Universal Orlando Resort revela detalles de sus nuevos hoteles: ¿cuánto costará la noche?

Universal Orlando Resort reveló detalles de sus nuevos dos hoteles: Universal Stella Nova Resort y Universal Terra Luna Resort, que sumarán 1.500 habitaciones a la oferta hotelera de la ciudad de Orlando, Florida.

Las noches del Stella Nova Resort y Terra Luna Resort costarán 147 dólares la noche (más impuestos) basado en una estadía de cuatro noches o más.

Universal Stella Nova Resort abrirá el 21 de enero de 2025 y Universal Terra Luna Resort, que abrirá el 25 de febrero de 2025, según un comunicado de Universal Orlando Resort.

"Traído a la vida por el galardonado equipo de Universal Creative y de propiedad compartida y gestionada por Loews Hotels & Co, los llamativos hoteles colocan a los visitantes en el centro de maravillosas galaxias y diversos elementos planetarios para una experiencia como ningún otra en el universo, completa con habitaciones tranquilas para dormir, comodidades entretenidas para que disfrute toda la familia, varias opciones gastronómicas de inspiración cósmica y mucho más", señala el comunicado.

Así luce una habitación en Universal Terra Luna Resort.

Las características de los hoteles

"Universal Stella Nova Resort es un lugar donde los visitantes partirán hacia increíbles aventuras en los parques temáticos y aterrizarán para relajarse y recargar energías entre la diversión. Diseñado para reflejar la infinita inmensidad del universo, donde las galaxias giran en espiral hacia afuera y los mundos desconocidos giran alrededor de estrellas sin nombre, este hotel se destaca en serenos verdes azulados y relajantes púrpuras para que los visitantes se sientan cómodos al instante", indica Universal Orlando Resort en el comunicado.

Entre tanto, Universal Terra Luna Resort "representa otro mundo dentro de Universal Orlando, invitando a los visitantes a explorar lo desconocido y llegar a planetas que aún no se han descubierto. Aquí, los visitantes se encontrarán en medio de una extraordinaria zona de aterrizaje dentro de un impresionante sistema solar, acentuado por un entorno fresco con verdes y dorados terrestres".

Stella Nova Resort y Terra Luna Resort ofrecen una variedad de opciones gastronómicas para los huéspedes:

¿Qué ofrecen estos hoteles?

- Cosmos Cafe and Market en Stella Nova Resort y Omega Cafe and Market en Terra Luna Resort: estos restaurantes de servicio rápido ofrecen clásicos estadounidenses hechos a pedido para el desayuno, el almuerzo y la cena, además de una selección de artículos para llevar.

- Galaxy Bar y Galaxy Grill en Stella Nova Resort y Moonrise Bar y Moonrise Grill en Terra Luna Resort: los visitantes pueden disfrutar de hamburguesas, quesadillas y ensaladas en estos bares y parrillas de la piscina con servicio sin reserva previa. Además, los visitantes mayores de 21 años pueden comprar cócteles, cerveza y vino (con una identificación fotográfica válida).

- Nova Bar en Stella Nova Resort y Luna Bar en Terra Luna Resort: el bar del lobby de cada hotel ofrecerá cócteles especiales elaborados con ingredientes únicos, además de los clásicos.

Cada hotel cuenta con una piscina de casi 10.000 pies cuadrados, gimnasios, sales de juego y salas de recreación.

"Alojarse en cualquier hotel de Universal Orlando Resort es la mejor manera de experimentar todo lo que el destino tiene para ofrecer con la inclusión de beneficios exclusivos para los parques temáticos", indica el comunicado.

Y agrega: "Los visitantes que se alojen en Stella Nova Resort o Terra Luna Resort, o en cualquiera de los otros hoteles de Universal Orlando, pueden aprovechar la entrada anticipada al parque de Universal Volcano Bay y The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley en Universal Studios Florida o The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en Universal Islands of Adventure hasta una hora antes de que abra el parque (se requiere entrada válida al parque temático), transporte en autobús de cortesía a los parques temáticos y Universal CityWalk, privilegios de cobro en todo el resort, entrega de cortesía de mercancías y más".

