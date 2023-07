Guadalajara, una joya cultural en México, ofrece una experiencia única para los viajeros ávidos de historia, arte y gastronomía.



Si está pensando visitar esa ciudad, descubra unas recomendaciones imperdibles para explorar esta encantadora ciudad, desde sus icónicos sitios históricos y museos hasta los platos tradicionales que deleitarán el paladar más exigente.



Lea además: (¿De vacaciones a Perú? Tome nota, estos son algunos planes para descubrir ese país)

Sobre el clima

En Guadalajara el clima es templado y se mantiene constante a lo largo del año, sin embargo entre junio y octubre es temporada de lluvias, por lo que se recomienda llevar un buen impermeable y calzado adecuado.



Si visita Guadalajara de noviembre a enero, quizás sienta un poco más de frío particularmente por las noches, así que empaque una chaqueta que pueda cargar pues a mediodía la temperatura es cálida y agradable oscilando entre los 17 y 22 grados.



El resto del año, las temperaturas van desde los 20 a los 40 centígrados, con mucho sol, por lo que es indispensable portar ropa fresca, usar protector solar y mantenerse bien hidratado.

El transporte

En Guadalajara funcionan diversas plataformas digitales para pedir transporte privado como Didi, Uber y Cabify entre otras y si viaja del aeropuerto a su hotel, hay un servicio seguro de taxis directo que lo llevará a tu destino. Si utiliza taxis urbanos, le recomendamos tomarlos en un sitio y verificar que utilicen el taxímetro para cobrar. Recuerde que tendrás que pagar en efectivo y generalmente no te darán factura.



Si le gusta conocer los destinos en dos ruedas, le sugerimos rentar el servicio de bicicletas MiBici, un sistema de transporte urbano que tiene estaciones por toda la zona metropolitana de Guadalajara y gracias al cual puede llegar a los puntos más importantes de la ciudad. Su servicio está disponible de 5:00 a las 00:59 horas.



Otra alternativa para movilizarte es la Línea 3 de Mi Tren, una de las obras más importantes en cuanto a infraestructura de transporte público para el área metropolitana de Guadalajara que conecta a los usuarios de forma rápida, accesible y segura a través de los tres centros históricos: el de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Seguridad

Guadalajara es una ciudad de más de cinco millones de habitantes y como en todas las grandes urbes, hay que tener precauciones. Las sugerencias son simples: no camines sola o solo por la noche, no lleves grandes cantidades de dinero en efectivo, mantén tus pertenencias siempre a la vista y procura no utilizar tu celular en las calles.

Hospedaje

La Perla Tapatía ofrece alojamiento para todos los bolsillos y para todos los gustos, de acuerdo a su plan puede elegir hospedarte por el Centro Histórico, donde encontrará hoteles de las cadenas más reconocidas y estará muy cerca de museos, cantinas y edificios históricos.



Si busca algo más trendy y también cerca de la diversión, entonces puede quedarse por la zona Chapultepec (col. Americana, Moderna, Santa Tere), a pocos minutos del centro pero con mucho movimiento de bares, restaurantes y discotecas, abiertos día y noche.



Ahora, si vas a algún congreso o expo en Expo Guadalajara, entonces puede quedarse por esa zona (col. Chapalita, Paseos del Sol, La Calma), hay una gran oferta de hoteles, restaurantes y centros comerciales.



Lea además: (Temporada de avistamiento de ballenas en Colombia: ¿cómo y dónde verlas?)

Conectividad aérea

Gracias al vuelo de Copa Airlines, que conecta Guadalajara con los países de Latinoamérica a través de Panamá; y al vuelo directo de Viva Aerobus, que conecta Guadalajara con Bogotá, Colombia; los viajeros de la región cuentan con alternativas de vuelos que harán más eficientes sus tiempos de viaje.



REDACCIÓN VIAJAR