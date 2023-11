Escoja destino, empaque maleta y vuele con estas recomendaciones para este fin de año

Los días previos a un viaje pueden ser intensos, sobre todo si son de larga distancia. Los tiquetes y sus precios, maletas, entrevistas en inmigración son algunos de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de subirse a un avión con destino a esas vacaciones deseadas.



La experiencia previa depende en gran medida de cómo el viajero pueda sortear esos factores. Así que si se está preparando para los días de descanso de fin de año, a continuación le contamos algunas sugerencias que usted puede tener en cuenta y evitar sufrimientos innecesarios.



Tránsito en el aeropuerto

Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo que en junio de este año el Aeropuerto El Dorado logró cifras históricas. “Registramos 40.000 personas durante ese mes y durante los últimos días hemos llegado a 37.000. Estas cifras nunca antes las había tenido el Dorado en su vida”.



De acuerdo con García, para esta temporada se espera un flujo bastante elevado, por lo que recomendó a los pasajeros enrolarse en el Biomig, máquinas que permiten el tránsito migratorio a través de reconocimiento facial.



“Hemos incrementado el número de máquinas de 42 a 72 a nivel nacional. Se han adicionado 20 máquinas para el Aeropuerto El Dorado, 10 para el José María Córdoba en Medellín, dos para Ernesto Cortissoz en Barranquilla, y dos para el Rafael Núñez en Cartagena”, dijo García. Se trata de un sistema sencillo, en el que para salir del país bastará con escanear su pasaporte y su rostro.



No es necesario hacer filas en migración. Entre tanto, no olvide la sugerencias básicas, como realizar check-in 24 horas antes del vuelo y llegar a los aeropuertos con suficiente antelación.

Viaje cómodo

La principal recomendación es siempre viajar ligero, sin exceso de ropa o artículos, porque, por un lado, viaja cómodo e incluso tiene la oportunidad de llevar la maleta en cabina y, por otra parte, evitará costos adicionales con las aerolíneas.



Siempre será más fácil viajar con el equipaje en cabina porque no deberá esperar a que sea desembarcada una vez esté en su destino y/o evitará el dolor de cabeza de que su ropa no llegue.



En dado caso que necesite enviarla por bodega y deba incluir varias cosas la sugerencia es utilizar un organizador de ropa. Se pueden conseguir en Mercado Libre por 40.000 pesos e incluyen bolsas para zapatos, camisetas y ropa interior. Se ahorra espacio. Si hará recorridos largos es importante conseguirse una almohada de viaje.



Evitará cabecear y podrá dormir más relajado. Póngase ropa cómoda, las zapatillas resultan ser una buena opción. Y, por otra parte, no olvide cargar dulces porque estos alivian el estrés. No olvide un buen libro y descargar algunas películas en su celular.



Tarifas dinámicas

La eterna discusión. Mucho se ha hablado sobre este tema. Hay quienes dicen que para mayor economía se deben comprar los tiquetes en la madrugada durante los días martes y miércoles. Sin embargo, María Lara, directora de Asuntos Corporativos en Latam Airlines Colombia, recomienda que la mejor manera de obtener pasajes baratos es comprarlos con días o incluso meses de antelación.



¿La razón? Todas las tarifas aéreas son dinámicas y cambian de acuerdo a diferentes factores para que toda la población tenga la oportunidad de transportarse en avión. En ese sentido, las aerolíneas ofrecen precios más económicos si la compra se realiza con antelación, de esta manera aseguran más clientes en sus aviones.



Por otro lado, no desaproveche las promociones del Black Friday que se realizarán mañana. Por ejemplo, Iberia lanzó una oferta de viajes a España desde 3’160.030 pesos ida y vuelta; y Avianca anunció promociones en Colombia con tiquetes desde 69.000 pesos a destinos nacionales y desde 89 dólares a destinos internacionales. Ojo, estas promociones están sujetas a periodos de tiempo específicos, así que no olvide revisarlas.

Planes recomendados

Desde Anato emitieron un comunicado en el que aseguran que las agencias de viajes buscarán no elevar sus precios para esta temporada de fin de año. Esto, según el gremio, "porque en el último reporte del Dane, se vio que mientras la variación anual en el IPC nacional se encuentra en el 10,48 por ciento, la del precio de los paquetes se encuentra en 9,07 por ciento, y durante cinco meses consecutivos viene disminuyendo esta variación anual".



Entre las recomendaciones de las agencias se destacan paquetes de Viajes Falabella para ir al hotel Catalonia Punta Cana con tiquetes incluidos desde 7’293.622 pesos para dos personas por 6 días 5 noches. Atrápalo.com.co, por su parte, sugiere un plan de cuatro días y tres noches en Ciudad Pérdida de Santa Marta, que incluye caminatas y recorridos guiados por precios que arrancan desde 1’750.000 por persona.



Entre tanto, Civitatis ofrece para este fin de año un tour por los pueblos de Boyacá, visitando Villa de Leyva, Paipa y Tibasosa, con precios que arrancan en 220.000 pesos por persona, incluye transporte, guía y almuerzo.

Entrevistas con oficiales de migración

Sugerencia principal: siempre tenga a la mano la reserva del hotel, el tiquete de regreso y la información de cuánto dinero lleva consigo (si lleva tarjeta de crédito, hágaselo saber al oficial). No es necesario portar esta información impresa, basta con que la guarde en su dispositivo móvil.



Esta información le asegurará un tránsito sencillo. Claro, si viaja a Estados Unidos u otro país con requerimiento de visa, por nada del mundo olvide empacarla.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY