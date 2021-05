4 playas paradisíacas en Cuba que no se podrá perder

Cuba es uno de los destinos más interesantes del Caribe y es reconocido a nivel mundial por su historia, cultura y música. Por eso, está en los planes de viaje de miles de miles de turistas que quieren vivir una experiencia diferente y descubrir todo lo que tiene para ofrecer.



E indudablemente en todo plan de viaje a la isla siempre está un recorrido por sus bellas y paradisíacas playas, reseñadas entre las mejores en las más destacadas guías de viajes del mundo.



Playas paradisíacas, llenas de belleza y aguas cristalinas. Escenario perfecto para visitar y tomar unas merecidas vacaciones.



A continuación les mostramos cuales son las cuatro playas que no se debe perder si visita el país caribe.

Playa Ancón

Playa Ancón. Foto: Tomada de onlinetours.es

Está situada 12 km al sur de la ciudad de Trinidad, Cuba, con una dimensión de 4 kilómetros parar disfrutar de su arena blanca y su agua cristalina. Según el buscador de viajes Skyscanner es conocida por ser una de las mejores playas del sur de la isla con más de 30 puntos de buceo para descubrir la vida bajo del mar.



Esta playa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.



Playas de Cayo Largo

Playas de Cayo Largo. Foto: Tomada de skyscanner.com

Las playas se encuentran en una pequeña isla de Cuba (Cayo Largo). Exactamente al extremo oriental del Archipiélago de los Canarreos. Esta, hace parte del municipio isla de la Juventud. En sus dimensiones de 25 kilómetros de longitud casi la totalidad es playa, conformado por un fondo marino, biodiversidad y arrecifes de coral.



Sus escondidas playas vírgenes, la sofisticada infraestructura hotelera, la soledad y la privacidad que la caracteriza la convierten en un destino exclusivo. Ideal para los visitantes que practican topless y el nudismo.



Entre sus mejores playas se destacan: la casi virgen Playa Tortuga, Playa Sirena y la curiosa playa de Cayo Iguana al norte del Cayo Largo, donde se puede disfrutar del sol junto a coloridas iguanas.

Cayo Levisa

Cayo Levisa, Pinar del Río-Cuba. Foto: Tomada de www.visitarcuba.org

Si busca un lugar apartado de las grandes cadenas de hoteles este destino es el indicado. Su único acceso es a través de embarcaciones que salen de la costa norte de Pinar del Río, ofreciendo excursiones por el día o una estancias en sencillas habitaciones que se encuentran en el lugar.



En esta playa es posible disfrutar del silencio y la soledad donde el turismo no abunda. Allí se puede practicar buceo, snokerling entre la inmensa barrera coralina del archipiélago cubano, siendo característica de la zona la abundancia de estrellas de mar.



Varadero

Las playas de Varadero en Cuba. Imagen de referencia Foto: Archivo El Tiempo / José Alberto Mojica

Y por último pero no menos importante, la famosa playa de Varadero. Es considerada no solo una de las mejores playas de Cuba sino de todo el Caribe. A aproximadamente 140km de la Habana (al rededor de 3 horas en carro), se encuentra este paradisíaco destino, el más cercano a Estados Unidos desde la isla.



En este destino encontrará paisajes, aguas espectaculares y una activa vida nocturna. Si va a Cuba, este lugar no puede faltar en la lista de viaje.



Además de las playas, Varadero cuenta con diferentes atractivos para disfrutar en pareja, con amigos o familia. El Parque Josone, donde se puede apreciar la naturaleza; la Mansión Xanadú, un elegante edificio, que actualmente ha sido dispuesto como restaurante y hotel donde se pueden contemplar vistas inolvidables desde la azotea.



Las Cuevas de Bellamar, consideradas como uno de los mejores tesoros naturales de Cuba; o la Cueva Saturno y su sorprendente laguna interior que goza de una fauna acuática envidiable.



Con información de skyscanner.com

