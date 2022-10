¿Un sueño o una realidad? No; más bien, una fantasía. Eso es lo que se vive al visitar los parques temáticos de Orlando, Florida, en los que cada visitante tiene la oportunidad de transportarse a un mundo mágico, lleno de aventura y entretenimiento.



La vida del cine se vuelve realidad, o al menos eso se percibe en cada rincón de los parques, que cada vez atraen más público de todas partes del mundo. Estas son algunas de las atracciones más importantes que usted podrá encontrar.

Es un destino indicado en el que se incluyen un parque temático de día completo basado en películas y Studio Tour y el paseo marítimo de entretenimiento Universal CityWalk adyacente.

King Kong 360 3D presenta a uno de los íconos más poderosos y duraderos de la pantalla. Foto: Universal Studios

Los asistentes se llenan de emoción al vivir las atracciones que se convierten en interpretaciones de la vida real de películas y programas de televisión icónicos.



Universal CityWalk, ubicado junto al parque temático, es un complejo dinámico de entretenimiento al aire libre, tiendas y restaurantes, un destino único que incluye una de las salas de cine más populares de Los Ángeles, Universal Cinema, que ofrece asientos reclinables de lujo en salas de proyección de calidad.



Claro, hay que caminar, ajustarse bien los zapatos, llevar ropa cómoda para comenzar una verdadera maratón que puede arrancar en el Jurassic World-The Ride, que presenta una historia original que lleva a los visitantes a una impresionante excursión por el parque temático como se muestra en la película de Universal Pictures Jurassic World.

En ese sitio se pone a los visitantes cara a cara con un dinosaurio extraordinariamente realista, el Indominus rex, en una contundente batalla con su archirrival, el Tyrannosaurus rex.

Un mundo de hechizo

Montaña rusa Jurassic World. Foto: Universal Studios

Es quizá el sito más concurrido. Las fascinantes historias y los personajes de Rowling que cobraron vida en las películas de Warner Bros. han sido recreados en The Wizarding World of Harry Potter, de Universal Studios Hollywood.



Desde sus techos nevados y calles adoquinadas hasta la histórica sensibilidad británica que caracteriza la apariencia caprichosa de la tierra, The Wizarding World of Harry Potter transporta a los visitantes de todas las edades a los mismos lugares sobre los que leyeron en las historias o que vieron en las películas.



Es un sito mágico; en el mundo de Harry Potter existe la oportunidad de disfrutar comidas y bebidas auténticas en múltiples lugares, incluidos Three Broomsticks™ y el pub Hog’s Head, así como Magic Neep y Carritos de cerveza de mantequilla.



Una incursión a través de las tiendas se suma a la autenticidad de la tierra con ocho puntos de venta y ubicaciones, incluidos Honey-dukes, Ollivanders, Owl Post, Zonko’s Joke Shop, Wiseacre’s Wizarding Equipment, Dervish and Banges, Gladrags Wizardwear y Filch’s Emporium de Bienes Decomisados.

Universal’s Endless Summer Resort. Foto: Universal Studios

Con un movimiento suave de la muñeca y el toque justo, los visitantes pueden lanzar 15 hechizos a lo largo de The Wizarding World of Harry Potter en deslumbrantes lugares mágicos con varitas mágicas.



El Artes Oscuras en el Castillo de Hogwarts proyecta una exhibición fascinante de luz, música y efectos especiales, liberando a las criaturas y los villanos más oscuros, incluido el poderoso mago oscuro lord Voldemort, e invita a los visitantes a experimentar una nueva dimensión de hechicería dentro de El Mundo Mágico.



Y para quienes gustan de la velocidad y la emoción, nada mejor que el alto octanaje que se percibe en la escena con Fast & Furious-Supercharged, un viaje emocionante lleno de adrenalina que es el gran final del mundialmente famoso Studio Tour.



El recorrido está inspirado en la franquicia cinematográfica más exitosa de Universal Pictures y con el elenco original, impulsa a los visitantes al mundo subterráneo de alto riesgo de autos rápidos y aventuras audaces que viajan a velocidades de hasta 120 millas por hora.



Aunque King Kong es una de las películas emblemáticas, es difícil resistirse a recordar ese mundo. King Kong 360 3D presenta a uno de los íconos más poderosos y duraderos de la pantalla. En la atracción, los visitantes usan anteojos 3D especiales cuando ingresan a un escenario de sonido oscuro a bordo del tranvía Studio Tour y son transportados a lo profundo de un lugar en la jungla.

La primera montaña rusa del parque temático, Revenge of the MummySM-The Ride se basa en las muy populares películas de La momia. Con una montaña rusa de última generación, la atracción aprovecha los miedos primarios de los pasajeros a través de la inmersión en un entorno multisensorial total.

Lo que viene

Hogwarts ilustración de Universal Studios Foto: EFE

La celebración más asombrosa de la temporada navideña se puede percibir en los ocho hoteles de Universal Orlando Resort, con una decoración festiva que complementa a la perfección el tema individual de cada hotel, banquetes festivos y actividades especiales llenas de alegría navideña para toda la familia.



Los huéspedes de los hoteles de Universal pueden disfrutar de menús especiales para las festividades de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, ceremonias de iluminación de la menorá, manualidades navideñas para niños y más. Además, hoteles selectos ofrecen entretenimiento festivo adicional que incluye iluminación del árbol de Navidad, villancicos y más.

Complejo de Universal Orlando Resort. Foto: Cortesía Universal

Los visitantes ahora pueden aprovechar ofertas increíbles para experimentar toda la diversión, que incluyen obtener cuatro días de emociones en los parques temáticos por el precio de un boleto de dos días con la oferta ‘Compre 2 días, obtenga 2 días gratis’ o ahorre un 30 por ciento en un paquete especial de vacaciones que incluye cinco noches de alojamiento en Universal’s Cabana Bay Beach Resort o Universal’s Aventura Hotel, cinco días de acceso a los parques temáticos de Universal Orlando y beneficios exclusivos de hotel.

Esta celebración comenzará el sábado 12 de noviembre y continuará todos los días hasta el primero de enero de 2023 y presenta una increíble colección de festividades que van desde alegrías tradicionales hasta giros irreverentes en los clásicos navideños, como la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter, Grinchmas, Universal’s Holiday Parade y conciertos en vivo de Mannheim Steamroller.



*Invitación de Universal Studios

