Dato importante: Los estudios turísticos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) muestran que hoy los turistas extranjeros gastan en su estancia de un 25 a un 30% más que la media de visitantes, y tienen mayor tendencia a alojarse en hoteles de cuatro o cinco estrellas.

Los pazos, una experiencia acogedora

Pazo de Rubianes, no presta alojamiento, pero ofrece una muy completa visita por sus bodegas y viñedos. Foto: Adriana Garzón

Los pazos son esas casas palaciegas asociadas a grandes e importantes bodegas productoras de vino albariño. Algunos cuentan con posibilidades alojamiento como Pazo do Revel, Pontevedra, que tiene arquitectura renacentista del siglo XV siendo una casa solariega tradicional gallega de carácter señorial, con una zona restaurada. El hotel ofrece una atención familiar, en un ambiente rústico y un entorno natural.

Y, también, el Pazo de Sedor, en Arzua. Un lugar histórico, rodeado de naturaleza, con mucho encanto, donde se puede pernoctar y vivir una experiencia única a lo largo del Camino de Santiago.



Se destacan: Pazo Rubianes https://www.pazoderubianes.com/ y Pazo Sedor https://www.pazodesedor.com/

https://www.pazodesedor.com

Para los peregrinos, red de albergues

La Red Pública de Albergues del Camino de Santiago en Galicia, gestionados por la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, cuenta con 70 centros que ofrecen más de 3.000 plazas.



Están en hospitales medievales que, dependientes de las órdenes monásticas, militares, o de iniciativa episcopal o monárquica, atendían, desde los primeros tiempos, las necesidades básicas de los peregrinos.



Las plazas se ocupan en la media que llegan los peregrinos y le dan prioridad a los que tengan limitaciones físicas y los que realicen la ruta a pie.

es una pequeña aldea del municipio de Pedrafita, en la provincia de Lugo. Sus tesoros son pallozas de piedra y la iglesia prerrománica del siglo IX. Foto: Adriana Garzón

Recomendado: Cerca de O Cebrerio está el albergue de peregrinos Casa Forte de Lusío de San Cristovo do Real, para peregrinos del Camino Francés con credencial, propiedad del Monasterio de Samos.



Inaugurado en marzo de 2010, es una magnífica casa del siglo XVIII que ha sido restaurada por la Xunta de Galicia como albergue de peregrinos. Tiene dos enormes dormitorios de 8 plazas y otros dos de 22 plazas, para una capacidad 60 peregrinos con credencial.



Precio: 8€.

https://www.alberguescaminosantiago.com/

Vista interior del albergue de peregrinos Casa Forte de Lusío. Foto: Adriana Garzón

La buena mesa gallega

Los frutos del mar no faltan en la tradicional mesa gallego... Y, obvio, un buen vino. Foto: Adriana Garzón

“Quien viene buscando la buena mesa, no quedará decepcionado… De aquí se irán muy satisfecho”, dice la guía de turismo Pilar Gómez, y no se equivoca. La gastronomía de la comunidad autónoma de Galicia es amplia y variada. Mandan la parada los pescados como sardinas y merluzas y los frutos del mar.



No puede faltar la ternera gallega, todo acompañado de verduras y hortalizas frescas. Hay variedad de restaurantes tradicionales o modernos con propuestas llenas de sabor. Nunca falta la empanada gallega, rellena de verduras, pescados o ternera.



Vienen y van los vinos albariños con mariscos como navajas, vieiras, mejillones y calamares y el pulpo a feira, están para dar y convidar. De no perderse, el pimiento de Padrón, una variedad cuyo origen se encuentra en este municipio de la provincia de La Coruña.



Durante el recorrido, turístico o peregrino, por tierras gallegas, a la hora de comer, recomendamos: El restaurante de Paco Durán en Baiona, la cena en la Casa Os Areeiros. Un delicioso almuerzo en Mamá Peixe, en Santiago de Compostela, con pescados suculentos, deliciosos cortes de carne, y frutos del mar y, sin duda, para cerrar una jornada la mejor opción es una cena en El Romero, propuesta de cocina moderna con todos los productos tradicionales de la cocina gallega.



Según un reciente informe de la agencia Efe, esta senda medieval que durante siglos favoreció atravesar la península ibérica a peregrinos, monjes, comerciantes, maleantes o militares, fue popularizada hace tres décadas por jóvenes en busca de espiritualidad y aventura, dispuestos a dormir en albergues, tiendas de campaña o al aire libre. Ahora se ha convertido en un recorrido turístico de primera magnitud y en un nicho de negocios.



Quienes frecuentan hoy el Camino de Santiago son en su mayoría extranjeros, de un "perfil más senior" y un "poder adquisitivo medio alto", dice el geógrafo Miguel Pazos, director de Cetur, un órgano de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) sobre estudios turísticos.

* Invitación de la Agencia Turismo de Galicia para el Camino de Santiago en colaboración con la Consejería de Turismo de España en Colombia y el Xacobeo.



https://www.spain.info/en/

@spain - @turgalicia - @camino_xacobeo

www.caminodesantiago.gal