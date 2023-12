Vacaciones: sugerencias para fortalecer su seguridad en los días de descanso

Se estima que cerca de 11 millones 620 mil pasajeros se movilicen por vía aérea desde y hacia los aeropuertos del país en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre

y el 22 de enero de 2024, según las proyecciones realizadas por la Aeronáutica Civil.



De este total, 8 millones 377 mil pasajeros se movilizarán desde y hacia destinos nacionales, y 3 millones 242 mil desde y hacia destinos internacionales.



Los aeropuertos que tendrán el mayor número de movilización de pasajeros

durante la temporada alta serán Bogotá, Rionegro, Cali, Cartagena, Santa Marta,

San Andrés, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta, de acuerdo con la Aerocivil.



Con el fin de promover diferentes iniciativas destinadas a la convivencia y la seguridad turística en el país, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Policía Nacional presentaron la segunda versión de ‘Alerta Hotelera’, la guía de recomendaciones y herramientas que le apuesta a fortalecer las estrategias de convivencia para garantizar entornos más seguros.



El documento se divide en varias líneas de acción, de la siguiente manera:

Estafa

- Cuando reciba correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas inesperadas de personal del establecimiento de alojamiento que solicitan información personal o financiera, confirme que la información de la persona sea verídica.



- No entregue información personal en llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, que ofrecen premios, promociones del lugar donde se hospeda, cerciórese de la información con personal del establecimiento.



-Realizar todo tipo de transacción de manera personal y asegurece que los funcionarios que le ofrecen los servicios realmente hagan parte del establecimiento.



En caso de que haya sufrido de alguno de estos delitos, la Policía invita a contactar a la patrulla de vigilancia policial del cuadrante para informar de lo sucedido. Y también se puede realizar la denuncia penal, es decir ante la Fiscalía General de la Nación o Policía Nacional, a través de sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/ingresoPrincipal

o adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/default.aspx

Falsedad personal

- Cuando reciba correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas inesperadas del personal que labora en el establecimiento de alojamiento, solicitando información personal o financiera, cerciórese que la persona sea verídica.



- No entregue información personal en llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp que ofrecen premios, promociones del lugar donde se hospeda, si hay información que le genere duda, corrobore directamente comunicándose a los datos de contacto suministrados por el establecimiento.



- Realizar todo tipo de transacción de manera personal y asegurarse que los funcionarios que le ofrecen servicios, realmente estén vinculados con el establecimiento de alojamiento.

Hurto a personas

- Asegúrese que al salir de la habitación las puertas, ventanas o accesos a otras habitaciones queden bien cerrados y asegurados.



- Si el alojamiento cuenta con caja fuerte, asegure allí sus objetos de valor.

Sea reservado con su información financiera, así como las claves de acceso a cajas fuertes o productos financieros. Evite mencionar en público el motivo de su estadía o itinerarios.



- Reporte a la administración del hotel el merodeo de personas en los pasillos, intentos de ingreso a otras habitaciones, aglomeraciones y movimientos inusuales de personas en otras habitaciones.



- Tenga a la mano el número telefónico de la patrulla de vigilancia policial.

Evite socializar con personas que usted no conoce y se muestran interesadas en conocer sus horarios y actividades.

Extorsión

- Evite los encuentros casuales, pueden vulnerar su seguridad.



- Sea reservado frente a los desplazamientos que vaya a realizar (dentro

y fuera la ciudad).



- Si va a hacer uso de transporte público, solicítelo a empresas reconocidas, si lo aborda en la calle, envíe placas y características del vehículo mediante mensaje a una persona de confianza.



- Cuando reciba una llamada desconocida, no proporcione ninguna

información personal o del establecimiento.



-No publique información personal en las redes sociales, esta puede

ser usada para fines extorsivos.



-Evite intercambiar información intima con desconocidos.



- No realice ningún tipo de negocio en lugares no reconocidos, en lo posible sea usted quien acuerde el sitio e informe a alguien de confianza.



"Con esta iniciativa, desde Cotelco y la Policía Nacional reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad en los establecimientos de todas las regiones, y así continuar fortaleciendo el desarrollo turístico de nuestro país”, indicó José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco.



REDACCIÓN VIAJAR