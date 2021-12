En el 2021, la Unesco inscribió 13 nuevos sitios culturales en su Lista del Patrimonio Mundial, entre ellos cinco de Iberoamérica: el observatorio arqueoastronómico de Chankillo, en Perú; la iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, en Atlántida, Canelones (Uruguay); el sitio Roberto Burle Marx, al oeste de Río de Janeiro (Brasil); el asentamiento y momificación artificial de la cultura chinchorro, región de Arica y Parinacota (Chile), y el conjunto franciscano del monasterio y la catedral de la Asunción de Tlaxcala, en México. En total, la lista de la Unesco incluye 1.155 sitios de 167 países.



(Le recomendamos: Estos son los requisitos que piden algunos países para viajar el fin de año)

Del top 5, cuatro están en países europeos, y uno, en un país asiático. Por regiones, Europa y América del Norte tienen el 47,23 por ciento del total de bienes de patrimonio cultural, natural o mixtos (545). Les sigue la región Asia-Pacífico, con el 24 por ciento (277), y América Latina y el Caribe, con el 12,65 por ciento (28).

1. Italia

Italia encabeza la lista de patrimonio de la humanidad, y lo hace con 58 sitios. Ser el centro del Imperio romano y el corazón del Renacimiento convirtió a este país europeo en la nación con mayor número de espacios declarados patrimonio de la humanidad.



El vasto y poderoso Imperio romano y los siglos XIV y XV del esplendor del Renacimiento plantaron en esta tierra algunas de las obras más hermosas y delicadas hechas por el hombre y otras naturales con las que ya contaban. Y una pequeña ciudad de apenas 100.000 habitantes, como Vicenza, es toda ella patrimonio mundial.



Más datos: solo el centro histórico de Roma, que incluye el Vaticano y su museo y el Coliseo, aporta 13 lugares a este listado. También se incluyen, entre otras, las ruinas de Pompeya y Herculano y lugares como las ciudades inolvidables de Venecia, Florencia, Siena, Bolonia, Verona, Lucca, Pisa, Padua o Rávena.



Pero Italia no solo vive de historia: el monte San Giorgio o la cadena montañosa de las Dolomitas, en el norte del país, o sus irrepetibles acantilados de La Cinque Terre, frente al Mediterráneo, son también patrimonio de la humanidad.

2. China

En el segundo lugar de este listado se encuentra China, con 56 sitios declarados, tras haber estado empatado con Italia el año pasado. Un número importante dado que se trata de un país que posee una civilización con cuatro mil años de antigüedad.



El país asiático, a diferencia de Italia, no tiene un gran número de lugares históricos sino una buena combinación de sitios de interés cultural y espacios naturales.



La Gran Muralla China, el palacio imperial en Pekín y el mausoleo de los guerreros de terracota son algunos de sus grandes aportes, y los monumentos naturales y culturales se suceden con velocidad vertiginosa por el país.



Algunos lugares destacados son los montes Huang, con sus particulares terrazas, o las torres naturales de calcita de Wulingyuan, fácilmente reconocibles para los amantes del cine por ser inspiración en la película Avatar, que bien podrían ser el territorio de otro planeta.



(También: Las calles más bellas y surreales que debería pisar alguna vez en su vida)

3. India

Cada país trae una cultura que lo hace distinto, pero en India esto se vuelve más visible por su conexión entre historia y espiritualidad.



La joya nacional indiscutible del país es el famoso Taj Mahal, en la ciudad de Agra, en el norte, pero hay mucho más, entre otros: el templo del Sol, en Konarak; el conjunto del Fuerte Rojo, en Nueva Deli; las grutas de Ajanta, en Lenapur, y un largo etcétera.

4. España y Francia: Puestos 4 y 5 (empatados)

Facebook Twitter Linkedin

El castillo de Chenonceau es un castillo de estilo residencial del siglo XVI situado en la comuna francesa de Chenonceaux. Foto: iStock

España ha sumado en 2021 un sitio más en este catálogo con el Paseo del Prado y El Retiro, hasta sumar un total de 49 emplazamientos.



Centro de muchas influencias a lo largo de los siglos, cuenta con una gran colección de arte rupestre, como la cueva de Altamira, y la romanización, la invasión árabe, etc. dejaron vestigios irrepetibles y puntales como el acueducto de Segovia, la mezquita de Córdoba, la Alhambra en Granada o el Escorial.



La Universidad de Alcalá de Henares, la catedral de Burgos, la Ciudad Vieja de Salamanca, la arquitectura mudéjar de Teruel, las casas colgadas de Cuenca o el monasterio de Guadalupe en Cáceres, o la arquitectura modernista catalana… son ahora bienes de toda la humanidad.



Por el lado de Francia, solo con París bastaría para ubicar ese país en un lugar predominante en esta lista de patrimonio de la humanidad. Con Notre Dame, la ribera del río Sena, la torre Eiffel, los campos Elíseos, el Museo del Louvre y sus muchos otros atractivos, la capital francesa quizás contenga la mayor densidad de belleza del mundo por kilómetro cuadrado.



Una visita al Palacio de Versalles –a 40 minutos en tren de París– es algo obligado. No solo por su impresionante lujo y arquitectura, sino por su historia.



Hay que destacar también la hermosura del Monte Saint-Michel y su bahía, una pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, situada en la región de Normandía, donde al subir la marea, esta rodea de agua el monte.



Y mención especial a los castillos del valle de Loira, con el de Chambord como uno de sus más emblemáticos y famosos, y el centro histórico de Avignon.



Esto sin olvidar el gran amor de Francia por la comida y el vino, o la arquitectura de la región de Champagne, donde se produce la bebida espumosa, que también está en la lista de patrimonio de la humanidad.



(Lea además: Destinos turísticos que no se podrán disfrutar en el 2022)

6. México

Facebook Twitter Linkedin

Foto tomada en Uxmal en Yucatán (México). Vista de la pirámide maya principal. Foto: iStock

El vasto patrimonio histórico y cultural de México declarado por la Unesco muestra las tres grandes etapas conocidas: la época precolombina, la española y la etapa contemporánea, que se remonta 200 años atrás.



Dentro de su patrimonio de la humanidad figura de forma destacada la ciudad prehispánica de Chichén Itza, coronada por la pirámide de Kukulcán, que fue el mayor complejo ceremonial maya y el mejor destino para comprender su ancestral cultura.



Otro de los principales y majestuosos sitios arqueológicos de la península de Yucatán –declarada, además, una de las 7 maravillas del mundo– son las espectaculares ruinas de Uxmal. Donde destacan sus palacios bajos y horizontales, colocados alrededor de patios o cuadrángulos, con abundante decoración y miles de pequeñas piedras pulidas formando mosaicos de gran perfección.



De la rica herencia arquitectónica que dejaron los españoles sobresalen los 14 monasterios situados a las faldas del volcán Popocatépetl, construidos por agustinos, franciscanos y dominicos, al principio de la evangelización de Nueva España, a mediados del siglo XVI, que fueron, por mucho tiempo, punto de apoyo de las ciudades fundadas por España en suelo americano.



(Podría interesarle: El lujoso (y costoso) hotel hecho con botellas de plástico en medio del mar)

7. Alemania

Facebook Twitter Linkedin

La catedral de Colonia en Alemania. Esta majestuosa catedral gótica a orillas del río Rin es la más grande de este estilo en el norte de Europa. Foto: iStock

Con 51 sitios del patrimonio mundial, Alemania se sitúa ahora en tercer lugar, delante de España y Francia, tras cinco nuevas incorporaciones. Sus castillos y sus catedrales se han convertido en un símbolo del poder y de religiosidad alrededor del mundo.



La catedral de Colonia, uno de los lugares más visitado del país, junto con los castillos de Augustusburg y de Wartburg son tres sitios que forman parte de los elegidos por la Unesco.



Las reformas protestantes del siglo XVI, unidas al poderío económico de los príncipes alemanes, propiciaron la construcción de grandes e imponentes iglesias por todo el territorio. Las catedrales de Spira, Aquisgrán y de San Miguel de Hildesheim compiten con las sobrias iglesias más humildes protestantes, más escondidas y alejadas de las grandes ciudades.

AMALIA GONZÁLEZ MANJAVACAS

- EFE REPORTAJES