Varios incumplieron cuarentena y salieron a pasear este fin de semana

Alcaldes de Anapoima y La Mesa, municipios de Cundinamarca, denunciaron que algunas personas incumplieron la medida de cuarentena obligatoria durante este fin de semana y salieron de viaje, arriesgándose a multas y la inmovilización de sus vehículos.



(Podría interesarle: Él, 65, y ella, 67: campesinos, humildes y víctimas de covid-19)

“El viernes en la noche, ciudadanos me indicaron que algunas personas estaban llegando”, dijo Alexander Bermúdez, alcalde de Anapoima, y agregó que, entre otros, llegó “un esquema con un grupo de muchachos en aparente estado de embriaguez. Venían en tres camionetas con esquema de seguridad, sin salvoconducto de Presidencia”.



Por su parte, alarmado por la cantidad de vehículos que circulaban por La Mesa, el alcalde Humberto Segura cerró los ingresos desde el viernes. Sin embargo, reportó que han seguido “entrando personas que tienen fincas y casas de recreo” en la zona. “Ingresan por trochas para evadir los controles de la fuerza pública”, dijo, pues en esas vías terciarias no hay cómo hacer controles.



(Lea también: 'Hoy, Nueva York es una ciudad que parece morir lentamente')



Estas alcaldías se articularon con la gobernación, la secretaría de Tránsito y el comandante de Policía de Cundinamarca para evitar el ingreso de automóviles. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, recordó que “todo vehículo que transita sin estar dentro de la excepciones será devuelto. No lo dejaremos pasar por los peajes”. Hoy hará un sobrevuelo por los condominios de Anapoima para hacer verificaciones, indicó.



El alcalde de Anapoima reafirmó que van "a continuar teniendo los esquemas en los puntos de acceso para evitar que un irresponsable se quiera colar". Así mismo, indicó que "la mejor manera de protegernos es siendo responsables con nuestros actos".



Solo este fin de semana, hasta las 11 a. m. del domingo, la Policía de Tránsito había puesto 1.670 comparendos en el país e inmovilizó 410 vehículos, de los cuales 91 se detuvieron en la salida de Bogotá y Cundinamarca.



Según la Policía, en el puente del 23 de marzo salieron de Bogotá 115.000 vehículos. Al término de ese fin de semana, regresaron 34.000. “Un promedio de 80.000 vehículos están fuera de Bogotá, en Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá”, informó el general Carlos Rodríguez. Por eso, hay personas “que están en sus casas de descanso y bajan a realizar las compras en perímetros urbanos”, dijo.



REDACCIÓN VIDA