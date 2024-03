Venezuela le apuesta a conquistar viajeros con el encanto de Carabobo: qué planes hacer

El oleaje en el mar Caribe está más picado que de costumbre. De hecho, es la primera vez que los carabobeños sienten el rugir de las aguas con tanta fuerza mientras se navega desde la ciudad de Puerto Cabello hasta isla Larga, en Venezuela. "El mar está loco, puede ser porque es Cuaresma", reflexiona el lanchero mientras esquiva las olas. Pero el miedo rápidamente se disipa cuando en el horizonte se visualizan los restos de lo que alguna vez fueron barcos mercantes alemanes de la Segunda Guerra Mundial.

Por las dinámicas propias del conflicto, a estas embarcaciones –que transportaban mercancía entre el Caribe y Alemania– les fue difícil regresar a su territorio. Y aunque no se sabe con exactitud cuándo encallaron, estos barcos se han convertido por años en arrecifes naturales creados perfectamente para los amantes del careteo y el buceo.

Barcos en Isla Larga Foto:Camilo Peña Compartir

El turismo entre Colombia y Venezuela se ha visto impactado por la crisis social y económica entre ambos países durante los últimos años. No obstante, en 2022, los gobiernos de Colombia y Venezuela, en cabeza de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, restablecieron las relaciones entre ambas naciones, abriendo fronteras y el espacio aéreo.

Esto ha incentivado a varias aerolíneas –incluso, algunas que años atrás volaban a Venezuela- decidieron incluir en su portafolio rutas desde el territorio nacional hacia este país hermano–. Según la Aerocivil, cuatro compañías aéreas actualmente ofrecen tiquetes aéreos desde Colombia a Venezuela.

Una de estas es Satena, que recientemente habilitó la ruta Bogotá-Valencia (Carabobo), un vuelo de 1 hora y 30 minutos. El avión, un Embraer ERJ 145 con capacidad para 50 pasajeros, aterriza en el aeropuerto internacional Arturo Michelena.

Las autoridades migratorias de Venezuela —sorprendidas por el arribo de turistas— preguntan por el motivo del viaje, dirección del hotel y los días de estadía. “¡Bienvenidos a Venezuela!”, dijeron los funcionarios del Arturo Michelena.

La primera impresión en Valencia es el calor. Las temperaturas máximas llegan a los 34 grados, pero permite —no es una ciudad costera— las actividades al aire libre y de vestir ropa ligera. Así, una de las primeras recomendaciones para descubrir la cultura de Valencia es ir a los parques Negra Hipólita (nodriza de Simón Bolívar) y Fernando Peñalver (primer gobernante del estado), pulmones de Carabobo.

Vista general de Negra Hipólita y Fernando Peñalver. Foto:Camilo Peña Compartir

El valenciano se siente muy relacionado con estos parques, que son espacios de esparcimiento, recreación y conservación natural. Y se nota. Es viernes y las personas aprovechan el sol para hacer pícnic, practicar fútbol, béisbol o simplemente relajarse en compañía de un ukelele y unas notas musicales. Es un ambiente muy bohemio.

A las afueras de los parques, una campana retumba. Un tranvía (adaptado) espera para recorrer el centro histórico de Valencia. Mientras se avanza, un guía explica que esta ciudad se caracteriza por tener –además de plazas, cines y cementerios– trenes, porque perteneció al sistema ferroviario desde 1887. En el centro de Valencia, además de tener comercio de carros, comida y ropa, se ubica una de las infraestructuras históricas más importantes de la ciudad: Casa Páez.

Allí, el actor y profesor universitario David Osio personifica al general José Antonio Páez, quien participó en la batalla de Carabobo, una de las principales acciones militares de la independencia de Venezuela. Osio, vestido de militar y a través de un discurso de la época, transporta a 1822, año en el que el general Páez compró esta casa, justo un año después de la batalla de Carabobo.

Compartir David Osio, actor y profesor universitario, quien interpreta al General José Antonio Páez. Foto:Camilo Peña

Cerca de la Casa Páez, una estatua de Simón Bolívar vigila la plaza donde se fundó Valencia. Justo en el medio y apuntando hacia el este, la figura hace honor a la batalla de Carabobo. Y, como parte del recorrido histórico, la recomendación es visitar La Guairita, el bar más viejo de la ciudad. Al ritmo de boleros, Morena –una de las cervezas tradicionales de la región– y sardinas con limón, este espacio es propicio para el encuentro bohemio de los habitantes.

El sol está en su máximo punto y Valencia resguarda otra sorpresa natural: el cerro El Capuso, un ecosistema de 354 hectáreas con 17 accesos gratuitos, donde es posible practicar yoga y tenis. La actividad principal es el senderismo, en un recorrido de casi 2 kilómetros hasta llegar al punto más alto del cerro. La exigencia es alta porque es una caminata empinada y las escalaras naturales –formadas a lo largo de los años– son altas entre unas y otras. Pero la recompensa, luego de una hora de caminata –según el nivel físico– es gratificante, porque hay una panorámica de la ciudad.

De viaje por Carabobo

Carabobo, uno de los 23 estados de Venezuela, tiene autopistas amplias. Sus contrastes naturales entre ciudades son diversos pero cercanos. A 45 minutos en carro desde Valencia está el puerto marítimo internacional más importante y de mayor valor económico de Venezuela, Puerto Cabello.

Pero antes de hablar de las islas y de las playas de esta ciudad, es importante saber algo. “Si no come empanadas de El Palito, no quiere a la mamá”.

Se trata de un dicho popular alrededor de las que se consideran las mejores empanadas de Venezuela. A diferencia de las colombianas, estas son el doble de grandes y están rellenas de camarones, carne desmechada o molida con pollo o con pescado (le llaman Casón). Es una parada obligada antes de ingresar a Puerto Cabello.

Compartir Empanadas de El Palito. Foto:Camilo Peña

Esta ciudad es famosa por resguardar el Parque Natural San Esteban, un paraje natural conformado por isla Larga, isla Ratón, isla Rey, isla Santo Domingo e isla Alcatraz, estas dos últimas no están abiertas al público.

Isla Larga, donde comenzó esta historia, es, quizás, una de las más visitadas por los ciudadanos de Puerto Cabello y sus alrededores. Las autoridades de este país controlan el acceso para mitigar los impactos ambientales, y además de observar los barcos de la Segunda Guerra Mundial, allí se puede nadar en las aguas del mar Caribe y disfrutar del sol. No hay servicio de hospedaje, y las lanchas salen de la isla a las 5 p. m.

Puerto Cabello está haciendo un esfuerzo interesante para atraer a viajeros extranjeros. Recientemente, remodeló su centro histórico, donde, además de la plaza central, hay varios museos que narran la historia de esta ciudad. Asimismo, las iniciativas de turismo comunitario se están fortaleciendo, como sucede en el mirador Vuelta Canela, donde la comunidad ofrece experiencias de senderismo y gastronomía; además, es posible capturar una panorámica de las islas que conforman el Parque Natural San Esteban.

El viaje por las carreteras de Carabobo continúa. A los costados se aprecian árboles y hasta una estatua gigante de Maradona, el mítico jugador de fútbol. Se aprecian canchas sintéticas para ese deporte y, por supuesto, de béisbol. El recorrido termina en los Valles Altos de Carabobo, lugar de tradición panelera o papelón, como se le dice en Venezuela.

Luis Morales se radicó en Venezuela hace 47 años. Como buen chileno es amante del vino y llegó a Venezuela desconociendo las bondades del cacao. Con el pasar de los años, él y su familia crearon la hacienda San Cayetano, que además de producir chocolate, ofrece tours turísticos dentro de la hacienda.

“Con el conocimiento del cacao y el chocolate, nosotros le bautizamos como chocoturismo, un poco copiándonos de los productores de vino y de las actividades de enoturismo”, reflexiona Morales mientras recorre la hacienda.

La visita a Venezuela concluye en Canoabo, un pequeño pueblo de grandes sorpresas, como por ejemplo los Diablos Danzantes, una manifestación cultural y religiosa en la cual un grupo de personas con máscaras y simbolismos bailan al ritmo de una cruz. Con nuestra visita, los danzantes y el pueblo nos recibieron en la plaza del parque para invitarnos a bailar y conocer esta cultura.

¿Dónde hospedarse?

En Valencia se sugiere hospedarse en el Internacional Valencia. Cuenta con lujosas habitaciones y restaurantes. Asimismo, cuenta con casino, piscina e infraestructura para eventos deportivos.

Entre tanto, se recomienda visitar el café El Principito, un local que, además de ofrecer comida, se caracteriza por ofrecer toda una experiencia relacionada con este novela.

En Bejuma (cerca de Canoabo), se destaca la hacienda La Calceta, un lugar natural situado en los Valles Altos de este Estado. Ofrece planes turísticos que van desde caminatas, cabalgatas, tours en buggies, entre otras actividades.

"Aquí ofrecemos turismo de montaña y posada con habitaciones confortables. Tratamos que haya armonía vital y lo hacemos a través de todos los animales que aquí conviven. Tenemos una cascada, una piscina de agua natural y dos restaurantes: comida internacional y de comida criolla", señala Patricia Rapacieri de Guinán, fundadora de La Calceta.

En cuanto a comida, en Puerto Cabello puede cenar en Roso Restaurante, un lugar que ofrece diferentes experiencias gastronómicas en varios tiempos. Por otra parte, puede cenar en Picua, muy cerca del puerto de esta ciudad, donde se ofrece comida de mar.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIAJAR

Por invitación de Satena y Gobernación de Carabobo, a través de Corprointur.

Más noticias en EL TIEMPO