Con la llegada de las primas y las vacaciones de mitad de año para estudiantes de colegios y universitarios, es importante cuidar las finanzas.



Si quiere realizar un viaje familiar, lo primero es buscar un lugar que se ajuste a sus necesidades. Ya con esto en mente puede empezar a realizar un presupuesto general de hospedaje, alimentación y actividades.



Lo segundo a la hora de organizarse es comparar precios. Internet ofrece muchas páginas web que muestran varias tarifas al mismo tiempo. También puede usar una agencia de viajes, aunque estas cobrarán la comisión de su trabajo.



Una parte importante del presupuesto es identificar cuánto puede gastarse de manera adicional, es decir, que no haga parte de lo dedicado solo a alimentación, hospedaje y atracciones. Otra recomendación es que de ser posible, reserve con anterioridad las entradas a museos, parques y demás actividades que quiera realizar. Esto le ahorrará las filas y seguramente también unos pesos de más.



Si va a viajar en avión, lo mejor es que compre los tiquetes lo antes posible. Entre más se acerquen las fechas preferidas de los viajeros, más aumentará el precio de los servicios.



Tenga en cuenta que se pueden presentar contratiempos. Lo mejor es no ir con el dinero justo para las vacaciones. Si su presupuesto fijo no alcanza, puede valerse de tarjetas de crédito para los imprevistos. Sin embargo, recuerde mantener el control de estos tipos de pago.



Para evitar gastar de más, trate de no viajar en los días de vacaciones que más estarán lleno de turistas. Considere ir en temporada baja para evitar las altas tarifas de hoteles y vuelos.

Comparar es la clave

Antes de embarcarse en un nuevo viaje, recuerde cuáles fueron los mayores gastos que tuvo en las últimas vacaciones y que podría mejorar para evitar más consumos.



Es recomendable no irse por la primera opción que encuentre sino comparar detalladamente todas las ofertas que haya. Esto aplica no solo para tiquetes y estadía sino también para alimentación.



En el segundo trimestre del 2021, según datos del DANE, en lo que más gastaron los turistas en Colombia fue en alimentos y bebidas con una media de 32.000 pesos por día. Seguido por el hospedaje, que costó a los viajeros colombianos un promedio de 20.000.



En 24 ciudades del país, la media del costo diario para un viajero en este periodo del 2021 fue de 109.000 pesos colombianos. Esto significó un aumento en comparación a los 71.000 del primer trimestre del año pasado.

